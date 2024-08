La misteriosa "puerta al Infierno" de Turkmenistán

Darvaza, Turkmenistán (CNN) -- Rara vez un accidente industrial se convierte en una gran atracción turística.

Pero cuando un equipo de exploración soviético perforó en busca de gas natural en Turkmenistán hace más de 50 años, se dice que desencadenó una reacción en cadena que creó el pozo de gas de Darvaza, un agujero gigante y ardiente que acabó convirtiéndose en el espectáculo más buscado del país.

El pozo, también llamado "puerta al Infierno" y "resplandor de Karakum", el fenómeno está causado por las llamas alimentadas por metano que escapan de decenas de respiraderos a lo largo del suelo y las paredes del cráter. De pie alrededor del borde, se puede sentir un intenso calor que emana del agujero. Es especialmente intenso por la noche con las lenguas de fuego ardiendo bajo un cielo estrellado.

Flanqueado por dunas y afloramientos rocosos en una parte remota del desierto de Karakum, el cráter es la parada principal en casi todos los recorridos por la nación centroasiática.

Cuando los viajeros empezaron a acudir en masa a Darvaza, no había servicios ni comodidades para los visitantes y había que llevar todo lo necesario para pasar la noche. Hoy en día hay tres campamentos permanentes con alojamiento nocturno en yurtas o tiendas, así como comidas y transporte motorizado hasta el borde del cráter para los que no quieran caminar.

publicidad

El cráter tiene aproximadamente 70 metros de ancho y 30 metros de profundidad, con paredes verticales que caen bruscamente en un campo de escombros rocosos esparcidos por el fondo. En 2018 se añadió una valla de seguridad para evitar que los visitantes se aventuren demasiado cerca del abrasador sumidero.

"Es una cueva de gas colapsada, que suena tan interesante como un viejo horno de gas", dice el autor Ged Gillmore, que escribió sobre el cráter en “Stans By Me: A Whirlwind Tour Through Central Asia”. "Pero tiene algo de espeluznante, y la verdad es que me pareció bastante escalofriante", añadió.

Sin embargo, puede que el cráter no siga existiendo mucho tiempo, al menos no en su forma ardiente. En varias ocasiones, el gobierno de Turkmenistán ha mencionado la posibilidad de sellar de algún modo el cráter. Mientras tanto, los que llevan años visitando Darvaza afirman que las llamas son mucho más pequeñas de lo que eran antes.

"Diría que sólo está ardiendo en torno al 40% del nivel que presencié allí por primera vez en 2009", afirmó Dylan Lupine, cuya empresa Lupine Travel, con sede en el Reino Unido, fue una de las pioneras en llevar turistas a Turkmenistán. "Una zona mucho mayor del cráter tenía llamas entonces. Ahora hay menos y no son tan altas como antes".

De pie en el borde del cráter, un guía local que deseaba permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, confirma que las llamas han ido bajando cada vez más durante los últimos siete años y sus cerca de 40 visitas a Darvaza.

"Antes había más llamas que ahora, probablemente porque la bolsa de gas se está desgastando", dice.

Pero eso no disminuye el encanto de una maravilla híbrida hecha por el ser humano y la naturaleza que resulta especialmente asombrosa cuando sopla una tormenta de arena y lo oscurece todo excepto el parpadeante fuego que asciende desde la oscura fosa que hay debajo.

Orígenes misteriosos

Nadie sabe con certeza cuándo se abrió el cráter de gas, al parecer porque los informes de la época soviética no existen, están incompletos o siguen siendo confidenciales.

"Hay mucha controversia, mucho desacuerdo sobre cómo empezó", afirmó George Kourounis, un aventurero y presentador de televisión canadiense que es la única persona conocida que ha explorado el interior del cráter de gas. "Ni siquiera sé qué creer. Hay tantas historias y mitología con este lugar. Es una locura".

Según Kourounis, la teoría más extendida es que el cráter se formó en 1971 y se incendió poco después.

"Pero mientras estuve en Turkmenistán, vinieron al cráter con nosotros dos geólogos de la vieja escuela del gobierno, y lo que me dijeron fue que el cráter se formó en realidad en algún momento de la década de 1960 y estuvo burbujeando con lodo y gas durante bastante tiempo y no se encendió hasta la década de 1980".

Cómo se encendió el gas por primera vez es otro misterio.

"Algunos dicen que fue una granada de mano", añade Kourounis. "Algunos dicen que los soviéticos simplemente arrojaron una cerilla. He oído la historia de que un granjero borracho condujo su tractor hasta allí en algún momento".

El guía local lanza otra teoría: "En aquella época había un pueblo cercano y he oído que prendieron fuego al cráter porque no querían que el olor arruinara la vida ni que el gas venenoso fuera perjudicial para la salud de los aldeanos. Pensaron que se quemaría en un par de semanas".

Además de simplemente experimentar la emoción de sumergirse en un cráter en llamas, Kourounis estaba en una misión científica financiada por National Geographic para encontrar cualquier forma de vida que pudiera sobrevivir en ese entorno, especialmente aquellas que pudieran dar pistas sobre lo que podríamos encontrar en condiciones similares en otros planetas.

Durante un descenso de 17 minutos en 2013, dentro de un traje aluminizado con arnés de Kevlar y cuerdas Technora del tipo utilizado en las misiones a Marte de la NASA, recogió muestras de suelo para el Proyecto Microbioma Extremo. Análisis posteriores revelaron organismos simples, como bacterias y termófilos, capaces de sobrevivir de algún modo a las temperaturas extremas del interior del cráter.

Llegar a Darvaza

El cráter de gas se encuentra a cuatro horas en auto al norte de Ashgabat, la capital nacional. Se recomienda encarecidamente un vehículo con tracción de cuatro ruedas para recorrer la accidentada carretera de dos carriles y los caminos arenosos del desierto que conducen a Darvaza.

Los camellos errantes son una vista frecuente a lo largo del camino.

Aparte de los almacenes generales de Bokurdak y Erbent, pueblos remotos del desierto situados a lo largo de la carretera, no hay ningún lugar donde abastecerse de provisiones después de salir de Ashgabat.

El campamento Darwaza es la más lujosa de las tres opciones para pasar la noche. Situado a unos cinco minutos a pie del borde del cráter, el campamento cuenta con yurtas con camas y sillas, un comedor a la sombra y aseos portables.

En el lado opuesto del cráter, el campamento Garagum ofrece yurtas con colchonetas tipo futón extendidas sobre alfombras tradicionales de Turkmenistán, luces interiores que funcionan con energía solar y comidas a la barbacoa por la noche servidas en mesas al aire libre.

Garagum se encuentra a unos 10 minutos a pie del borde del cráter y aún más cerca de un pequeño monte rocoso desde donde los visitantes pueden contemplar desde arriba el cráter.

"Llegar a Darvaza por la noche es sin duda lo mejor", dice Gillmore. "Es algo increíble que se ve por primera vez desde la distancia tras horas conduciendo por el desierto. No hay ninguna otra iluminación cerca de él y realmente sientes que estás a las puertas del Infierno".

Cerca hay otros dos cráteres accidentales, formados más o menos al mismo tiempo y por perforaciones similares que salieron mal, que son igual de grandes que Darvaza pero ni de lejos tan espectaculares.

Cerca de la intersección de la autopista asfaltada y la carretera de arena a Darvaza hay un cráter de gas con llamas mucho más pequeñas. Más al sur a lo largo de la autopista en dirección a Ashgabat hay un cráter lleno de agua con burbujas de gas pero sin llamas.

¿Desaparecerá el cráter de gas?

Durante años se ha hablado de que el gobierno de Turkmenistán transformará Darvaza en un centro de producción de gas natural extinguiendo las llamas.

En 2022, el diario estatal Neytralny Turkmenistan informó que el presidente había pedido a su gabinete que consultara con científicos para encontrar una forma de extinguir las llamas y cerrar el lugar al turismo.

Entre las razones citadas para cerrar el cráter figuraban la pérdida de un valioso recurso natural, los daños medioambientales y la preocupación por la salud.

Desde entonces, se ha discutido mucho sobre la pronosticada desaparición del cráter, pero nada concreto que demuestre que el gobierno vaya a apagar las llamas a corto plazo.

Algunos dicen que el gobierno ya perforó un pozo exploratorio cercano que ha desviado una cantidad considerable de gas que se escapaba por el cráter y ha hecho que el nivel de las llamas disminuya considerablemente.

"Son sólo rumores", dice el guía local, que añade "todavía no hay nada oficial sobre la terminación". Y se pregunta cómo podría hacerse. "Pueden rellenarlo con cemento o espuma, pero el gas acabará escapando por otro sitio. No sabemos cómo ocurrirá o si ocurrirá".

CNN Travel se puso en contacto con funcionarios del gobierno para obtener comentarios sobre el futuro del cráter.

Lupine, que volvió a visitar el lugar a principios de este año, está de acuerdo en que Darvaza puede estar condenado.

"Los locales creen que se trata de un nuevo intento de apagar finalmente las llamas", afirma Lupine. "Hay mucha preocupación entre los lugareños, ya que creen que si el cráter se apaga el turismo a Turkmenistán sufrirá un gran golpe y muchos de ellos se quedarán sin trabajo".

Por el momento, el cráter de gas de Darvaza sigue asombrando a los visitantes que realizan la larga y ardua caminata a través del desierto de Karakum para contemplar la maravilla natural accidental de Turkmenistán.