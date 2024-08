“Nos trataron como ladrones”: 30 migrantes que cruzaron el Darién fueron deportados de Panamá a Ecuador este jueves

Panamá inicia vuelos de deportación de migrantes que son financiados por EE.UU. 2:37

(CNN Español) -- Con preocupación y algo de frustración arribaron cerca de la media noche de este jueves a la ciudad costera de Manta, en Ecuador, 30 migrantes tras ser deportados desde Panamá. Los ecuatorianos tenían el objetivo de avanzar su camino a Estados Unidos tras cruzar la selva del Darién.

Estas deportaciones responden a un memorando de cooperación entre Panamá y Estados Unidos que busca reducir la migración irregular. En días pasados, el presidente José Raúl Mulino, dijo a los periodistas que Ecuador es el segundo país de origen de las personas que cruzan de forma irregular por el Darién.

Según Migración de Panamá, entre los deportados hay nueve que son buscados por su presunto involucramiento en casos de homicidio, narcotráfico, asociación ilícita y otros delitos. De estos, presuntamente tres pertenecen a grupos delictivos como Los Lobos y Los Choneros. CNN consultó a la Cancillería y a la Policía de Ecuador sobre la situación de estas personas tras su llegada al país y está a la espera de una respuesta.

Previo a la deportación, la Cancillería de Ecuador indicó en un comunicado enviado a CNN que este proceso se coordinó conjuntamente con las autoridades panameñas a fin de precautelar las necesidades de los deportados y conformar brigadas de recibimiento.

“La cancillería ha desplegado las gestiones correspondientes en territorio panameño como en el ecuatoriano, para velar por el debido proceso y garantizar el ejercicio de los derechos de los compatriotas que arribarán en dicho vuelo”, precisó la Cancillería de Ecuador.

“Nos trataron como ladrones en Panamá”, dice migrante

CNN cubrió la llegada a Manta del avión que trasladó a los ecuatorianos y que, tras su arribo, recibieron asistencia del personal de Migración, de la Cancillería, el Gobierno Zonal, la fuerza pública y otras instituciones.

Kleber Congo, uno de los ecuatorianos deportados, dijo que emprendió el recorrido por el Darién hace dos semanas con el fin de buscar un futuro mejor y rechazó las medidas que está tomando Panamá en conjunto con otros gobiernos para ejecutar estas deportaciones.

“Hasta para ir al baño estuvimos esposados. Nos tratan como al perro en Panamá. Como a ladrones. Esposados y durmiendo en el suelo”, enfatizó molesto.

Congo señaló que seguirá intentando avanzar a Estados Unidos pero por otra ruta que no incluya Panamá.

CNN está intentando conocer con la autoridad migratoria de Panamá sobre las condiciones en que los ciudadanos permanecen en ese país antes de ser deportados y sus comentarios sobre presuntos maltratos en sus instalaciones.

La pesadilla se repite en el Darién

Los grupos delictivos que operan en el Darién no dan tregua y Juan Taipe, otro ecuatoriano que decidió tomar esa ruta para migrar a Estados Unidos, contó a su llegada a Manta que fue víctima de robo en la selva y que varias mujeres llevaron la peor parte.

“Gastamos US$ 3.000 con mi mujer y lo demás nos lo robaron en la selva. Nos robaron todito en el Darién. A mí no me golpearon, a los demás sí. A las mujeres les abrían sus partes íntimas para buscar y sacar dinero”, comenta.

Insiste en que la falta de trabajo en Ecuador le obligó a salir de forma irregular.

“No hay futuro en Ecuador y por eso migramos. No fueron las cosas como quisimos, pero estamos de vuelta en nuestro querido Ecuador”, agregó.

Los migrantes fueron evaluados médicamente a su llegada a Ecuador. Jonathan Palma, miembro de una brigada de salud del municipio de Manta, se refirió al estado de los deportados.

“La mayoría tienen deshidratación, malestares gripales y dolores de garganta”, informó.

Ecuador y otros países de la región han intentado desalentar la migración irregular; sin embargo, los ciudadanos siguen tomando rutas peligrosas como la del Darién para intentar llegar a Estados Unidos.

En lo que va de año, más de 230.000 personas han entrado en Panamá a través del Darién. Esto significó una reducción del 27% en el ingreso de migrantes por esa zona en comparación con 2023 para esta misma fecha, informó este jueves Migración de Panamá.