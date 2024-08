París acoge por primera vez una fascinante ceremonia de apertura al aire libre de los Juegos Paralímpicos

Así fue la inauguración de los Juegos Paralímpicos 0:54

(CNN) -- Tan solo unas semanas después de finalizar los Juegos Olímpicos de París, comenzó de manera espectacular la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, que se celebró fuera de un estadio por primera vez en la historia.

140 artistas, incluidos 16 intérpretes con discapacidad, ocuparon el centro del escenario con el desfile de atletas que comenzó desde la parte inferior de los emblemáticos Campos Elíseos antes de dirigirse a la famosa Place de la Concorde, la plaza más grande de la capital francesa.

Un total de 168 delegaciones participaron en la celebración.

Las actuaciones musicales incluyeron una interpretación de "Non, je ne darete rien" de Edith Piaf, a cargo de la artista francesa Christine and the Queens, una interpretación de piano de Chilly Gonzales y Sébastien Tellier tocó su éxito " La Ritournelle ".

Tras el desfile, los atletas paralímpicos franceses Sandrine Martinet, triple medallista de bronce paralímpica y campeona de Para judo en Río 2016, y Arnaud Assoumani, medallista de oro paralímpico en salto de longitud F46 en Pekín 2008, prestaron juramento paralímpico.

En una ceremonia de entrega de la antorcha entre atletas olímpicos y paralímpicos, el seis veces medallista olímpico y abanderado francés en los Juegos Olímpicos Florent Manaudou pasó la antorcha a Michaël Jérémiasz, campeón paralímpico de tenis en silla de ruedas en Pekín 2008 y ahora jefe de misión de la delegación francesa en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Los Juegos contarán con más de 4.400 atletas que competirán en 22 deportes paralímpicos en 549 eventos con medallas durante 11 días.

Se esperaba que más de 50.000 espectadores asistieran a la ceremonia, según los organizadores, y se estima que 300 millones de televidentes verían el espectáculo.

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, saludó “la revolución paralímpica” en su discurso inaugural .

“Lo que los hace revolucionarios es que, cuando les dijeron ‘No’, ustedes continuaron”, dijo Estanguet.

Añadió: “Esta noche nos están invitando a cambiar nuestras perspectivas, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestra sociedad para finalmente darle a cada persona su lugar pleno.

“Porque cuando empiece el deporte ya no veremos hombres y mujeres con discapacidad, os veremos a vosotros: veremos campeones”, añadió.

La competición comienza este jueves.