Las 5 cosas que debes saber este 2 de septiembre: Lo más destacado del último informe de gobierno de López Obrador

La muerte de más rehenes desata el dolor y la furia en Israel. La extrema derecha gana, por primera vez desde 1945, unas elecciones estatales en Alemania. Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Lo más destacado del último informe de gobierno de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este domingo su sexto y último informe de gobierno en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Destacó sus programas insignia de educación y salud, y tocó temas como las remesas, la pobreza, su polémica reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos.

2. La muerte de más rehenes desata el dolor y la furia en Israel

En Israel estallaron grandes protestas después de que el Ejército recuperara los cuerpos de seis rehenes muertos en Gaza. Los manifestantes afirman que el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha hecho lo suficiente para proteger a los cautivos, lo que se suma a la creciente presión sobre el dirigente para que garantice un acuerdo de alto el fuego con Hamas. En ese marco, este lunes comenzó una gran huelga.

Netanyahu, preocupado por las protestas masivas 4:36

3. Avanza la extrema derecha en Alemania

Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en el primer partido de extrema derecha que gana unas elecciones estatales en Alemania desde la época nazi, asestando un duro golpe al Gobierno del canciller Olaf Scholz a solo un año de las próximas elecciones federales.

4. Trump dice que tenía "todo el derecho" a interferir en las elecciones

El expresidente Donald Trump dijo en una entrevista emitida este domingo que tenía "todo el derecho" a interferir en unas elecciones presidenciales, mientras se enfrenta a una acusación actualizada en el caso federal en su contra por interferencia en las elecciones de 2020.

publicidad

5. Ucrania lanza uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia

Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia durante el fin de semana, alcanzando una refinería y una central eléctrica en el interior del país, según videos publicados en redes sociales y geolocalizados por CNN.

A la hora del café

Fans de Oasis denuncian precios altos e irregularidades en Ticketmaster

La venta de boletos para la reunión de Oasis desató quejas de sus fans por los precios que llegaron hasta los US$ 459,61 (más cargos) por una entrada de pie en demanda. Además, los usuarios experimentaron mensajes de error y largas esperas para conseguir boletos.

Fans de Oasis se molestan por precios altos de sus conciertos 1:08

Una investigación sobre una nueva montaña submarina revela un "monstruo spaghetti"

Las profundidades oceánicas siguen revelando misterios, como la reciente cartografía de una montaña submarina en la dorsal de Nazca, descubierta a 1.400 km de la costa de Chile, que alberga especies marinas únicas.

La alimentación emocional no siempre es tan mala

Jennifer Rollin de The Eating Disorder Center dijo que la alimentación emocional puede formar parte de una relación saludable con la comida. Comer para disfrutar o celebrar no es inherentemente malo, siempre que no se convierta en la única forma de manejar las emociones.

Adele tomará un “descanso” prolongado después del final de su residencia en Las Vegas

La ganadora del Grammy dijo el fin de semana durante su concierto en Munich que una vez que concluya su residencia en Las Vegas en noviembre, planea tomarse un largo “descanso”, según imágenes de video del espectáculo.

Niño que rompió accidentalmente un jarrón de 3.500 años de antigüedad vuelve al museo

Mientras su hijo de cuatro años observaba los objetos antiguos del museo israelí, Anna Geller apartó la vista un momento. Entonces sonó un estruendo, una rara vasija de 3.500 años de antigüedad se rompió en el suelo y su hijo se paró sobre ella, atónito. El accidente se hizo viral, pero la historia no terminó allí.

La cifra del día

11 días

Estados Unidos cuenta con 11 días feriados bancarios federales, incluyendo el Labor Day, que se celebra este lunes. Este día conmemora el movimiento laboral estadounidense y las contribuciones que los trabajadores han hecho a la economía del país.

La cita del día

"Yo no soy partidario de una segunda elección [en Venezuela] ¿Por qué? Primero, porque ya lo dije, no va a ser distinta a la primera elección"

Lo dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN.

Y para terminar...

Una pareja de atletas aspira a la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Pareja paralímpica aspira a la medalla de oro en París 2024 2:17

La estrella estadounidense del salto de longitud Tara Davis-Woodhall ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, es el turno de su marido Hunter Woodhall en los Juegos Paralímpicos. Él aspira llevarse el oro en las carreras masculinas de 100 m T64 y 400 m T62.