Así fue el "Culiacanazo", la fallida operación de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán

(CNN Español) -- Ataques a militares, bloqueos de carreteras y un presunto golpe al cártel de Sinaloa posteriormente desmentido. Culiacán, capital del estado de Sinaloa, ha sido, en las últimas horas, el escenario de enfrentamientos y tensiones, aunque no es la primera vez.

En 2019 ocurrió en esa misma ciudad, capital del estado de Sinaloa, un episodio que pasó a la historia como el 'Culiacanazo', que fue una violenta y sangrienta balacera, que se desató tras la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ocurrió tras una fallida operación de México en la que Ovidio Guzmán fue detenido pero posteriormente liberado con el argumento de "salvar vidas".

La primera captura de Ovidio Guzmán, que se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por un juez, y la posterior liberación sucedieron el jueves 17 de octubre de 2019.

¿Cómo fue la fallida operación de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán?

Piden la extradición de Ovidio Guzmán

El 2 de abril, una corte federal de EE.UU. gira orden de aprehensión por delitos de distribución de drogas.

El 13 de septiembre, el Gobierno de EE.UU. solicita a México la orden de detención provisional con fines de extradición.

El 25 de septiembre, un juez en el Estado de México emite la orden de detención contra Guzmán López.

El operativo

El 17 de octubre será recordado en México por la violenta y sangrienta balacera en Culiacán, Sinaloa, que se desató tras la captura de Ovidio.

Todo comenzó a las 13:00 horas (tiempo del Pacífico) en Ciudad de México:

13:00 - En Ciudad de México, miembros de la Guardia Nacional presentan en la Fiscalía un informe de investigación para sustentar la orden de cateo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se prepara para la operación en Culiacán.

14:00 - Ovidio Guzmán López llega a un domicilio en Culiacán.

14:30 - Comienza la operación. Se rodea el lugar donde está Guzmán. El hijo del Chapo estaba con su familia.

14:50 - Comienzan las agresiones hacia las fuerzas de seguridad. La orden de cateo que se estaba tramitando en Ciudad de México ya no era necesaria.

15:45 - El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa al presidente Andrés Manuel López Obrador de las actividades desplegadas en Culiacán.

15:47 - Vehículos con personas armadas, en actitud hostil, se reúnen alrededor de donde estaba el personal en la casa.

15:50 - Vehículos con personas armadas rodean las bases militares en Culiacán y retienen a personal militar.

17:04 - Se registran agresiones en diferentes puntos de la ciudad. Hay quemas de vehículos y una fuga masiva de presos del penal Aguaruto.

18:49 - Por decisión que toma el Gabinete de Seguridad —apoyada por López Obrador—, se determina retirar a las fuerzas de seguridad de donde se estaba realizando la operación.

19:17 - La estructura delictiva libera a un oficial y a cuatro soldados que tenía retenidos en la caseta de Costa Rica.

18:45 - López Obrador se traslada a Oaxaca.

19:30 - Se da el primer mensaje con la información que tenía el Gabinete de Seguridad sobre lo que estaba sucediendo y luego se parte hacia Culiacán para tener un panorama completo.

20:15 - Llega el presidente a Oaxaca, donde al día siguiente da más detalles en conferencia de prensa y dice que la situación se volvió muy complicada y que "muchos ciudadanos, personas y seres humanos estaban en riesgo"; además, agrega que "se decidió proteger la vida de las personas".

¿Qué pasó cuando se detuvo temporalmente a Ovidio?

Ovidio Guzmán de rodillas y recibiendo órdenes de las autoridades mexicanas. Esa es una de las principales imágenes que captó el video de la detención temporal de Ovidio en Culiacán, el cual fue revelado por el Gobierno de México el miércoles 30 de octubre de 2019, cuando se cumplían 13 días de la fallida operación de captura que desató la violencia en la capital de Sinaloa.

El video, en el que predominan los gritos de los agentes de seguridad y el estupor de Ovidio Guzmán y de quienes lo acompañaban, ofreció un vistazo al núcleo del operativo y develó cinco momentos impactantes.

1. "Enséñame las manos, hermano": los agentes encuentran al hijo del Chapo

Luego de hallar una mujer y un hombre, los uniformados que ejecutaron la operación se encuentran de frente con Ovidio Guzmán. "Salga, Ovidio, salga", le ordenan para que se dirija hacia ellos. Y segundos después le piden que muestre sus manos, cuando ya se encuentra desarmado.

2. "¡De rodillas!"

Esta es la orden que los agentes, completamente vestidos de negro y fuertemente armados, le dan a Ovidio Guzmán cuando logran detenerlo. Se alcanza a observar que lo mantienen en esa posición por varios segundos más y luego le piden que le diga a “su gente” que suspenda la ofensiva.

3. "Ya paren todo, ya me entregué… ni modo": la reveladora orden que habría dado Ovidio Guzmán

El hijo del Chapo aparece en cámara con un teléfono móvil al oído y momentos después, cuando sale del plano, se le oye decir: "Ya paren todo, inmediatamente, paren todo, ya me entregué, ya ni modo". Justo cuando se escuchan estas palabras en el video, el secretario de Seguridad y Protección, Alfonso Durazo, explica en rueda de prensa que se trata de "lo que está estableciendo él en el teléfono".

4. "¡Ya no quiero desm****, por favor!": lo que grita Guzmán López al teléfono

Hacia el final del video, cuando ya está bajo custodia de las autoridades mexicanas, el hijo del Chapo vuelve a aparecer en cámara, de nuevo con el móvil y pronuncia dicha frase, al parecer para que cesara la violencia que quienes los defendían empezaron a sembrar en Culiacán.

5. "No somos delincuentes, señora": las palabras de los agentes para intentar calmar a una mujer

Una de las personas que se encontraba con Ovidio Guzmán era una mujer, cuya identidad se desconoce, quien empieza a decirles a los agentes que en el lugar hay niños. En medio del pedido para que se calme, uno de los agentes grita: "No se preocupe, señora, no somos delincuentes". Los primeros minutos del video de hecho transcurren en el intercambio de palabras con la mujer a la que le insisten en que "no va a pasar nada, tranquila".