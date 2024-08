Mayoría de estadounidenses está a favor de continuar con la ayuda militar de EE.UU. a Israel hasta que se rescaten los rehenes, según un nuevo sondeo

Netanyahu habla tras la ola de ataques “preventivos” de Israel contra Hezbollah 3:34

(CNN Español) -- Tras casi 11 meses de campaña militar israelí en Gaza, el 60% de los estadounidenses quiere que Estados Unidos mantenga la ayuda militar a Israel hasta que se libere a los rehenes de Hamas, según un nuevo sondeo del Chicago Council on Global Affairs facilitado en exclusiva a CNN.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de seguridad han "definido la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas" como uno de sus objetivos clave en Gaza, aunque la noción fue rechazada por el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, contralmirante Daniel Hagari, en junio, cuando calificó las promesas de "hacer desaparecer" a Hamas de descabelladas y equivalentes a "arrojar arena a los ojos de la opinión pública".

Pero esa cifra cae al 49% cuando se describe como objetivo final el objetivo más ambicioso de desmantelar Hamas, el grupo terrorista que perpetró los atentados del 7 de octubre dentro de Israel.

Los resultados de la encuesta del Consejo de Chicago 2024, realizada entre finales de junio y julio, y otra encuesta del Consejo-IPSOS, realizada a mediados de agosto, describen a Estados Unidos muy dividido sobre el papel del gobierno estadounidense en el actual bombardeo israelí de Gaza, con una estrecha mayoría, el 53%, que ahora dice que Estados Unidos debería condicionar que la ayuda militar a Israel no se utilice en operaciones militares contra los palestinos.

Más de 40.000 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su guerra contra Hamas el pasado otoño, según anunció el Ministerio de Sanidad del enclave el 16 de agosto. El número de muertos ha aumentado desde entonces y, a pesar de las optimistas declaraciones de los líderes estadounidenses sobre un posible alto el fuego, Israel anunció esta semana una nueva operación militar en la Cisjordania ocupada, una medida que podría ampliar aún más el conflicto.

En general, una pluralidad de estadounidenses afirmó que Estados Unidos está "logrando el equilibrio adecuado" en su apoyo a Israel (22%) o no está haciendo lo suficiente para apoyar a Israel (20%). Tres de cada 10 encuestados dijeron que EE.UU. está "apoyando demasiado a Israel". Otro 27% dijo no estar seguro. Los resultados fueron prácticamente los mismos cuando la pregunta se centró específicamente en la ayuda militar.

Porcentajes similares de demócratas y republicanos opinan que Estados Unidos está proporcionando la cantidad adecuada de ayuda militar a Israel, con un 28% y un 29%, respectivamente. Los partidos difieren en cuanto al nivel de ayuda que proporciona Estados Unidos: el 42% de los demócratas opina que Estados Unidos está ofreciendo "demasiada" ayuda, mientras que el 34% de los republicanos cree que no se está haciendo lo suficiente.

El apoyo de todos los partidos a la restricción de la ayuda militar a Israel se mantiene prácticamente sin cambios desde que se hizo una pregunta similar antes del ataque del 7 de octubre: la cifra era del 52% en septiembre de 2023 y del 53% en junio de 2024. Los demócratas apoyaron seis puntos más las restricciones durante ese periodo, mientras que el apoyo de los republicanos cayó siete puntos.

Los líderes republicanos se han mostrado en general más alineados con el Gobierno de Netanyahu. El ex presidente Donald Trump, que ha tenido diferencias con el primer ministro, pidió a Israel que "acabara el trabajo" en Gaza durante su único debate con el presidente Joe Biden. También ha criticado al ejército israelí por "perder la guerra de las relaciones públicas" en este conflicto.

Las bases del Partido Republicano son más proclives a decir que la ayuda humanitaria estadounidense a Gaza se ha entregado en "la cantidad adecuada" (31%) que los demócratas, entre los que el 44% dijo que "no se ha hecho lo suficiente".

Algunos demócratas, entre ellos el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, han criticado la conducta de Netanyahu. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la nueva candidata presidencial demócrata, han ofrecido mensajes ligeramente diferentes sobre la guerra. Ambos abogan firmemente por un alto el fuego, y Biden declaró a finales de mayo que "es hora de que esta guerra termine". Harris, poco después de que Biden abandonara la carrera presidencial, respaldó el derecho de Israel a defenderse, pero también advirtió de que los estadounidenses "no pueden mirar hacia otro lado ante estas tragedias".

"No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento", dijo Harris, “y no me quedaré callada”.

En la convención demócrata celebrada la semana pasada en Chicago, Harris prometió una vez más el respaldo de Estados Unidos a Israel, condenó las atrocidades del 7 de octubre e insistió en que la administración estaba decidida a garantizar una paz duradera en la región.

"Al mismo tiempo", continuó, "lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos 10 meses es devastador. Tantas vidas inocentes perdidas. Personas desesperadas y hambrientas que huyen una y otra vez en busca de seguridad. La magnitud del sufrimiento es desgarradora".

Mientras que cerca del 60% de los estadounidenses considera que Estados Unidos desempeña un papel generalmente positivo en la "resolución de los problemas de Oriente Medio", su opinión sobre la conducta de Israel es menos generosa. Sólo el 39% dijo que Israel es una fuerza positiva.

Un análisis más detallado de las actitudes de los estadounidenses hacia Israel revela también una importante división partidista.

Casi el 60% de los republicanos afirman que Israel "defiende sus intereses" y que las acciones de su ejército están justificadas, frente a sólo el 15% de los demócratas que dijeron lo mismo. En el lado opuesto, el 50% de los demócratas dijeron a los encuestadores que Israel había ido demasiado lejos y actuado injustificadamente, mientras que sólo el 14% de los republicanos estaban de acuerdo.

En cuanto a los independientes, la división era a tres bandas. El 32% de los estadounidenses dijo que Israel estaba justificado y defendía sus intereses; el 34% se mostró en desacuerdo, sosteniendo que Israel había ido demasiado lejos; y el último tercio dijo que "no estaba seguro".

Hay, de nuevo, una fuerte división en la cuestión de si el ejército de Israel está "atacando intencionadamente a todos los palestinos, incluidos los civiles". En general, el 46% de los estadounidenses cree que sí, una cifra impulsada por los demócratas, de los cuales el 63% dijo que Israel no estaba restringiendo sus acciones militares a los miembros de Hamás. Sólo el 28% de los republicanos dijo lo mismo.

El apoyo estadounidense a un Estado palestino independiente, que una Cisjordania y la Franja de Gaza, se ha mantenido estable en los últimos seis años, según el informe, en un 49%. Pero las cifras subyacentes muestran una creciente división partidista, con los demócratas apoyando cada vez más un Estado (67%), mientras que los republicanos (27%) son ahora aún menos propensos a hacer lo mismo.

La encuesta del Consejo de Chicago del 21 de junio al 1 de julio fue realizada por Ipsos y encuestó a 2.106 adultos estadounidenses mediante un panel en línea representativo a escala nacional. El margen de error de muestreo para la muestra completa es de más o menos 2,3 puntos porcentuales.