Elon Musk reacciona ante el juez que amenaza con suspender X en Brasil

(CNN) --Elon Musk ha redoblado sus ataques en Internet contra un juez del Tribunal Supremo que amenazaba con suspender la plataforma de medios sociales X en Brasil, llamándole "dictador malvado" en una disputa en curso entre los dos hombres.

El juez Alexandre de Moraes había amenazado con suspender X si Musk no nombraba a un nuevo representante legal de la empresa en Brasil y liquidaba las multas diarias pendientes en un plazo de 24 horas.

"Alexandre de Moraes es un dictador malvado disfrazado de juez", escribió en X la persona más rica del mundo.

Musk, que ya había llamado a de Moraes "Darth Vader", retuiteó un comunicado del equipo de Asuntos Gubernamentales Globales de X en el que decía que publicaría las "demandas ilegales del juez y todos los expedientes judiciales relacionados" en los próximos días.

Brasil es un mercado importante para las plataformas de redes sociales. Unos 40 millones de brasileños, el 18% de la población, acceden a X al menos una vez al mes, según Associated Press.

publicidad

La polémica es la última salva en la disputa de Musk con de Moraes, que se centra en argumentos sobre la libertad de expresión y la supuesta desinformación. X anunció a principios de este mes que cerraría sus operaciones y despediría a su personal en Brasil debido a lo que llamó "órdenes de censura" del juez.

De Moraes había ordenado a la empresa de medios sociales que bloqueara varias cuentas de X que, según él, estaban difundiendo desinformación.

La última declaración, firmada por De Moraes, también se compartió en la cuenta oficial de X del Tribunal Supremo, etiquetando tanto a Musk como a la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de X.

La declaración del Tribunal Supremo se publicó este miércoles sobre las 20.30 hora local, por lo que Musk tenía de plazo hasta este jueves por la tarde hora local para responder.

Órdenes de censura

El 17 de agosto, X publicó un extenso comunicado diciendo que se vería obligado a cerrar operaciones y despedir personal en Brasil debido a las "órdenes de censura" de de Moraes.

"A pesar de que nuestros numerosos recursos ante el Tribunal Supremo no han sido escuchados, de que el público brasileño no ha sido informado sobre estas órdenes y de que nuestro personal brasileño no tiene ninguna responsabilidad o control sobre si el contenido está bloqueado en nuestra plataforma, Moraes ha optado por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso", decía el comunicado de X.

"Como resultado, para proteger la seguridad de nuestro personal, hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil, con efecto inmediato. El servicio X sigue estando disponible para los brasileños. Nos entristece profundamente habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad es únicamente de Alexandre de Moraes".

Más tarde ese día, Musk reiteró la declaración oficial de X, diciendo que su compañía no tenía "más remedio" que cerrar las operaciones brasileñas.

"Debido a las demandas del 'Juez' Alexandre [de Moraes] en Brasil que nos obligarían a romper (en secreto) la ley brasileña, argentina, estadounidense e internacional, X no tiene más remedio que cerrar nuestras operaciones locales en Brasil", dijo en un post de X.

Esta información ha sido actualizada.