Un fotógrafo viajó 16.000 km a través de Ucrania. Esto es lo que vio

(CNN) -- En el nuevo libro de fotografías de Byron Smith, los ucranianos aparecen huyendo por todos los medios posibles: hacinados en coches con perros de compañía, esperando para subir a trenes con destino a Polonia o simplemente saliendo a las calles de los suburbios con bebés y mochilas en la mano. Como fotoperiodista cuyo trabajo se centra a menudo en la difícil situación de los migrantes (una misión que le ha llevado desde los campos de refugiados griegos hasta la batalla por Mosul, Iraq, controlada por el ISIS, en 2016 y 2017), su instinto fue todo lo contrario: correr hacia el peligro.

"Siento que si ves a esas masas de gente huyendo, sería falso para mí simpatizar realmente con ellos si no fuera y viera de qué están huyendo", dijo Smith a CNN en una entrevista en video desde Estambul, Turquía.

"Testament' 22", que documenta los viajes de Smith por Ucrania durante el año siguiente a la invasión de Rusia en febrero de 2022, es un retrato contemplativo de una nación en guerra. El tomo de 192 páginas yuxtapone el color con el monocromo, el desafío con la desesperación, la esperanza con el miedo.

Las imágenes más sombrías del fotógrafo estadounidense hablan del horror de un conflicto que, según diversas estimaciones, se ha cobrado ya cientos de miles de vidas en ambos bandos. En Irpin, un suburbio de Kyiv, las autoridades evacuan a un civil en camilla por un puente medio derruido; en la cercana Bucha, donde el ejército ruso está acusado de cometer miles de crímenes de guerra, un sepulturero se tapa la cara, aparentemente abrumado por el dolor. (Rusia ha negado haber atacado a civiles en la ciudad, afirmando que las imágenes de cadáveres en sus calles son falsas).

En otras de las 136 imágenes de la monografía se encuentra el cuerpo sin vida de un desconocido muerto por los bombardeos rusos. "Estábamos en tierra de nadie: solo estábamos nosotros y unos cadáveres en medio del parque", dice Smith sobre la foto, recordando cómo él y un pequeño grupo de periodistas quedaron atrapados en fuego de mortero en Irpin. "Oyes combates callejeros y te pones a cubierto después de oír cosas zumbando sobre tu cabeza. No sabes lo que es. No sabes lo que podría ser".

"Es difícil incluso volver a esa época", añadió, aún visiblemente turbado por el incidente.

Sin embargo, la guerra puede sacar a relucir lo peor y lo mejor de la humanidad, y las imágenes de Smith ponen de relieve la comunidad, la compasión y el tipo de resistencia animosa que ha permitido a Ucrania lograr importantes avances territoriales en los últimos meses. Civiles retiran escombros para reconstruir las casas de sus vecinos; niños construyen una casa de juego con cajas de municiones rusas desechadas; ancianos bañistas se dan un chapuzón en las aguas cargadas de minas de Odesa, a pesar de que la policía local se lo prohíbe.

"Eso resume el espíritu que he encontrado", dice Smith en referencia a los nadadores, "desde la gente que está en primera línea hasta la gente que simplemente sigue con sus vidas".

El viaje de Smith comenzó en el sureste de Polonia, pocos días después de la invasión rusa a gran escala, donde empezó a documentar la afluencia de personas que escapaban de Ucrania hacia el oeste. El fotógrafo pronto cruzó la frontera y se dirigió a Kyiv, vía Lviv.

"Al principio solo era caos", recordó.

A medida que el caos inicial se convertía en frentes atrincherados, Smith recorrió Ucrania en diferentes misiones. Calcula que recorrió unos 16.000 kilómetros durante el primer año de guerra.

Trabajar por cuenta propia significaba que Smith tenía que asumir la carga de la logística y la búsqueda de trabajo, y sus viajes por todo el país dependían a menudo de "cuánto dinero tenía o de cuánto tiempo disponía", dijo. Pero también le dio la libertad de encontrar historias menos contadas, y a menudo visitaba ciudades en las que se habían librado batallas meses después de su liberación para reconstruir lo que había ocurrido.

"Muchos de mis colegas son fotógrafos de prensa, y están ahí fuera fotografiando todos los días para el periódico. Entonces (sus fotos) aparecen en las páginas de ese día... (Pero) yo tengo más tiempo para volver y cultivarlas e intentar presentarlas de una forma diferente", dijo, describiendo su libro como una “forma más lenta de periodismo”.

"Quería ser un poco más metódico en la forma de cubrir esto (el conflicto), sin saltar de una gran cosa a la siguiente.... Quería ofrecer a la gente una visión más moderada, quizá más sobria, de todo".

El libro salió a la venta el pasado fin de semana, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania, y está salpicado de momentos íntimos y silenciosos, acompañados de notas manuscritas del propio Smith. Aunque no están ordenadas cronológicamente, las fotos llevan a los lectores por lo que Smith denomina una "narración emocional", que comienza con escenas de disparos de cohetes y personas que huyen de los primeros días de la guerra.

Otra de las fotos iniciales muestra a una mujer despidiéndose de su compañero, que murió más tarde, en el paso fronterizo con Polonia. "Es una de las últimas fotos que tienen juntos", explica Smith. "Así que (en el libro) es una especie de presagio de toda la oscuridad que está por venir".

El título hace referencia a "Mi testamento", un poema de 1845 de Taras Shevchenko en el que el autor pide ser enterrado entre los campos, ríos y estepas de su "amada Ucrania". El fotógrafo recordó haberlo leído la primera vez que se aventuró a visitar Kyiv.

"Es más o menos la última voluntad y testamento (de Shevchenko)... Entré en una zona de guerra, los rusos estaban invadiendo y me dije: 'Vaya, no tengo testamento ni para mí, ni para mis padres, ni para mi familia, ni nada que dejar a nadie'. Eso me jugó una mala pasada y se convirtió en la columna vertebral de la historia".

El libro es también un testamento para el pueblo ucraniano, cuyas historias Smith se sintió obligado a compartir con el mundo. Su editor, Verlag Kettler, cree que la obra del fotógrafo puede contribuir a la "abrumadora evidencia" de los crímenes rusos.

“Testament ‘22 – A Visual Road Diary Through a War Zone”, publicado por Verlag Kettler, ya está disponible.