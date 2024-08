Sorteo de la Champions League 2024/2025: equipos, nuevo formato, a qué hora y cómo ver en vivo

Así es el nuevo himno de la Champions League y los cambios en el formato de la competición 2:15

(CNN Español) -- El fútbol de las ligas europeas recién dio el silbatazo inicial a la temporada 2024/2025 en agosto, pero los equipos ya se preparan para el máximo torneo del continente: la Champions League.

Y no se trata de cualquier edición, sino del debut del nuevo formato de la Champions, que tendrá un total de 36 equipos compitiendo por la máxima gloria futbolística a nivel de clubes.

Además del aumento de 32 a 36 equipos, el nuevo formato de la Champions League indica que la competencia ya no tendrá fase de grupos, sino que se jugará en forma de liga. En pocas palabras, es un torneo de todos contra todos, pero sin tantos partidos.

La Champions 2024/2025 comienza el 17 de septiembre y el sorteo de la fase inicial de liga está por llevarse a cabo, así que te damos todos los detalles a continuación.

Equipos clasificados a la Champions League 2024/2025

Según información de la UEFA —organismo rector del fútbol europeo—, hasta ahora están calificados 32 equipos, por lo que todavía faltan por definirse cuatro plazas.

Los 29 clubes clasificados al momento son:

Arsenal (Inglaterra) Aston Villa (Inglaterra) Liverpool (Inglaterra) Manchester City (Inglaterra) Atlético de Madrid (España) Barcelona (España) Girona (España) Real Madrid (España) Bayern Munich (Alemania) Borussia Dortmund (Alemania) Leipzig (Alemania) Bayer Leverkusen (Alemania) Stuttgart (Alemania) Atalanta (Italia) Bolonia (Italia) Inter de Milán (Italia) Juventus (Italia) Milan (Italia) Brest (Francia) Mónaco (Francia) PSG (Francia) Feyenoord (Países Bajos) PSV (Países Bajos) Benfica (Portugal) Sporting de Lisboa (Portugal) Brujas (Bélgica) Celtic (Escocia) Sturm Graz (Austria) Salzburgo (Austria) Shakhtar Donetsk (Ucrania) Sparta de Praga (República Checa) Young Boys (Suiza) Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Nuevo formato y sorteo

En la nueva Champions League, se jugará bajo el formato de liga, en la que cada uno de los 36 equipos jugará ocho partidos contra ocho equipos diferentes (cuatro en casa y cuatro de visita). Por tanto, tendremos 8 jornadas en la fase inicial de liga.

Los primeros ocho lugares de la tabla al finalizar las 8 jornadas pasan directo a octavos de final. Los clubes que terminen entre la posición 9 y la 24 de la clasificación jugarán eliminatorias de ida y vuelta, a manera de una liguilla, para determinar a los otros ocho clasificados a octavos.

La jornada 1 de la fase de liga se disputará entre el 17 y el 19 de septiembre, mientras que la jornada 8 se llevará a cabo el 29 de enero de 2025.

Ahora bien, ¿cómo se determinarán los ocho enfrentamientos de cada uno de los 36 equipos? Por medio del sorteo de la fase de liga, que tendrá lugar el jueves 29 de agosto.

Aquí los detalles del sorteo:

En el sorteo habrá cuatro bombos y cada uno tendrá nueve equipos.

Los 36 clubes serán divididos en estos cuatro bombos según el coeficiente individual de los equipos al principio de la temporada.

Real Madrid, como vigente campeón, será el club cabeza de serie del bombo 1.

Se procederá a sacar cada equipo de todos los bombos para asignar de manera aleatoria a sus ocho rivales de la fase de liga.

El proceso de elección aleatorio será llevado a cabo por un software especializado, que decidirá a los ocho rivales de cada club y los partidos a disputarse en casa (cuatro duelos) y de visita (otros cuatro).

Por ejemplo, al sacar la bola del Real Madrid en el bombo 1, el software decidirá automáticamente a sus ocho rivales en la fase de liga, así como los partidos que serán en casa y de visita.

En esta fase de liga, ningún equipo se enfrentará a clubes de su mismo país y podrá jugar contra un máximo de dos clubes de otra nación. El software tendrá en cuenta estos factores en su elección.

Ese mismo ejemplo del Real Madrid se repetirá con el resto de los 35 equipos. Al finalizar, tendremos lista la primera fase de liga en la historia de la Champions League.

Si algo no te quedó claro, puedes dar clic aquí para ver la explicación en video y con subtítulos en español.

Hora y cómo ver en vivo

El sorteo de la Champions League 2025/2025 se celebrará a la 3:30 a.m. ET (8:30 a.m. hora central europea).

Todos pueden ver el sorteo en vivo desde uefa.com.