El consumo de marihuana y alucinógenos se mantiene en "niveles históricamente altos" entre los adultos jóvenes y de mediana edad, según una encuesta

Se plantea bajar clasificación de riesgo de la marihuana en EE.UU. 3:40

(CNN) -- El consumo de marihuana y alucinógenos "se mantuvo en niveles históricamente altos" entre los adultos más jóvenes y de mediana edad en Estados Unidos en 2023, de acuerdo con la más reciente encuesta de "Monitoring the Future", un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan desde 1975 y financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Aproximadamente 2 de cada 5 adultos (42%) de entre 19 y 30 años declararon haber consumido marihuana el año anterior, y cerca del 10% de ese grupo afirmó consumir marihuana casi todos los días.

Por primera vez, más mujeres de 19 a 30 años declararon consumir marihuana que hombres del mismo grupo de edad, según los datos de la encuesta. Sin embargo, hubo una mayor prevalencia de hombres que consumieron marihuana que de mujeres en el grupo de mayor edad.

Alrededor del 29% de los adultos de mediana edad —personas de 35 a 50 años— declararon haber consumido marihuana al menos una vez en el último año, y 8% declaró consumirlo a diario.

Según los investigadores, estos resultados no difieren estadísticamente de los obtenidos el año previo entre los adultos de ambos grupos de edad en 2022, pero muestran un aumento en los últimos cinco y diez años.

El consumo de marihuana aumentó ligeramente entre los adultos más jóvenes, ya que aproximadamente 1 de cada 5 adultos de ese grupo de edad declaró haberla consumido al menos una vez en el último año, y se mantuvo prácticamente igual entre los adultos de mediana edad, ya que aproximadamente 9% de las personas de ese grupo consumió marihuana en el último año.

Según el informe, el consumo de nicotina también se mantuvo elevado entre ambos grupos de adultos.

El consumo de alucinógenos –como LSD, mescalina, peyote, PC y hongos o psilocibina– en el último año se mantuvo en torno al mismo nivel que en 2022, con 9% entre los adultos de 19 a 30 años (frente al 8% del año anterior) y 4% entre los adultos de 35 a 50 años en 2023 y 2022.

"Hemos visto que las personas en diferentes etapas de la edad adulta tienden hacia el consumo de drogas como la marihuana y los psicodélicos y se alejan de los cigarrillos de tabaco", dijo la Dra. Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los NIH. "Estos resultados subrayan la urgente necesidad de una investigación rigurosa sobre los riesgos y beneficios potenciales de la marihuana y los alucinógenos, especialmente a medida que siguen apareciendo nuevos productos".

La sustancia más consumida entre los adultos sigue siendo el alcohol, ya que más de 4 de cada 5 adultos jóvenes (84%) declararon haber bebido en el último año. Sin embargo, el consumo frecuente de alcohol –ya sea mensual, diario o en exceso– disminuyó en 2023 con respecto a la década anterior entre los jóvenes de 19 a 30 años.

Los investigadores también observaron otros descensos en el consumo de drogas, lo que refleja un cambio de hábitos. El consumo de cigarrillos y el uso de opiáceos y medicamentos con receta por razones no médicas "mantuvieron los descensos de cinco y diez años" en ambos grupos de edad.

En 2023, las muertes por sobredosis de drogas disminuyeron por primera vez desde 2018, de acuerdo con datos preliminares del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Alrededor de 107.500 personas murieron por sobredosis de drogas en 2023, mostraron los datos, impulsados por el fentanilo y los opioides sintéticos.

Aunque solo se observaron ligeros cambios en comparación con los resultados de la encuesta "Monitoring the Future" del año previo, los investigadores afirman que los resultados ayudan a tener una visión más amplia, especialmente a medida que los encuestados envejecen.

"Los datos de 2023 no mostraron muchos cambios significativos con respecto al año anterior, pero el poder de encuestas como 'Monitoring the Future' es ver el flujo y reflujo de diversas tendencias de consumo de sustancias a largo plazo", dijo Megan Patrick, profesora de investigación en la Universidad de Michigan e investigadora principal del estudio de panel "Monitoring the Future".

"A medida que más y más de nuestras cohortes originales –reclutadas por primera vez cuando eran adolescentes– vayan entrando en la edad adulta, podremos examinar las pautas y los efectos del consumo de drogas a lo largo de la vida. En los próximos años, este estudio proporcionará datos cruciales sobre las tendencias de consumo de sustancias y las consecuencias para la salud entre las poblaciones de mayor edad, cuando las personas pueden estar entrando en la jubilación y otros nuevos capítulos de sus vidas".