ABBA pide a la campaña de Trump que deje de usar su música

Los miembros del grupo pop sueco ABBA fotografiados en 1974. Son, de izquierda a derecha, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus. Crédito: Ollie Lindeborg/AFP/Getty Images/Archivo.

(CNN) –– ABBA solicitó que el expresidente Donald Trump deje de usar su música para su campaña presidencial, luego de que el grupo se diera cuenta de que había hecho un uso no autorizado de sus canciones en un mitin reciente.

Un representante de ABBA dijo a CNN que la campaña de Trump no solicitó ni obtuvo permiso del grupo ni de su sello, Universal Music.

En una declaración a CNN, un representante de la banda dijo: “ABBA descubrió recientemente el uso no autorizado de su música y videos en un evento de Trump a través de videos que aparecieron en la web. Como resultado, ABBA y su representante solicitaron de inmediato que se borre y elimine dicho contenido. No se ha recibido ninguna solicitud; por lo tanto, no se ha otorgado ningún permiso o licencia”.

Un funcionario de Trump dijo a CNN: “La campaña tenía licencia para reproducir música de ABBA a través de nuestro acuerdo con BMI y ASCAP”.

BMI y ASCAP son Organizaciones de Derechos de Interpretación con sede en EE.UU. Para que una campaña política pueda reproducir música en un mitin, se necesita una licencia de una Organización de Derechos de Interpretación (PRO, por su siglas en inglés). Incluso con una licencia PRO, los artistas y compositores tienen varios derechos que deben aprobar, según cómo se use una canción en un mitin, de acuerdo con los expertos legales.

La abogada Heidy Vaquerano, socia del bufete Fox Rothschild con sede en Los Ángeles y especializada en música, explicó a CNN que si una canción se usa con imágenes de video, podría requerir una licencia adicional.

“La campaña tendría que contactar a los respectivos autores de la composición musical a través de su editor y el sello discográfico del artista para obtener el permiso. El editor, a su vez, se dirigiría al artista para obtener su aprobación para el uso”, dijo Vaquerano a CNN.

ABBA se suma a una lista creciente de artistas que se han manifestado en contra de que Trump utilice su música con fines de campaña.

La banda de rock Foo Fighters dijo que no autorizó a la campaña de Trump a usar su canción “My Hero”, que fue reproducida en un mitin en Arizona.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo a CNN que sí tenían “licencia para reproducir la canción”. Un representante de Foo Fighters le dijo a CNN que la campaña de Trump no le pidió permiso a la banda.

La disputa entre Trump y Foo Fighters pone de relieve una tensión ahora familiar entre algunos músicos y la campaña, que a pesar de obtener ciertas licencias se enfrentan a artistas que no quieren que su música se alinee con la política de Trump.

Más artistas se pronuncian

El rockero Jack White también condenó la campaña de Trump por usar su música en un video en redes sociales.

Este jueves, la subdirectora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, publicó un video en X del expresidente en el que se subía a un avión, que tenía de fondo la música de la exitosa canción de The White Stripes “Seven Nation Army”.

White escribió una publicación enérgica en su Instagram que decía: “Ni se te ocurra pensar en usar mi música”. Dijo que tenía la intención de presentar una demanda.

El video fue eliminado de la cuenta X de Martin poco después de la publicación de White.

CNN se comunicó con la campaña de Trump y con representantes de White para solicitar comentarios.

Esta no es la primera vez que la campaña de Trump retira un video de las redes sociales luego de que una estrella se opusiera y amenazara con tomar medidas legales.

A principios de este mes, Cheung publicó un video de Trump en X con la canción “Freedom” de Beyoncé de fondo. De acuerdo con lo que se informó, el sello discográfico de Beyoncé amenazó a la campaña de Trump con una orden de cese y desistimiento por el video en redes sociales. Poco después, el video fue eliminado. (CNN se puso en contacto con un representante de Beyoncé).

CNN informó anteriormente que Beyoncé dio su autorización a Kamala Harris para usar “Freedom” como su canción oficial de campaña.

En un mitin de Trump en Montana a principios de agosto, se reprodujo la canción y el video de Céline Dion, “My Heart Will Go On”, lo que provocó que su equipo se manifestara. “Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este uso ni ningún otro similar”, dijo el equipo de la cantante en un comunicado.

Los herederos del cantante de soul Isaac Hayes presentaron una demanda por violación de derechos de autor contra Trump por usar las canciones del artista en sus mitines y es, hasta el momento, el único músico que ha emprendido acciones legales contra la campaña. La próxima semana se ha fijado una audiencia sobre el asunto.

Trump ha estado usando música de artistas que no lo apoyan durante años.

Durante sus campañas presidenciales de 2016 y 2020, músicos como Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Pharrell, los Rolling Stones, Adele, Guns N' Roses y los herederos de los Beatles y Prince se manifestaron en contra de Trump por usar su música.