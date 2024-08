Resultados de las elecciones de Venezuela, en vivo: última hora de Edmundo González, Maduro y más

Edmundo González falta a su tercera citación en la Fiscalía

El candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, faltó este viernes a la tercera citación que le hizo la Fiscalía General de Venezuela para que rindiera cuentas sobre el sitio web “Resultados con VZLA”, que publicó parte de las actas de votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La Fiscalía emitió la tercera citación este jueves, luego de que González no acudió a dos previas el lunes y el martes de esta semana. El Ministerio Público buscaba que González asistiera este viernes a las 10:00 a.m., hora local, pero el exembajador no se presentó.

