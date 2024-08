Las últimas dudas de Trump sobre la salud reproductiva revela que aún no encontró una respuesta para el problema que él mismo generó

(CNN)-- Donald Trump dijo este viernes que no apoyará un referéndum electoral para ampliar el acceso al aborto en su estado natal de Florida apenas 24 horas después de sugerir que podría hacerlo.

Trump se apresuró a aclarar su postura tras la intensa reacción de los defensores antiabortistas en Internet, lo que llevó a los republicanos a temer que las continuas dudas de Trump sobre el aborto pudieran hacerle perder algunos votantes profundamente religiosos en una carrera cada vez más reñida.

El episodio fue el último ejemplo del esfuerzo de Trump por navegar en la nueva era de la política post-Roe que él mismo ayudó a crear.

Trump, cuyas opiniones sobre la salud reproductiva no han dejado de evolucionar, expresó desde hace tiempo su preocupación por las consecuencias políticas de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2022 de poner fin al derecho constitucional al aborto. Aunque se ha atribuido el mérito de haber designado a los tres jueces conservadores que inclinaron al Tribunal a anular el caso Roe contra Wade, Trump declaró a principios de este año que las futuras cuestiones sobre el acceso al aborto deberían dejarse en manos de los estados.

Esa postura, que pretendía poner fin a la conversación, no ha servido para nada, y Trump se ha esforzado por apaciguar a los activistas de su partido mientras se enfrenta a un electorado que sigue abrumadoramente preocupado por el estado actual del acceso al aborto en muchos estados liderados por el Partido Republicano. Una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que el 55% de los votantes cree que la vicepresidenta Kamala Harris está mejor preparada para abordar la cuestión, frente al 38% que opina a favor de Trump. Mientras tanto, casi 7 de cada 10 votantes centrados sobre el tema del aborto favorecen a Harris frente a Trump, según una reciente encuesta de CBS News realizada por YouGov.

publicidad

Una muestra de su inquietud se vio este jueves, cuando el expresidente enfureció a los conservadores religiosos con un torpe intento de eludir preguntas sobre un referéndum en Florida que decidirá el futuro del acceso al aborto en su estado natal. La campaña rápidamente aclaró en un comunicado que Trump, de hecho, no había tomado partido.

Más tarde ese mismo día, rodeado de acero y maquinaria en un almacén de Michigan, Trump se desvió bruscamente de sus comentarios sobre la industria manufacturera para ofrecer a las mujeres un nuevo incentivo para votarlo: una promesa de cobertura universal de la fecundación in vitro si resulta elegido. Pero los senadores de su propio partido, incluido su compañero de fórmula, JD Vance, habían rechazado un proyecto de ley con una disposición similar a principios de este verano.

Los demócratas, entusiasmados por el ascenso de Harris a lo más alto de la candidatura, han redoblado sus esfuerzos para situar el aborto en el centro de su discurso ante las mujeres de los estados clave. En la Convención Nacional Demócrata, celebrada a principios de mes, se presentaron emotivas historias de mujeres que no pudieron acceder a una atención médica que podría salvarles la vida cuando sus embarazos empeoraron. Este viernes, la campaña de Harris anunció el lanzamiento de una gira en autobús de 50 paradas -que comienza en Palm Beach, Florida, el patio trasero de Trump- centrada en la atención a la salud reproductiva.

La campaña de Harris respondió de inmediato a la propuesta de Trump de exigir cobertura para la FIV, subrayando que la nueva plataforma republicana, influenciada por el expresidente, respalda leyes estatales que otorgan protecciones de la 14ª Enmienda a la vida desde la concepción. Estas leyes podrían complicar los procedimientos de FIV en esos estados.

"Los votantes no son estúpidos", declaró Sarafina Chitika, portavoz de la campaña de Harris.

Con la contienda ajustándose en estados clave, Trump prácticamente ha desafiado a los votantes antiaborto centrados en un solo tema a abstenerse de participar en las elecciones. La semana pasada, escribió en redes sociales que su administración sería “excelente para las mujeres y sus derechos reproductivos”. Vance, en una entrevista, afirmó que Trump, como presidente, vetaría una prohibición federal del aborto, incluso si lograra ser aprobada por el Congreso, un giro de 180 grados respecto a su promesa anterior de firmar restricciones nacionales sobre el procedimiento.

Los conservadores religiosos, algunos de los cuales aceptaron la postura de Trump sobre los "derechos de los estados" como pragmatismo político, han advertido últimamente que Trump corre el riesgo de perder su apoyo. Lila Rose, fundadora del grupo antiabortista Live Action, respondió en Internet a las declaraciones de Vance advirtiendo: "Si no defiendes los principios provida, no consigues votos provida".

"Tratar de sonar como un demócrata sobre el aborto no va a ayudar a Trump", dijo en otra publicación en las redes sociales. "Le hace daño. Es políticamente imprudente y moralmente incorrecto".

Los esfuerzos de Trump se complican aún más por lo que está sucediendo en su estado natal de Florida, donde el aborto es ahora ilegal en la mayoría de los casos después de las seis semanas. Los votantes del estado -incluido el expresidente- decidirán sobre el futuro del acceso este otoño a través de una medida electoral que haría legal el aborto en el estado hasta el punto de viabilidad, que muchos expertos creen que está alrededor de las 23 o 24 semanas de embarazo.

Trump se había negado repetidamente a opinar sobre el referéndum, pero este jueves, dijo a la NBC que la prohibición de seis semanas de Florida era "demasiado corta" y agregó que estaría "votando que necesitamos más de seis semanas."

Luego, en otro giro este viernes , dijo a Fox News que votará "no" cuando se le pregunte sobre la enmienda.

"Así que creo que seis semanas, se necesita más tiempo que seis semanas. No estoy de acuerdo con eso. Desde las primeras primarias, cuando oí hablar de ello, no estuve de acuerdo. Al mismo tiempo, los demócratas son radicales porque los nueve meses son una situación ridícula en la que se puede abortar en el noveno mes", dijo Trump. "Y ya sabes, algunos de los estados como Minnesota y otros estados lo tienen donde realmente se puede ejecutar al bebé después del nacimiento y todas esas cosas son inaceptables. Así que votaré no, por esa razón".

Durante las primarias del Partido Republicano, el expresidente calificó la decisión del entonces gobernador de Florida, Ron DeSantis, de firmar una prohibición de seis semanas como "algo terrible y un terrible error."

Los defensores del aborto interpretaron las últimas declaraciones de Trump en el sentido de que tenía intención de votar a favor del referéndum -aunque su campaña dijo que no era el caso- e inmediatamente expresaron su frustración. Kristen Hawkins, la presidenta de Students for Life, dijo en X que su teléfono estaba "estallando" con "voluntarios que ya no llamarán a las puertas del presidente Trump si esto no se corrige".

"Si Donald Trump pierde, hoy es el día en que perdió", escribió el comentarista conservador Erick Erickson en un post en las redes sociales. "La comprometida comunidad provida podría hacer la vista gorda, en parte, a las cuestiones abortistas nacionales. Pero que Trump pese en Florida como lo hizo será un puente demasiado lejos para muchos."

La limpieza de la campaña de Trump continuó este viernes, con Vance diciendo a CNN que el expresidente "hará un anuncio" pronto sobre el referéndum de Florida.

"Creo que lo que está diciendo es que no le gusta hacerlo a solo seis semanas", dijo Vance a John Berman de CNN, en CNN News Central. "Obviamente, él va a hacer su propio juicio sobre cómo vota en última instancia sobre la enmienda".

Los comentarios de Trump resonaron rápidamente en Florida, donde DeSantis lidera el esfuerzo republicano para derrotar el referéndum. Taryn Fenske, una portavoz de DeSantis, respondió a un clip de los comentarios de Trump sobre el referéndum del estado diciendo que la enmienda constitucional propuesta era "extrema y debe ser derrotada."

DeSantis está recaudando dinero activamente para financiar una campaña en oposición a la enmienda. Los compromisos que ha recibido de los líderes republicanos incluyen US$ 100,000 del Comisionado de Agricultura del estado, Wilton Simpson.

Simpson organizó una recaudación de fondos para Trump este jueves a la que asistió Vance, un hecho señalado por los demócratas.

“Donald Trump puede estar tratando de ocultar su extrema agenda del Proyecto 2025 para prohibir el aborto en Florida y en todo el país,” dijo Aida Ross, portavoz del partido, “pero JD Vance está dejando claro el extremismo antiaborto del dúo Trump-Vance, alineándose con uno de los responsables de la cruel prohibición del aborto en Florida”.

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos adicionales.

Kit Maher y Brian Rokus de CNN contribuyeron a esta historia.