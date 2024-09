¿Qué estará abierto y qué cerrado por el feriado Labor Day de 2024?

Estiman récord de viajeros en EE.UU por el Día del trabajo 1:04

Nueva York (CNN) –– El Labor Day (Día del Trabajo) se celebra este lunes 2 de septiembre en Estados Unidos. El feriado marca el final no oficial del verano de 2024.

A medida que los estudiantes comienzan a regresar a la escuela, muchos estadounidenses disfrutan de un último fin de semana largo para organizar una barbacoa de verano o hacer un viaje a la playa.

El primer lunes de septiembre se conmemora el movimiento laboral estadounidense y las contribuciones que los trabajadores han hecho a la economía de Estados Unidos.

Eso no significa que los estadounidenses no tendrán que hacer recados como ir al banco o comprar un ingrediente de último momento en el supermercado.

Esto es lo que estará abierto y lo que estará cerrado el Día del Trabajo de 2024.

Tiendas minoristas

Aquellos que necesiten ir corriendo a la tienda tendrán suerte. La mayoría de las tiendas de Kroger (entre las que se incluyen Kroger, Ralphs, Dillons, Smith's, King Soopers, Fry's, QFC, City Market, Owen's, Jay C, Pay Less, Baker's, Gerbes, Harris Teeter, Pick 'n Save, Metro Market, Mariano's, Fred Meyer y Food 4 Less) abrirán en su horario habitual.

Los principales minoristas como Walmart (WMT) y Target operarán con normalidad.

La mayoría de las farmacias Pharmacy CVS (CVS) estarán abiertas, pero algunas tiendas locales podrían tener horarios reducidos. Las tiendas Walgreens funcionarán en su horario habitual durante el Labor Day, pero la mayoría de las farmacias estarán cerradas, excepto aquellas que abren las 24 horas y algunas farmacias seleccionadas.

El minorista mayorista Costco (COST) permanecerá cerrado.

Oficinas de correos

No esperes enviar correos a través del Servicio Postal de Estados Unidos este lunes, ya que el servicio de mensajería estará cerrado. Todos los servicios de UPS también estarán cerrados, excepto Express Critical, ya que algunas de las sucursales estarán abiertas. Solo FedEx Custom Critical, su servicio premium para envíos especiales, estará en funcionamiento, y el servicio de FedEx Office tendrá un horario reducido.

Bancos

Labor Day es uno de los 11 días feriados bancarios federales, por lo que los bancos estarán cerrados. Sin embargo, los cajeros automáticos y los servicios bancarios online estarán disponibles.

El mercado de valores de Estados Unidos tampoco funcionará. El Nasdaq y la Bolsa de Nueva York no cotizarán.

Gobierno

Las oficinas federales y los edificios gubernamentales estarán cerrados este lunes, como el Departamento de Vehículos Motorizados y las bibliotecas locales. Los tribunales estatales y locales tampoco estarán en funcionamiento.