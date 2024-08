"Robaron mi identidad": Utilizan fotos de influencers europeas para impulsar propaganda a favor de Trump en cuentas falsas de X

Trier, Alemania (CNN) -- Luna, una mujer de 32 años que se describe a sí misma como "simpatizante de Trump y MAGA" del disputado estado de Wisconsin, ha ganado un enorme número de seguidores desde que se unió a X, antes Twitter, en marzo. Su timeline se ha convertido en un megáfono digital para el movimiento "Make America Great Again", alabando la candidatura a la reelección del expresidente Donald Trump, promoviendo teorías de conspiración sobre su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, y pregonando los temas de conversación republicanos a casi 30.000 seguidores, a los que se dirige como "patriotas".



"¿Apoyarían que Trump fuera presidente para siempre? Me pregunto si todos apoyan a Trump para presidente igual que yo", publicó @Luna_2K24 el 29 de julio, compartiendo una selfie en la playa con un bikini blanco y pidiendo a sus seguidores que respondieran con un emoji de la bandera estadounidense si estaban de acuerdo. La publicación fue vista por unas 54.000 personas.

Pero Luna no es real. Las fotos de la morena sonriente publicadas periódicamente en el timeline de @Luna_2K24 son de Debbie Nederlof, una influencer de moda alemana que vive al otro lado del Atlántico y no votará en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

Cuando CNN se puso en contacto con esta mujer de 32 años, óptica de formación y madre soltera que tiene dos trabajos, como directora de redes sociales para una empresa de ingeniería y como modelo para recaudar fondos para su hijo, se mostró enfadada y frustrada por el hecho de que su rostro se estuviera utilizando para difundir propaganda proTrump en X.

"Para ser sincera, '¿qué mier**?' fue mi reacción. Esa fue mi reacción, porque no tengo nada que ver con Estados Unidos. Con Trump, las cosas políticas de allí. ¿Qué demonios me importa a mí, de un pequeño lugar de Alemania, la política estadounidense?", dijo.

Nederlof es una de las 17 mujeres europeas reales, influencers de moda y belleza de los Países Bajos, Dinamarca y de lugares tan lejanos como Rusia, cuyas fotos en internet han sido robadas por actores desconocidos para promocionar a Trump y a su elegido como compañero de fórmula, el senador J. D. Vance de Ohio, en X, según revela una investigación de CNN en colaboración con el Centre for Information Resiliencia (CIR). El CIR es una empresa social independiente sin fines de lucro que se autodefine como dedicada a exponer los abusos contra los derechos humanos. Recibe financiación para proyectos individuales de gobiernos, ONG y particulares.

Las cuentas falsas se encuentran entre los 56 perfiles en X identificados por CNN y CIR, utilizando una mezcla de herramientas de investigación digital y búsqueda inversa de imágenes, que parecen formar parte de una campaña coordinada de apoyo a la candidatura Trump-Vance de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No hay indicios de que la campaña de Trump esté implicada.

CNN y CIR utilizaron herramientas de búsqueda inversa de imágenes para rastrear las publicaciones en Instagram de las mujeres reales cuyas fotos están siendo robadas y utilizadas en cuentas X falsas que apoyan a Trump. Crédito: Mark Baron/CNN

Los expertos dicen que esto podría ser sólo la punta del iceberg. Un análisis de las 56 cuentas proTrump revela un patrón sistemático de comportamiento inauténtico. Todas las cuentas utilizan fotografías de mujeres jóvenes y hermosas, muchas de ellas robadas, mientras que otras parecen generadas por inteligencia artificial, que declaran su apoyo a Trump y utilizan hashtags como #MAGAPatriots, #MAGA2024 e #IFBAP (I Follow Back All Patriots).

En muchos casos, CNN y el CIR descubrieron que las imágenes habían sido manipuladas para añadir eslóganes de Trump y MAGA a prendas que, de otro modo, no tendrían marca, todo ello con pies de foto que llaman a salir a votar.

Las cuentas también publican mensajes similares, que a menudo incluyen errores en inglés (un signo potencial de injerencia extranjera, según los expertos), y a veces se reenvían unas a otras. La mayoría fueron creadas en los últimos meses y han tenido un crecimiento exponencial de seguidores; todas dan su ubicación como si estuvieran en Estados Unidos. Quince de las cuentas falsas tienen marcas azules, que supuestamente indican que han sido verificadas, y ocho de ellas han sido identificadas por utilizar imágenes robadas.

CNN se puso en contacto con X en relación con estas cuentas pero no recibió respuesta. Sin embargo, en las últimas 24 horas antes de la publicación, X retiró la mayoría de las cuentas.

CNN también se puso en contacto con casi todas las mujeres europeas reales identificadas en el curso de la investigación conjunta y pudo entrevistar a cuatro de ellas.

En declaraciones a CNN desde su casa en la ciudad de postal de Trier, Alemania, Nederlof dijo que no era la primera vez que sus imágenes habían sido robadas y utilizadas sin su consentimiento. Pero nunca antes había visto que se utilizara su imagen para promover ningún tipo de agenda política.

El perfil falso que utiliza las fotos de Nederlof ha publicado mensajes cargados de conspiraciones en los que se afirma falsamente que las elecciones estadounidenses están amañadas y que Trump se ha enfrentado a nuevos intentos de asesinato, al tiempo que ha difundido mensajes antiLGBTQ, antitransgénero, antivacunación, racistas y xenófobos.

La aparición de los perfiles en X se produce en un momento en que la carrera presidencial de 2024 entre Harris y Trump se calienta, y con la injerencia extranjera en las elecciones de 2016 aún fresca en la memoria colectiva de Estados Unidos. Tras la victoria de Trump en 2016, surgió un debate sobre el papel que desempeñaron los "trolls" rusos para ayudar a que fuera elegido, compartiendo desinformación y mensajes diseñados para sembrar la división entre el electorado en plataformas de las redes sociales como Facebook y lo que entonces era Twitter.

Tan sólo ocho años después, tanto el panorama político como el digital parecen muy diferentes. Trump lanzó su propia plataforma en las redes sociales, Truth Social, y el multimillonario tecnológico Elon Musk compró Twitter, restableciendo la cuenta del expresidente.

Los dos hombres aparecieron en conversación en un reciente chat de X Spaces, hablando de las elecciones de 2024 y compartiendo su mutuo desdén por los medios de comunicación dominantes. Musk predicó la importancia de la libertad de expresión sin restricciones en Internet, mientras que Trump hizo al menos 20 afirmaciones falsas, que iban desde la inmigración a la economía, la política exterior y el historial de Harris.

Bajo el liderazgo de Musk, X ha desmantelado muchos de los mecanismos y equipos diseñados para salvaguardar contra la distribución de falsedades y teorías conspirativas en la plataforma. La Comisión Europea lleva investigando a X desde el año pasado por considerar que no cumple la histórica Ley de Servicios Digitales del bloque, una normativa que pretende evitar las actividades nocivas en línea y la difusión de desinformación, al tiempo que recorta el poder de las plataformas de las redes sociales.

La legislación está diseñada para proteger a consumidores como Nederlof, pero ella y otras personas influyentes europeas entrevistadas por CNN afirmaron que han tenido dificultades para conseguir que las plataformas sociales tomen alguna medida cuando señalan que sus fotos están siendo utilizadas sin su consentimiento, o que sus identidades han sido robadas, lo que refleja los retos que plantea la aplicación de la ley y pone de relieve una creciente amenaza a la autonomía corporal de las mujeres en la esfera en línea.

¿Realidad vs. ficción?

Para Nederlof, de 32 años, cada día está tan ajetreado como el siguiente. A lo largo de la semana, su tiempo lo ocupan cuatro cosas: su hijo de 6 años, su perro Lou, su trabajo diurno en una empresa de la cercana Luxemburgo y su actividad paralela como influencer en Instagram.

Paseando por carreteras sinuosas cerca de su casa en Tréveris con su perro, Nederlof contó a CNN cómo decidió convertirse en influencer. "El costo de la vida es duro. Y lo único que quiero es que mi hijo tenga un futuro mejor", dijo, añadiendo que esperaba que subir fotos suyas en Instagram le llevara a conseguir más trabajos como modelo. Ese deseo de exposición es lo que la impulsó a empezar a compartir sus fotografías cuidadosamente seleccionadas. Ahora tiene más de 74.000 seguidores en la plataforma, propiedad de Meta. CNN se ha puesto en contacto con Meta para obtener comentarios sobre la cuestión de la captación no consentida de imágenes de su plataforma.

Pero con su creciente alcance llegó la difusión de perfiles falsos en varias plataformas que utilizaban sus fotos. "No sólo utilizaron mis fotografías, sino también las de mi hijo y mi perro. ¿Cómo pudieron?", dijo a CNN que un imitador había utilizado fotos de su perro para recaudar dinero para una supuesta operación de cataratas. "Soy óptica titulada y eso es una locura".

Ella ha tratado de reportar las cuentas falsas a las plataformas, pero ha sido repetidamente decepcionada. "Siempre dicen que no hay pruebas suficientes de que sea falsa". La única vez que tuvo éxito en conseguir que una plataforma social eliminara un perfil fue cuando un amigo fotógrafo que había tomado las fotos amenazó con demandar por violación de los derechos de autor.

Entre los seguidores del falso perfil de X proTrump que ha estado reutilizando las fotos de Nederlof se encuentra el perfil de X oficial del senador republicano Doug Mastriano, de Pensilvania, uno de los primeros partidarios de los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020. CNN se puso en contacto con la oficina de Mastriano pero aún no ha recibido respuesta.

Sobre los mensajes políticos en la cuenta de X que utiliza sus fotos, Nederlof dijo: "Me importa un bledo Trump".

Demi Maric, una estudiante de Negocios de 27 años e influencer de Instagram que vive en Ámsterdam, Países Bajos, es otra de las mujeres identificadas por la investigación de CNN y CIR. Sus fotografías fueron utilizadas por un falso perfil "MAGA" en X bajo el nombre de Gabriela y el handle @queen0_gabriela.

El tuit fijado en su perfil cambia constantemente: un día, una fotografía de Maric, sentada en lo que parece ser la mesa de un restaurante mientras sostiene una bebida en la mano, aparece en la parte superior de la cuenta, junto con el mensaje: "Si apoyas que RFK Jr se una a nuestro movimiento, ¡quiero seguirte! Espero que todos los patriotas tengan un fin de semana maravilloso". Al día siguiente, una foto de ella en lo que parece ser su cama, con el pie de foto: "¡Buenas noches a todos los que voten por Trump este noviembre! Nos vemos mañana".

Maric, que creció en el sur de los Países Bajos y se mudó a la capital hace siete años, dijo a CNN que empezó a centrarse en su presencia en Instagram en 2020, y en los años transcurridos desde entonces le han robado sus fotos muchas veces. Un caso tuvo repercusiones en la vida real. Contó que se vio envuelta en un pleito en EE.UU. después de que uno de sus muchos imitadores estafara dinero a un hombre utilizando sus fotografías. "Se me hace raro tener que formar parte de una demanda a pesar de no tener nada que ver con el caso", declaró a CNN.

Otro mensaje de la cuenta falsa de Gabriela declara "si apoyas a Trump, quiero seguirte", un lenguaje que coincide con los mensajes de casi todas las 56 cuentas falsas analizadas por CNN y el CIR. Además de su aparente uso de los mismos guiones, las cuentas a menudo se retuitean entre sí, intentando amplificar los mensajes, según el análisis.

"Al apropiarse de las imágenes de las personas influyentes, estas cuentas reconocen claramente el valor de crear un personaje humano creíble con el que los seguidores puedan identificarse: comparten fotografías de las mujeres en la playa, en un café o maquillándose", explicó a CNN Benjamin Strick, director de investigación del CIR. Pero más allá del hecho de su robo, lo que más preocupa es la forma en que se editan y manipulan las imágenes, dijo. "Algunas de estas cuentas también están publicando desinformación y teorías de la conspiración, que en algunos casos acumulan miles de visitas".

La investigación de CNN-CIR reveló que algunas fotografías publicadas en las cuentas X falsas habían sido manipuladas por actores desconocidos para añadir eslóganes proTrump y MAGA a la ropa. Crédito: Mark Baron/CNN

Las cuatro mujeres europeas entrevistadas por CNN en relación con el uso de sus imágenes en las cuentas falsas proTrump en X afirman que la suplantación de identidad es un problema creciente en las redes sociales y que la tendencia tiene consecuencias muy reales: desde daños a la reputación hasta un importante estrés emocional y psicológico.

Neriah Tellerup Andersen, una influencer y profesional del marketing digital de 22 años de Copenhague, Dinamarca, cuyas fotografías están siendo utilizadas por la cuenta falsa proTrump @eva_maga1996, declaró a CNN: "Me siento utilizada, como si alguien me estuviera quitando algo. Es mi imagen. No quiero que la gente piense que hago lo que esos perfiles a veces promueven".

Kamilla Broberg, una influencer de moda y fitness de 30 años de Copenhague, Dinamarca, está igualmente disgustada por el daño potencial a su reputación.

Empezó a publicar instantáneas de su vida en Instagram para motivarse a sí misma a ponerse en forma y desde entonces ha colaborado con marcas de fitness. Insiste en que no está bien que la gente robe sus fotografías. Pero eso es exactamente lo que la psicóloga titulada, que trabaja con jóvenes, ha tenido que afrontar en los últimos dos años. Una vez, dijo a CNN, un imitador tomó una fotografía suya en la que llevaba un bikini y la manipuló para que pareciera que estaba desnuda. "Eso fue lo peor", dijo a CNN.

Desde el año pasado, la cuenta proTrump @Alinamaga33 en X ha estado robando constantemente sus fotografías y publicándolas con mensajes a favor del republicano. "Ni siquiera he estado nunca en Estados Unidos", dijo Broberg cuando CNN le presentó sus conclusiones.

Estas cuentas siguen prosperando en X a pesar de que las condiciones de servicio de la plataforma establecen claramente: "Nos reservamos el derecho a eliminar contenido que infrinja el Acuerdo de Usuario, incluyendo, por ejemplo, violaciones de derechos de autor o marcas registradas u otras apropiaciones indebidas de propiedad intelectual, suplantación de identidad, conducta ilegal o acoso". En su política de "identidades engañosas y equívocas", X afirma: "No puede hacerse pasar por alguien que no existe para engañar a los demás sobre quién es usted o a quién representa".

La aparición de las cuentas falsas que utilizan fotos de influencers europeos se produce en medio de una pelea muy pública que se ha desarrollado entre Musk y Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, que ha cuestionado repetidamente la adhesión de X a la Ley de Servicios Digitales del bloque.

La ley pretende proteger "a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea estableciendo normas claras y proporcionadas". Según sus disposiciones, las plataformas en línea tienen que asegurarse de que los usuarios son claramente identificables, para poder acabar con los riesgos de suplantación engañosa que pueden perjudicar a las personas o engañar al público, y para hacer frente a la suplantación de identidad.

En una carta abierta publicada en X el 12 de agosto, pocas horas antes de que Musk se sentara con Trump, Breton le advertía que debía evitar la "amplificación de contenidos perjudiciales" y cumplir con la DSA, o enfrentarse a "medidas cautelares". En respuesta, Musk le etiquetó en un GIF que decía: "J**e tu propia cara".

En una entrevista con CNN, Thomas Regnier, portavoz de economía digital, investigación e innovación de la Comisión Europea, dijo que en Europa "robar la identidad de alguien está prohibido, no por la DSA como tal, sino prohibido en la legislación de la Unión Europea, en la legislación internacional, por lo que esto (las cuentas identificadas en la investigación) sería potencialmente ilegal, un comportamiento ilegal o cuentas ilegales, y esto podría entonces tenerse en cuenta en los procedimientos actuales que tenemos contra X".

Esfuerzo coordinado

Las publicaciones de estas cuentas identificadas por CNN y el CIR con frecuencia se hacen eco unas de otras, con mensajes idénticos o muy similares que se vuelven a publicar en varias plataformas, amplificando su alcance y haciendo que la desinformación parezca más extendida de lo que es. Este enfoque sistemático sugiere un esfuerzo coordinado para influir en los votantes, según los expertos.

Pero, ¿quién podría estar detrás de esta campaña?

Emily Horne, ex jefa global de comunicaciones políticas en Twitter y exdirectora sénior de prensa en el Consejo de Seguridad Nacional en el Gobierno de Biden, dijo que estas cuentas tienen rasgos que podrían ser consistentes con un actor estatal aunque no pudo confirmar un vínculo. "Podría tratarse de un actor estatal. El nivel de sofisticación indica que podría tratarse de cualquiera de los actores estatales hostiles, incluidos Rusia, Irán y China", dijo Horne, que solía investigar cuentas falsas en X, entonces Twitter.

"Sabemos que hay múltiples actores estatales que han estado utilizando las redes sociales para intentar sembrar campañas de desinformación de cara a las elecciones de 2024", añadió.

El hecho de que estas cuentas muestren a mujeres jóvenes y atractivas en la foto de perfil, y que se actualicen regularmente con nuevas publicaciones que apoyan a ese personaje falso, indica que "probablemente se esté llevando a cabo alguna actividad sostenida y coordinada tras bambalinas, porque eso es algo difícil de hacer, y el nivel de manipulación de las imágenes individuales es, de nuevo, algo difícil de automatizar y mantener a perpetuidad", dijo.

Un perfil X falso que utiliza imágenes de Neriah Tellerup Andersen, de Dinamarca, se encuentra entre los identificados por CNN/CIR como usuarios de imágenes robadas. Tiene una marca de verificación azul, que supuestamente señala una cuenta auténtica. Crédito: Mark Baron/CNN

Por su parte, la exdirectora de política pública de Facebook, Katie Harbath, expresó su preocupación por la fácil distribución de marcas de verificación azules en X, afirmando que el hecho de que "una marca de verificación azul pueda ser comprada por cualquiera muestra algunos fallos reales en su sistema. Y obviamente habría que preguntarles la razón. Mi suposición sería por lo mucho que han reducido la cantidad de confianza y seguridad de la gente".

En diciembre de 2022, X, antes Twitter, disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, un órgano asesor que reunía a más de 100 personas de organizaciones expertas externas. Un correo electrónico de la empresa a los miembros del consejo decía que estaba "reevaluando la mejor manera de aportar puntos de vista externos a nuestro trabajo de desarrollo de productos y políticas. Como parte de este proceso, hemos decidido que el Consejo de Confianza y Seguridad no es la mejor estructura para hacerlo".

Apropiación del cuerpo de las mujeres

Pero lo que también es interesante, dijeron tanto Harbath como Horne, es la misoginia sistémica que ha llevado a este tipo de perfiles a ganar tracción en las redes sociales.

"Las publicaciones en las que aparecen imágenes de mujeres tienden a generar un mayor compromiso con algunas de las audiencias a las que va dirigido este tipo de contenido, en particular los hombres jóvenes y descontentos que podrían estar más inclinados políticamente a comprometerse con el tipo de contenido que usted está describiendo", dijo Horne.

Los hallazgos de CNN se producen en un contexto de creciente debate entre Harris y Trump sobre los derechos de las mujeres.

Desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata, Harris se ha posicionado como defensora de los derechos de la mujer, y su campaña ha insinuado la restauración del derecho al aborto en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade. La campaña de Trump, por su parte, ha centrado sus mensajes en los "valores familiares" y la "protección de los no nacidos", en un aparente intento de ganarse a los cristianos evangélicos y a otros grupos conservadores fundamentales para su estrategia electoral, campaña que se ha visto reforzada por el apoyo de Musk.

De vuelta en Tréveris, Alemania, donde la lucha de Estados Unidos por la autonomía corporal de las mujeres ha hecho una entrada inesperada, Nederlof que se ha convertido en víctima de este uso no consentido de su imagen para propaganda política en un país lejano se pregunta si alguna vez habrá políticas que la protejan realmente en internet.

"Cada día me roban mi cara y mi cuerpo, mis fotos, mi identidad, y eso me enoja mucho. Definitivamente esa no soy yo, definitivamente nunca fui yo, y nunca seré yo, y (la gente) tiene que dejar de seguir [la cuenta falsa]".