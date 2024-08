Frases clave de la entrevista de CNN con la vicepresidenta Kamala Harris, su primera como candidata demócrata

Los mejores momentos de la entrevista de Kamala Harris y Tim Walz en CNN 9:50

(CNN) -- La vicepresidenta Kamala Harris se sentó con Dana Bash de CNN para su primera entrevista televisiva importante desde que se convirtió en candidata presidencial demócrata.

La entrevista se llevó a cabo en Savannah durante una gira en autobús por el estado clave de Georgia, en la región del Sun Belt, y junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Harris respondió preguntas en profundidad sobre la evolución de su política en temas clave como el fracking y defendió su historial en materia de inmigración y el manejo de la economía por parte del Gobierno de Biden.

Aquí las frases clave de la entrevista:

¿Qué haría Harris en su primer día en la Casa Blanca?

Después de una afirmación amplia sobre centrarse en la clase media, Harris hizo un comentario más amplio sobre dejar atrás a Donald Trump.

"Creo que, lamentablemente, en la última década hemos tenido en el expresidente a alguien que realmente ha impulsando una agenda y un entorno que apunta a disminuir el carácter y la fuerza de quienes somos como estadounidenses, dividiendo realmente a nuestra nación. Y creo que la gente está dispuesta a pasar página al respecto.

Presionada por Bash sobre sus planes específicos, Harris dijo que se concentraría en su plan de “economía de oportunidades” para reducir el costo de los bienes cotidianos y dar a los padres de recién nacidos un crédito fiscal de US$ 6.000 “para ayudarlos a comprar un asiento para automóvil, para ayudarlos a comprar ropa de bebé, una cuna”.

También mencionó la asequibilidad de la vivienda y su plan de otorgar a los compradores de vivienda por primera vez un crédito fiscal de US$ 25.000 para ayudarlos con el pago inicial.

Pero, ¿qué pasa con las personas que sienten que los alimentos eran menos costosos y la vivienda más asequible cuando Trump era presidente?

Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado para reducir la inflación a menos del 3%, el trabajo que hemos realizado para limitar el costo de la insulina a US$ 35 al mes para las personas mayores. Donald Trump dijo que iba a hacer varias cosas, incluso permitir que Medicare negociara los precios de los medicamentos. Nunca sucedió. Nosotros lo hicimos.

¿Entonces sostiene que la economía de Biden es un éxito?

"Sostengo que cuando hacemos el trabajo de reducir el costo de los medicamentos recetados para el pueblo estadounidense, incluyendo limitar el costo anual de los medicamentos recetados para los adultos mayores a $2,000; cuando hacemos lo que hicimos en el primer año de estar en el cargo para extender el crédito tributario por hijos, de modo que reducimos la pobreza infantil en Estados Unidos en más del 50%; cuando hacemos lo que hemos hecho para invertir en el pueblo estadounidense y traer de vuelta la manufactura a los Estados Unidos, creando así más de 800,000 nuevos empleos en manufactura, trayendo de vuelta negocios a América; lo que hemos hecho para mejorar la cadena de suministro, de modo que no dependamos de gobiernos extranjeros para suministrar a las familias estadounidenses sus necesidades básicas. Diré que ese es un buen trabajo. Hay más por hacer, pero eso es un buen trabajo."

Hay mucho en esa respuesta, pero una cosa que vale la pena señalar es que el crédito fiscal por hijo ampliado que mencionó ya caducó. Dado que tanto Harris como el compañero de fórmula de Trump, el senador J.D. Vance, han dicho que apoyan un crédito fiscal por hijo más generoso, es justo pensar que una expansión es posible sin importar quién gane las elecciones.

¿Aún quiere prohibir el fracking?

No, y dejé claro en el debate de 2020 que no prohibiría el fracking. Como vicepresidenta, no prohibí el fracking. Como presidenta, no prohibiré el fracking. … En 2020 dejé muy clara mi postura. Estamos en 2024 y no he cambiado esa postura, ni lo haré en el futuro. Cumplí mi palabra y la cumpliré.

Cuando se presentó sin éxito a una elección primaria demócrata concurrida en 2020, Harris dijo en un momento que estaba a favor de prohibir el fracking. Harris cambió más tarde esa postura y durante el debate vicepresidencial dijo que la administración no prohibiría el fracking. Muchos activistas climáticos se oponen al fracking, pero es un tema clave en estados en disputa como Pensilvania.

¿Qué la hizo cambiar de postura hace cuatro años?

Seamos claros. Mis valores no han cambiado. Creo que es muy importante que nos tomemos en serio lo que debemos hacer para protegernos de lo que es una clara crisis climática. Y para ello, podemos hacer lo que hemos logrado hasta ahora. La Ley de Reducción de la Inflación, lo que hemos hecho para invertir, según mis cálculos, más de probablemente un billón de dólares en los próximos 10 años, invirtiendo en una economía de energía limpia. Lo que ya hemos hecho creando más de 300.000 nuevos empleos en energías limpias. Eso me dice, desde mi experiencia como vicepresidenta, que podemos hacerlo sin prohibir el fracking. De hecho... yo emití el voto de desempate que en realidad aumentó los arrendamientos para el fracking, como vicepresidente. Así que tengo muy clara mi postura.

¿Hay algo específico que la haya hecho cambiar de opinión?

Lo que he visto es que podemos crecer y podemos aumentar una economía próspera basada en energía limpia sin prohibir el fracking.

¿Por qué la administración Biden esperó tanto tiempo para implementar restricciones al asilo en la frontera?

Los republicanos han argumentado que la administración debió actuar mucho antes para reducir los cruces fronterizos. Si bien Harris no respondió la pregunta específicamente, argumentó que a principios de este año, antes de que el presidente Joe Biden usara el decreto para reducir los cruces fronterizos, los demócratas trabajaron con algunos republicanos conservadores en un proyecto de ley fronterizo al que los republicanos finalmente se opusieron.

Donald Trump se enteró de este proyecto de ley que habría contribuido a asegurar nuestra frontera. Y como cree que no lo habría ayudado políticamente, le dijo a su gente en el Congreso: "No lo presenten". Mató el proyecto de ley: un proyecto de ley de seguridad fronteriza que habría puesto 1.500 agentes más en la frontera.

Dijo que esos agentes podrían haber trabajado para evitar que el fentanilo ingresara a EE. UU. Si es elegida, Harris dijo que intentará revivir el proyecto de ley fronterizo.

¿Harris sigue pensando que se deberían despenalizar los cruces fronterizos ilegales?

Este es otro retroceso a una postura polémica que Harris adoptó durante las elecciones primarias demócratas de 2020.

Creo que debería haber consecuencias. Tenemos leyes que se deben cumplir y hacer cumplir para abordar y lidiar con las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Y debería haber consecuencias. Y seamos claros, en esta contienda, soy la única persona que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales que trafican con armas, drogas y seres humanos. Soy la única persona en esta contienda que realmente sirvió en un estado fronterizo como fiscal general para hacer cumplir nuestras leyes. Y haría cumplir nuestras leyes como presidenta en el futuro. Reconozco el problema.

¿Por qué ha evolucionado en estas políticas?

Bash preguntó a Harris cómo deberían ver los votantes sus evoluciones políticas, a lo que Harris repitió, como un mantra: “Mis valores no han cambiado”.

El aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado. Mencionaste el Green New Deal. Siempre he creído y he trabajado en ello, que la crisis climática es real, que es un asunto urgente al que debemos aplicar métricas que incluyan el cumplimiento de plazos en cuanto al tiempo.

Hicimos eso con la Ley de Reducción de la Inflación. Hemos establecido metas para Estados Unidos y, por extensión, para el mundo en torno a cuándo debemos cumplir con ciertos estándares para una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Ese valor no ha cambiado.

Mi valor en torno a lo que debemos hacer para asegurar nuestra frontera, ese valor no ha cambiado. Pasé dos mandatos como fiscal general de California procesando a organizaciones criminales transnacionales, violaciones de las leyes estadounidenses con respecto al paso, paso ilegal de armas, drogas y seres humanos a través de nuestra frontera. Mis valores no cambiaron.

¿Pondría a un republicano en su administración?

Sí, lo haría.

¿Alguien en particular?

No, no tengo a nadie en particular en mente. Quedan 68 días para las elecciones, así que no estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Pero creo que lo haría. Creo que es muy importante. He pasado mi carrera incitando la diversidad de opiniones. Creo que, cuando se toman algunas de las decisiones más importantes, es necesario tener en la mesa a personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y creo que sería beneficioso para el público estadounidense tener un miembro de mi gabinete que fuera republicano.

Sobre la insultante afirmación de Trump de que ella "se volvió negra"

Esa estrategia es vieja. Siguiente pregunta, por favor.

¿Haría algo diferente que Biden en relación con Israel?

Harris no expresó ninguna diferencia política con Biden y reiteró el equilibrio que logró en la Convención Nacional Demócrata: reconocer tanto el derecho de Israel a defenderse como el sufrimiento de los palestinos, y repetir que debe alcanzarse un acuerdo de alto el fuego.

Permítanme ser muy clara. Soy inequívoca e inquebrantable en mi compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse. Y eso no va a cambiar. Pero demos un paso atrás. El 7 de octubre, 1.200 personas fueron masacradas, muchas de ellas jóvenes que simplemente asistían a un festival de música. Las mujeres fueron violadas de manera horrible. Como dije entonces, lo digo hoy, Israel tenía derecho, tiene derecho a defenderse. Nosotros lo haríamos. Y la forma en que lo haga importa. Mataron a demasiados palestinos inocentes. Y tenemos que llegar a un acuerdo.

Se le preguntó a Walz sobre varias ocasiones en las que se equivocó al hablar

Vance, un veterano de la guerra de Iraq, ha acusado a Walz de tergiversar su servicio militar porque una vez Walz se refirió a llevar armas de guerra "en la guerra" a pesar de que nunca fue desplegado. La campaña ha dicho que Walz se había equivocado al hablar.

"En este caso, esto fue después de un tiroteo en una escuela, las ideas de portar estas armas de guerra. Y mi esposa, la profesora de inglés, me dijo que mi gramática no siempre es correcta. Pero, de nuevo, si no es esto, es un ataque a mis hijos por mostrarme cariño, o es un ataque a mi perro. No voy a hacer eso, y lo que nunca haré es menospreciar el servicio de otro miembro de ninguna manera. Nunca lo he hecho, y nunca lo haré."

Walz también ha caracterizado erróneamente el tratamiento de infertilidad al que se sometió su esposa para quedar embarazada de sus hijos. No fue fertilización in vitro (FIV), procedimiento que algunos demócratas han argumentado que estaría en peligro si Trump gana la elección. Trump niega esa afirmación y este jueves incluso propuso que el gobierno o las compañías de seguros paguen los tratamientos. La familia Walz utilizó la inseminación intrauterina (IIU) en lugar de la FIV .

Por otra parte, la campaña de Walz para el Congreso en 2006 describió erróneamente un arresto por conducir ebrio en 1995, por el que luego se retiraron los cargos. ¿Pueden los votantes confiar en lo que dice Walz? No se refirió al arresto por conducir ebrio durante la entrevista con Bash, pero dijo: "Sin duda reconozco mis errores cuando los cometo". Ese comentario no fue solo por la cuestión de la FIV.

"Desearía que en este país no tuviéramos que hacer esto. Hablé sobre nuestros problemas de infertilidad porque es un infierno, y las familias lo saben. Y hablé sobre los tratamientos que estaban disponibles para nosotros y que nos dieron a esos hermosos hijos. Eso es un gran contraste con la gente que está tratando de quitarnos esos derechos. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo entienden, si has pasado por eso. No creo que estén cortando fino sobre la FIV o la IIU. Creo que lo que están debatiendo es una prohibición del aborto y la capacidad de negarles a las familias la oportunidad de tener un hermoso hijo."

¿Cortar fino? Tal vez quiso decir “hilar fino”.

¿Harris se arrepiente de insistir en que Biden está en condiciones de servir otros cuatro años?

En absoluto. He servido con el presidente Biden durante casi cuatro años y les aseguro que es uno de los mayores honores de mi carrera, de verdad. Se preocupa profundamente por el pueblo estadounidense. Es muy inteligente y leal al pueblo. Y he pasado horas y horas con él, ya sea en la Oficina Oval o en la Sala de Crisis. Tiene la inteligencia, el compromiso y el criterio, la disposición que creo que el pueblo estadounidense merece con razón en su presidente.

Lo contrastó con Trump, cuyo ascenso en la política ha sido parte de una década que “ha sido contraria a lo que realmente es el espíritu de nuestro país”.

La última década también incluyó al Gobierno de Biden

Estoy hablando de una era que comenzó hace aproximadamente una década, en la que hay una sugerencia, que creo que es distorsionada, de que la medida de la fortaleza de un líder se basa en a quién derribas, en lugar de donde creo que están la mayoría de los estadounidenses, que es creer que la verdadera medida de la fortaleza de un líder se basa en a quién impulsas. Eso es lo que está en juego, tanto como cualquier otro detalle que podamos discutir en esta elección.

Cómo Harris se enteró de que Biden se retiraba

Estaba pasando tiempo con su familia y sus sobrinas jóvenes.

Estábamos sentados para hacer un rompecabezas. Y sonó el teléfono. Y era Joe Biden. Y me dijo lo que había decidido hacer. Y le pregunté: "¿Estás seguro?" Y dijo: "Sí". Y así fue como me enteré.

Walz se siente orgulloso de su hijo

Bash preguntó sobre el video del hijo de Walz, y entre lágrimas dijo: “Ese es mi papá”, durante la Convención Nacional Demócrata.

Estoy agradecido por muchas razones de estar en esta boleta (electoral). Pero ese momento, comprender lo que era realmente importante, hacer que mi hijo se sintiera orgulloso de mí, de que estaba tratando de hacer lo correcto. Y fue ... ya sabes, tratas de proteger a tus hijos. Sabes que trae... trae notoriedad a las cosas. Pero fue un momento tan visceral y emotivo que estoy... estoy simplemente... estoy agradecido de haber podido experimentarlo. Y estoy... estoy muy orgulloso de él.

Harris reacciona a una increíble foto de su sobrina mirándola

