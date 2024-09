Muere el rapero Fatman Scoop a los 56 años tras desplomarse en el escenario; participó en éxitos con Mariah Carey y Missy Elliott

El hip-hop llega al espacio exterior 1:55

(CNN) -- Fatman Scoop, rapero y animador de hip hop conocido por sus colaboraciones con Missy Elliott y Mariah Carey, murió tras sufrir un colapso en el escenario en un concierto celebrado el viernes por la noche en Hamden, Connecticut. Tenía 56 años.

La noticia fue confirmada por la publicista del artista, Chanel Rae, quien remitió a CNN a la página oficial de Instagram de Fatman Scoop -nacido Isaac Freeman-, que publicó un homenaje el sábado por la mañana.

"Anoche, el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida", decía la publicación, añadiendo que "no era solo un artista de clase mundial, era un padre, un hermano, un tío y un amigo".

El mensaje agrega que el artista "era conocido en todo el mundo como la voz indiscutible del club. Su música nos hacía bailar y abrazar la vida con positividad".

La muerte del rapero también fue anunciada por la alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, quien escribió en Facebook el sábado por la mañana: "En nombre de la ciudad de Hamden, ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Isaac Freeman, conocido como Fatman Scoop. Era un artista maravilloso con un amplio número de seguidores, como demuestran los miles de fans que acudieron a ver la que sería su última actuación en el Hamden Town Center Park".

"Estoy agradecida con los miembros de la audiencia y a nuestros paramédicos que intentaron ofrecer asistencia para salvar vidas", continuaba el post de Garrett. "Para cualquiera que esté teniendo dificultades para procesar y llorar la pérdida de Isaac particularmente después de presenciar la tragedia que se desarrolló en el parque del centro de la ciudad, estaremos organizando consejería de duelo".

El viernes por la noche, Garrett informó a sus seguidores de Facebook que "mientras actuaba en Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias Fatman Scoop, tuvo una emergencia médica en el escenario. Está siendo trasladado en ambulancia al hospital. Proporcionaremos actualizaciones cuando estén disponibles. Por favor, ténganlo en sus pensamientos y oraciones".

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Fatman Scoop para obtener más información y detalles sobre la causa de su muerte.

Fatman Scoop llamó la atención por primera vez en 1999 con su sencillo "Be Faithful". El tema entró en las listas Hot Rap Songs y Hot R&B/Hip Hop Songs de Billboard.

A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Lil Jon, Janet Jackson, Whitney Houston, Pitbull y Skrillex.

Con su potente registro vocal y sus fieles seguidores, Fatman Scoop contribuyó al éxito del single de Elliott "Lose Control" en 2005, en el que también participó Ciara. Ese año también colaboró con Mariah Carey en "It's Like That". En 2006, ganó el Grammy al mejor video musical de formato corto por el tema de Elliott.