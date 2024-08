Netanyahu choca con el ministro de Defensa por los términos del acuerdo sobre Gaza, según informes de medios israelíes

El Ejército de Israel mata a 3 miembros de Hamas 4:22

(CNN) -- Una dura disputa sobre las condiciones para un acuerdo sobre rehenes y alto el fuego en Gaza estalló entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant en una reunión del gabinete de seguridad israelí en la noche del jueves, según múltiples informes en los medios israelíes.

Los dos hombres discutieron furiosamente sobre si —como parte de cualquier acuerdo— el ejército israelí debería abandonar el corredor Philadelphi, una franja de tierra de 15 kilómetros que corre a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, según el Canal 12, afiliado de CNN, el Times of Israel y otros medios.

El corredor Philadelphi está actualmente bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Israel. El despliegue de tropas israelíes a lo largo del corredor durante la primera fase de un acuerdo de alto el fuego ha sido un importante punto de discordia entre Israel y Hamas, que sostiene que las tropas israelíes deben retirarse de la zona fronteriza.

Según múltiples relatos, Netanyahu elaboró ​​mapas que mostraban cómo las Fuerzas de Defensa de Israel deberían permanecer en el corredor durante la primera fase del acuerdo, en la que también se supone que se liberarán rehenes, para evitar que Hamas reanude el contrabando de armas a través de túneles que corren bajo el corredor.

"Me gustaría que la decisión sobre la permanencia de las tropas de las FDI en el Corredor Philadelphi tenga la aprobación del Gabinete", se informó que dijo Netanyahu.

publicidad

Según los relatos de la reunión, Gallant intervino diciendo: "Lo que importa sobre esto es que Hamas no lo aceptará, por lo que no habrá un acuerdo y no habrá rehenes liberados".

También alegó que Netanyahu había elaborado mapas diferentes a los usados por los negociadores israelíes en El Cairo, y agregó: "Ustedes les impusieron estos mapas".

Netanyahu rechazó enojado la afirmación, pero Gallant insistió. "Por supuesto que ustedes lo forzaron. Están llevando las negociaciones por su cuenta. Dado que disolvieron el Gabinete de Guerra, nos enteramos de todo después de que ocurra".

Gallant pareció recibir el apoyo del Jefe del Estado Mayor General Herzi Halevi, que estaba en la reunión. Se informó que dijo que las FDI podrían retirarse del corredor y regresar "al final de seis semanas de alto el fuego". Añadió: "Hay suficientes restricciones para las negociaciones, no hay necesidad de añadir otra más".

Según versiones publicadas, Gallant dijo en un momento que "el primer ministro puede tomar todas las decisiones, y también puede decidir matar a todos los rehenes", lo que provocó las reprimendas de otros ministros. Añadió que "hay 30 vidas en juego".

Se dice que Gallant dijo que se decidiría sobre una de dos opciones: "O quedarse en Philadelphi o traer (de vuelta) a los rehenes. Ustedes deciden quedarse en Philadelphi. ¿Tiene sentido para ustedes? ¡Aquí hay gente viva!".

Gallant añadió que "al final Sinwar te dictará y tu te retractarás", en referencia al dirigente de Hamas Yahya Sinwar, que se cree que está escondido en Gaza. Netanyahu, en respuesta, insistió al parecer en que nadie le dictaba nada, diciendo que "sólo una negociación decidida le hará (a Sinwar) replegarse".

El gabinete procedió a votar los mapas que presentó Netanyahu, aprobándolos por ocho a uno, siendo el único disidente Gallant. El ministro de Seguridad Nacional de derecha, Itamar Ben Gvir, se abstuvo de votar. Los medios israelíes citaron fuentes cercanas a él que dijeron que se oponía a cualquier disminución gradual del número de soldados en el corredor.

Un funcionario israelí dijo a CNN este sábado que no podían hacer comentarios sobre los mapas presentados en la reunión, pero confirmó que Netanyahu pidió al gabinete que votara sobre las fuerzas que permanecen en el corredor Philadelphi.

El Foro Familiares de Rehenes y Desaparecidos respondió a los informes de los medios sobre la reunión con una declaración de que "deberían hacer que todos los ciudadanos israelíes pierdan el sueño".

"Todos los ciudadanos deberían saber que si los secuestran en pijama de sus camas un sábado por la mañana, su primer ministro hará todo lo posible para mantenerse su puesto, incluso a costa de dejarlos morir en los túneles de Hamas en Gaza", dijo el Foro.

Incidentes en la Ribera Occidental

Los informes sobre la disputa entre altos funcionarios israelíes se producen mientras la violencia sigue sacudiendo la Ribera Occidental ocupada por Israel.

El viernes por la noche se produjeron dos incidentes de seguridad en los que dos hombres fueron asesinados a tiros y un vehículo explotó, según las FDI.

Las FDI informaron de que un vehículo se incendió y explotó el viernes por la noche en una gasolinera situada en la intersección de Gush Etzion. "Las fuerzas que llegaron al lugar dispararon y mataron al terrorista que salió del vehículo e intentó atacarles".

Las FDI informaron que en las cercanías, "los terroristas intentaron atropellar a un guardia de seguridad en la entrada del asentamiento de Karmei Tzur", un asentamiento al norte de la ciudad de Hebrón. Uno de ellos murió.

Las FDI informaron de que en los dos incidentes hubo varias víctimas.

Los servicios de emergencia israelíes (MDA) informaron que poco antes de medianoche recibieron un informe sobre dos víctimas de disparos cerca de la gasolinera. Las víctimas presentaban heridas moderadas por disparos.

El MDA dijo que un vehículo aparentemente irrumpió en la entrada de la comunidad Karmei Tzur. El jefe de seguridad del asentamiento recibió heridas leves al perseguir al vehículo, según las FDI, y "durante el enfrentamiento, un artefacto explosivo en el automóvil del terrorista detonó".

El movimiento Jihad Islámica Palestina dijo que sus combatientes eran responsables de los ataques y afirmó sin ofrecer pruebas que varios soldados israelíes habían muerto.

Las FDI dijeron este sábado que las fuerzas de seguridad continúan buscando sospechosos adicionales cerca de la comunidad Karmei Tzur.

"El examen inicial de la explosión del vehículo en la gasolinera de Gush Etzion indicó que el incidente fue un intento de atentado con coche bomba por parte de un terrorista", dijo.

Dijo que varios soldados habían recibido heridas leves o moderadas.

Los incidentes se producen en medio de una importante operación israelí en la Ribera Occidental durante los últimos días que, según las FDI, está dirigida a militantes que preparan ataques contra Israel.

En el norte de la Ribera Occidental, el ejército israelí continúa su ofensiva en la ciudad de Yenín y en el campo de refugiados por cuarto día consecutivo, informó el sábado la agencia de noticias palestina WAFA, citando a fuentes locales.

Según la agencia, testigos oculares afirmaron que se habían desplegado refuerzos militares israelíes en el campo de refugiados de Yenín y que habían allanado varias casas.

"Las excavadoras militares israelíes han estado destruyendo calles e infraestructura tanto en la ciudad como en el campo de refugiados, causando daños significativos a las redes de electricidad y agua", informó WAFA.

Los videos obtenidos por CNN este sábado parecen mostrar excavadoras militares israelíes excavando calles en el campo de refugiados. Las FDI dicen que esto se hace para encontrar y desmantelar dispositivos explosivos.

Eve Brennan, Ibrahim Dahman y Eugenia Yosef de CNN contribuyeron con este reportaje.