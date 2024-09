ANÁLISIS | Los teléfonos inteligentes no hacen más inteligentes a sus hijos

Unesco recomienda prohibir celulares en las aulas 0:49

(CNN) -- Ahora que los niños están de regreso en el colegio, muchas escuelas no les permiten llevar sus teléfonos a clase. En muchas ciudades y estados se han propuesto o aprobado leyes para prohibir los teléfonos en las escuelas. La mayoría de las escuelas ya tienen políticas que los prohíben para uso no académico, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas.



Los padres suelen cuestionar estas políticas porque quieren poder contactar con sus hijos en caso de emergencia, como un tiroteo en la escuela. Sin embargo, las investigaciones sugieren que no sólo es una buena idea que los menores guarden sus teléfonos mientras están en clase, sino que no deberían llevarlos a la escuela en absoluto.

Alrededor del 97% de los niños de 11 a 17 años utilizan sus teléfonos durante el horario escolar, durante una media de 43 minutos, según un estudio de Common Sense Media de 2023. Si consultan sus teléfonos entre clase y clase o durante el almuerzo y el recreo, es probable que estén preocupados por lo que ven en sus pantallas y, por lo tanto, pasen menos tiempo hablando, jugando o incluso simplemente pasando el rato con sus amigos.

Esa preocupación no es saludable porque, como escribió el psicólogo social Jonathan Haidt en "The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness", una de las cosas más importantes que deberían hacer los jóvenes es jugar con sus iguales.

Los menores aprenden durante el juego a desenvolverse en la dinámica social y adquieren habilidades al averiguar cómo realizar diferentes actividades. El juego les enseña que pueden manejar otros retos a los que se enfrentarán en el futuro, lo que, según Haidt, puede ayudarles a protegerse de la ansiedad.

Los teléfonos inteligentes no están haciendo a los niños más inteligentes

Pero los teléfonos no sólo están entrometiéndose en el tiempo de los niños fuera de clase. En una encuesta realizada en junio por el Pew Research Center, el 72% de los profesores de institutos públicos afirmaron que las distracciones por teléfono móvil son un problema importante en sus aulas. Si los niños están echando miradas furtivas a sus teléfonos, es imposible que estén prestando atención a lo que se supone que deberían estar aprendiendo. Un amplio conjunto de pruebas nos dice que el cerebro humano no puede realizar varias tareas a la vez: sólo podemos hacer una cosa a la vez.

Un indicador de que los estudiantes no están aprendiendo tanto en la escuela como lo hacían en la era anterior a los teléfonos son las puntuaciones en el ACT, un examen estandarizado que mide si tienen las habilidades de inglés, lectura, matemáticas y ciencias necesarias para los cursos universitarios de primer año. El año pasado, las puntuaciones del ACT cayeron al nivel más bajo en más de 30 años, según la organización que administra el examen.

Como profesora que ha impartido clases en cinco universidades desde 2010, yo misma he sido testigo de esta tendencia. Cuando empecé a dar clases, antes de que los smartphones se hicieran omnipresentes, muchos de mis alumnos llegaban mejor preparados para concentrarse y trabajar en largos pasajes de lectura que ahora.

Por supuesto, es fácil imaginar cómo responderán los niños si les pedimos que dejen sus teléfonos en casa: prometerán no mirarlos durante la jornada escolar. Por desgracia, no es razonable esperar que luchen contra el impulso de mirar productos que están diseñados para ser adictivos, con funciones como el desplazamiento sin fondo y las notificaciones continuas. El adolescente medio recibe 237 notificaciones telefónicas al día en su teléfono, según el estudio de Common Sense Media, y una cuarta parte de ellas durante la jornada escolar.

Enviar a los niños a la escuela sin teléfonos inteligentes les obliga a concentrarse en lo que ocurre delante de ellos y no en sus pantallas. Esa es otra habilidad importante que aprender. "La vida centrada en el teléfono dificulta que las personas estén plenamente presentes con los demás cuando están con otros, y que se sienten en silencio consigo mismas cuando están solas", advirtió Haidt.

Teléfonos inteligentes y seguridad

Además, la idea de que llevar un teléfono hace que los niños estén más seguros suele ser un mito.

Los teléfonos pueden distraer peligrosamente a los adolescentes. En una de mis charlas recientes en un colegio privado, la psicóloga del centro dijo a los padres que ve regularmente a sus hijos salir del colegio mirando sus pantallas mientras cruzan las calles de Manhattan. Así que, en primer lugar, los teléfonos pueden provocar emergencias.

Por supuesto, si los niños tienen una crisis de camino a casa desde el colegio, en la mayoría de los lugares de Estados Unidos habrá negocios y personas alrededor con teléfonos que estarán dispuestos a dejarles llamar a sus padres.

Del mismo modo, aunque muchos padres desearían poder ponerse en contacto con sus hijos en el impensable caso de un tiroteo en la escuela, los niños estarán más seguros si permanecen tranquilos y concentrados en las instrucciones que reciban de los administradores de la escuela o de las fuerzas del orden.

Además, los niños suelen tener experiencias extraordinariamente peligrosas con sus teléfonos. En agosto, un informe de Thorn, una organización sin fines de lucro que lucha contra los abusos sexuales a menores, reveló que la gran mayoría -el 59%- de los jóvenes afirmó haber tenido experiencias en línea que han sido potencialmente dañinas. Uno de cada 3 menores y 1 de cada 5 preadolescentes dijeron haber tenido experiencias sexuales en línea con alguien que creían que era un adulto, según el informe.

Es cierto que dejar que los niños lleven teléfonos a la escuela puede facilitar la coordinación de cosas como las recogidas después de las actividades extraescolares. Si los niños realmente necesitan un teléfono para comunicarse con sus padres -quizá porque padecen una enfermedad y necesitan poder localizar a alguien en caso de emergencia o porque los arreglos para recogerlos son tan complicados que no se puede fijar una hora y un lugar por adelantado- una opción que Haidt recomendó es un teléfono plegable a la antigua usanza.

Tener uno les permite enviar mensajes de texto o llamar, pero no conectarse a las redes sociales.

Es poco probable que enviar a los niños a la escuela con teléfonos inteligentes les haga más inteligentes o seguros. Es más probable que les distraiga y les impida centrarse en el aprendizaje.

Sin teléfono, los niños pueden centrarse en interactuar con sus compañeros, aprender y estar plenamente presentes en su entorno, en lugar de que estas cosas compitan por su atención con los influencers y los memes de Internet.

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asociada de Comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro "Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take It Back" fue publicado recientemente por Alcove Press. Síguela en Instagram, Facebook y X.