Otra gran sorpresa sacude el US Open

Alexei Popyrin celebra al ganar un punto de quiebre contra Novak Djokovic. (Crédito: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Una noche después de que el No. 3 Carlos Alcaraz fuera sorprendido por el no sembrado Botic van de Zandschulp en sets corridos, el No. 2 Novak Djokovic ha sido eliminado por el No. 28 australiano Alexei Popyrin en la tercera ronda en el Estadio Arthur Ashe.

Popyrin se anota la mayor victoria de su carrera, por 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4.

"He estado en tercera ronda unas 15 veces en mi carrera, pero no había sido capaz de pasar a cuarta ronda", dijo Popyrin en la pista. "Y poder hacerlo contra el más grande de todos los tiempos para llegar a la cuarta ronda es increíble".

Ha sido un año extraño para Djokovic -para sus estándares, al menos- al no ganar ningún título de Grand Slam en 2024. Termina una temporada sin un título importante por primera vez desde 2017.

De hecho, es el primer año desde 2002 que ninguno de los miembros del "Big Three" del tenis masculino -Djokovic, Rafael Nadal y el ya retirado Roger Federer- gana un grand slam.Djokovic, que cometió 14 dobles faltas y 49 errores no forzados, no se anduvo con rodeos al hablar de su actuación.

"Por mi parte, sinceramente, tal y como me he sentido y tal y como he jugado desde el principio de este torneo, la tercera ronda es un éxito", dijo Djokovic. "He jugado uno de los peores tenis que he jugado nunca, sinceramente. El servicio, de lejos, el peor de todos".

Djokovic tendrá que esperar hasta 2025 para buscar su 25º título de Grand Slam en individuales -que sería el mayor número en todo el tenis masculino o femenino-, y el tenista de 37 años tiene la vista puesta en el Abierto de Australia del año que viene.

Popyrin llegó a la noche con un balance de 0-3 en enfrentamientos directos contra Djokovic, incluido un 0-2 contra el serbio en Grand Slam (Wimbledon y el Abierto de Australia) este año.

Pero el australiano de 25 años ha tenido un ascenso constante esta temporada, especialmente durante el verano en pista dura, y ganó su primer título ATP Masters 1000 en Montreal a principios de este mes.

"A la tercera va la vencida, supongo", dijo Popyrin. "No, sinceramente, tuvimos algunas batallas en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Tuve mis oportunidades en esos partidos, pero no las aproveché. Este partido fue un poco diferente. Pude aprovechar mis oportunidades cuando las tuve y jugué un buen tenis".

En octavos de final, Popyrin se enfrentará al estadounidense y cabeza de serie nº 20 Frances Tiafoe, que remontó para derrotar a su amigo y compatriota Ben Shelton, cabeza de serie nº 13, en una batalla de cuatro horas y cinco sets el viernes por la mañana.

Popyrin se convierte en el segundo australiano que derrota a Djokovic en un evento del Grand Slam y en el primer jugador que derrota a Djokovic antes de la cuarta ronda del US Open desde que el australiano Lleyton Hewitt -parte del cuadro de Popyrin en el estadio Arthur Ashe- superara a Djokovic en la tercera ronda en 2006.

Esta fue la eliminación más temprana de Djokovic en un torneo importante este año.

En enero, Djokovic se quedó a las puertas de su mayor éxito histórico -el Abierto de Australia, que ha ganado 10 veces- al perder en semifinales contra el que a la postre sería campeón, Jannik Sinner.

En junio, se retiró del Abierto de Francia tras sufrir una rotura de menisco en la tierra batida en la cuarta ronda. Menos de un mes después, tras someterse a una operación quirúrgica, Djokovic regresó a las pistas, compitiendo sobre césped en Wimbledon. Perdió en la final en sets corridos contra Alcaraz.

Su único título del año hasta ese momento se produjo cuando ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París en Roland Garros -el mismo escenario donde sufrió la lesión de rodilla apenas unas semanas antes- contra Alcaraz.

"Gasté mucha energía ganando el oro, y llegué a Nueva York sin sentirme fresco mental y físicamente", dijo Djokovic. "Pero, como es el US Open, lo intenté y di lo mejor de mí. No tengo ningún problema físico. Solo me sentí sin gasolina".