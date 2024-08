El Tribunal Supremo de Brasil amenaza con suspender X, antes Twitter

(CNN) -- El Tribunal Supremo de Brasil ha amenazado con suspender la red social X en el país si Elon Musk no nombra un nuevo representante legal de la empresa allí y liquida las multas diarias pendientes en un plazo de 24 horas.

La declaración, que fue firmada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, también fue compartida en su cuenta oficial de X, donde etiquetó tanto a Musk como a la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de X.

La declaración del Tribunal Supremo se publicó el miércoles sobre las 08:30 p.m. hora local, por lo que Musk tenía de plazo hasta el jueves por la tarde hora local para responder.

Musk reaccionó al anuncio de Moraes escribiendo en X que el juez "ha violado repetidamente las leyes que ha jurado defender".

El 17 de agosto, X publicó un extenso comunicado diciendo que se verían obligados a cerrar sus operaciones y despedir a su personal en Brasil debido a las "órdenes de censura" de Moraes.

"A pesar de que nuestros numerosos recursos ante el Tribunal Supremo no han sido escuchados, de que el público brasileño no ha sido informado sobre estas órdenes y de que nuestro personal brasileño no tiene ninguna responsabilidad ni control sobre si el contenido está bloqueado en nuestra plataforma, Moraes ha optado por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso", decía el comunicado.

Más tarde, el 17 de agosto, Musk reiteró la declaración oficial de X, diciendo que su empresa no tenía "más remedio" que cerrar las operaciones locales.

"Debido a las demandas del 'juez' Alexandre [Moraes] en Brasil que nos obligarían a violar (en secreto) las leyes brasileñas, argentinas, estadounidenses e internacionales, X no tiene más remedio que cerrar nuestras operaciones locales en Brasil", dijo en un post de X.