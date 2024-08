ANÁLISIS | Harris y Trump compiten por el centro

Así las reacciones a la entrevista de Harris en CNN 5:19

(CNN) -- La semana cerró con algunas promesas interesantes y fuera del libreto sobre Medio Ambiente por parte de Kamala Harris, y sobre el aborto por parte de Donald Trump.

Harris cambia

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata dejó muy claro durante una entrevista exclusiva con CNN que ahora apoya el fracking, el proceso de extracción de petróleo y gas al que se oponen mayoritariamente los activistas climáticos y medioambientales.

"Como vicepresidenta, emití el voto de desempate que aumentó los permisos para el fracking. Así que tengo muy clara cuál es mi postura", dijo, argumentando que EE.UU. puede tener una economía de energía limpia y aún así adoptar el fracking.

Trump se contradice

El expresidente y candidato republicano propuso que el gobierno estadounidense o las compañías de seguros paguen los costosos tratamientos de fecundación in vitro, lo que provocó el rechazo tanto de los activistas por el derecho al aborto como de los conservadores partidarios de un gobierno pequeño.

"Sigo oyendo que estoy en contra, y en realidad estoy muy a favor", dijo Trump en un ayuntamiento de Wisconsin. No está claro cómo compaginaría un costoso mandato gubernamental con su oposición histórica a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que también obligaba a las compañías de seguros a cubrir ciertos servicios.

Trump también tuvo que aclarar su postura sobre la prohibición del aborto de seis semanas en Florida. Trump dijo a NBC News que cree que la prohibición de seis semanas es "muy corta" para las mujeres. "Tiene que ser más tiempo", señaló.

Pero luego dijo a Fox News que se opondría a una iniciativa electoral en Florida que revirtiera la actual política de seis semanas puesta en marcha por los republicanos que dirigen el gobierno estatal.

La retórica de Trump en contra de la prohibición de las seis semanas pero el apoyo efectivo a la misma en su estado natal es contradictoria, en el mejor de los casos, pero también habla de la dificultad de su posición.

Hay explicaciones políticas obvias

Por un lado, Harris reconoce la amenaza de la crisis climática y presume del historial del gobierno en política climática.

Por otro, también espera aferrarse a Pensilvania y Michigan, estados del "muro azul" en los que ganó Joe Biden en 2020. El fracking es un gran negocio en ambos lugares.

Mientras tanto, las últimas encuestas han mostrado una fuerte ventaja de Harris entre las mujeres votantes, aunque la carrera sigue siendo reñida en general.

Por un lado, Trump quiere que los conservadores le reconozcan el mérito de haber nombrado a los jueces de la Corte Suprema que revocaron el caso Roe v. Wade, que permitía a algunos estados limitar severamente o poner fin al acceso al aborto.

Por otro, una posición más moderada sobre el aborto y el apoyo a una fecundación in vitro más asequible podrían atraer a las mujeres.

Buscar al otro lado del pasillo

"Sí, lo haría", se limitó a decir Harris en la entrevista de CNN, cuando se le preguntó si pondría a un republicano en su Gabinete. "Por supuesto", dijo el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J. D. Vance, cuando Fox News le preguntó si una segunda administración Trump pondría a un demócrata en la mesa.

En Estados Unidos hay una larga historia de gabinetes multipartidistas, pero ni la primera administración de Trump ni la de Biden incorporaron a una voz del otro partido cuando tuvieron la oportunidad.

Como referencia, el secretario de Transporte del entonces presidente Barack Obama fue el republicano Ray LaHood, y el secretario de Transporte del entonces presidente George W. Bush fue el demócrata Norman Mineta.

En la convención demócrata de este mes, hubo oradores republicanos todas las noches. El exrepresentante Adam Kinzinger y el exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan fueron los principales oradores para alertar sobre Trump.

Cambio de partido

Kinzinger, un viejo crítico de Trump, tiene el tipo de opiniones sobre política exterior que serían bien recibidas en el Partido Republicano de la vieja escuela de los senadores Mitt Romney o Mitch McConnell, quienes han reconocido que el partido se ha alejado de ellos. La exrepresentante Liz Cheney, otra halcón que dice que Trump no debería ser elegido, no ha apoyado a Harris, pero ha dicho que no votará a Trump.

En el otro bando, Trump obtuvo el apoyo de la exrepresentante Tulsi Gabbard, veterana de la guerra de Irak y exdemócrata que se hizo conocida como activista contra la guerra.

Los partidos se han distanciado en materia de política exterior. Siguiendo el ejemplo de Trump, muchos republicanos cuestionan ahora dar a Ucrania ayuda adicional para hacer frente a la agresión de Rusia, por ejemplo.

Junto con Gabbard, Trump nombró a otro exdemócrata, Robert F. Kennedy Jr., para su equipo de transición. El escepticismo de Kennedy respecto a las vacunas, su oposición a los alimentos procesados y su activismo ecologista podrían atraer a algunos miembros de la extrema izquierda. Pero Kennedy provocó la ira de los miembros de su familia y de los demócratas al apoyar a Trump.

Una retirada pública de la política identitaria por parte de los demócratas

Los conservadores se han centrado en la lucha contra la diversidad, la equidad y los esfuerzos de inclusión en el gobierno y en las empresas, y Trump ha tratado de cuestionar tanto la identidad de Harris como sus cualidades. Harris, por su parte, ha evitado apelar abiertamente a los grupos minoritarios.

Cuando Dana Bash, de CNN, preguntó a Harris sobre el ridículo insulto de Trump de que Harris se había "vuelto negra" recientemente por motivos políticos, Harris no respondió. "La misma vieja y agotada estrategia", dijo. "Siguiente pregunta, por favor".

Más tarde, Bash señaló que Harris no mencionó el género o la raza en su discurso de aceptación de la nominación, y preguntó a la vicepresidenta sobre una foto inspiradora de la joven sobrina nieta de Harris mirándola durante el discurso, preguntándose cómo se siente Harris sobre el hecho de que su candidatura significa mucho para mucha gente.

Antes de decir que se sentía honrada, Harris tomó distancia del carácter histórico de su candidatura.

"Me presento porque creo que soy la mejor persona para hacer este trabajo en este momento, para todos los estadounidenses, independientemente de mi raza y género", dijo.

Trump debe evitar los insultos y centrarse en la política

Incluso Trump ha oído decir a sus asesores, según un reciente informe de Kristen Holmes y Steve Contorno, de CNN, que debería evitar los insultos que están en su ADN y centrarse en los contrastes políticos con Harris.

Algunas de las políticas que está impulsando suenan como si vinieran de los demócratas: apelar a los asalariados pidiendo eximir de impuestos los ingresos por propinas, y ahora una propuesta de fertilización in vitro dirigida a cualquiera que tenga dificultades para pagar los tratamientos contra la infertilidad.

Nada de esto significa que el país no esté dividido, y puedes apostar a que cuando Trump y Harris se reúnan en su primer debate el 10 de septiembre, organizado por ABC News, cada uno tratará de pintar al otro como extremista. Además, a Trump se le puede pedir que evite los insultos y se centre en la política, pero hasta ahora no ha podido o no ha querido hacerlo.

Sin embargo, estos llamamientos más amplios sobre políticas específicas y transversales de ambos bandos muestran que las campañas presidenciales ven el valor de suavizar la retórica y moderar sus posturas en su intento de ganar la Casa Blanca.