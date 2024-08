Gira de Oasis en 2025: entradas, fechas de los conciertos, ciudades y más

El vínculo de Oasis y Noel Gallagher con el Manchester City 1:00

(CNN Español) -- Oasis ha anunciado su regreso con una gira que los llevará a Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano boreal de 2025. En un post publicado en X por Noel y Liam Gallagher, líderes de la banda, los hermanos afirman: "Esto es, esto está pasando".

"Oasis pone fin hoy a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial OASIS LIVE '25", dice el sitio oficial de la banda.

El anuncio, que ha emocionado a los seguidores en todo el mundo, se produce a solo dos días del 30 aniversario del álbum de estudio debut de Oasis en 1994, "Definitely, Maybe". Los hermanos Noel y Liam Gallagher han tenido una relación notoriamente tensa desde que disolvieron Oasis en 2009, y a menudo han intercambiado insultos en los medios de comunicación.

La gira Oasis Live '25 comienza el próximo verano el 4 de julio en Gales, con la banda tocando casi 20 fechas en el Reino Unido e Irlanda.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado", dice la banda en X y en su sitio oficial.

En este artículo, todo lo que debes saber sobre el regreso de Oasis:

Las entradas para Oasis saldrán a la venta anticipada el viernes por la tarde en el Reino Unido e Irlanda, antes de una venta general el sábado que probablemente tendrá una gran demanda. Se podrá acceder a ellas en las plataformas Ticketmaster, Gigs and Tours, SEE Tickets y Gigs In Scotland, dependiendo de a cuál de los conciertos quieras asistir.

El evento supone una gran tarea para el gigante de la distribución, actualmente en problemas, Ticketmaster, que deberá ofrecer a los fanáticos una de las "entradas más populares de la década".

La preventa de este viernes se pondrá en marcha para los solicitantes que recibieron un correo electrónico confirmando que tendrán acceso tras suscribirse. Sin embargo, "el éxito en la suscripción no garantizará las entradas", advirtió Oasis en su Instagram, agregando que las entradas "se asignarán por orden de llegada".

Antes de la venta general del sábado por la mañana en Ticketmaster, el sitio web de Oasis indicó a los fanáticos "que se registren con los agentes oficiales de boletos con anticipación, ya que los sitios web estarán muy ocupados durante la venta oficial". Las entradas también se venderán por orden de llegada, y solo habrá cuatro entradas disponibles para comprar por transacción.

Habrá un total de 14 fechas, distribuidas en cinco locaciones en Reino Unido e Irlanda.

El 4 y 5 de julio de 2025 el show será en el Estadio Cardiff Principality, ubicado en la ciudad de Cardiff, capital de Gales; el 11, 12, 19 y 20 de julio será en el Parque Manchester Heaton, en la ciudad de Mánchester; el 25 y el 26 de julio y el 2 y 3 de agosto tocarán en el Estadio Wembley de Londres; el 8 y 9 de agosto en el estadio de Edimburgo Scottish Gas Murrayfield; y el 16 y 17, últimas fechas, será en el Parque Dublin Croke, en Irlanda.

Aunque aún no se conocen detalles, el sitio web afirma que existen planes para que OASIS LIVE '25 llegue a otros continentes a finales de 2025.

