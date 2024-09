Con lágrimas en los ojos, Luis Suárez anuncia su retiro de la selección uruguaya

El delantero uruguayo Luis Suárez durante una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo el 2 de septiembre de 2024. (Foto de EITAN ABRAMOVICH/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Entre lágrimas, aplausos y agradecimientos, el futbolista Luis Suárez, de 37 años, anunció durante una conferencia de prensa que el del viernes contra Paraguay, en el Estadio Centenario, será su último partido con la selección uruguaya.

Así cierra una brillante carrera durante la cual disputó 4 mundiales, ganó una Copa América y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección de Uruguay.

Aguantando las lágrimas y con voz entrecortada, el goleador celeste dijo: “el día viernes… me cuesta… me cuesta hasta decirlo ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país". “Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección, di el máximo, no tengo nada para reprocharme en ningún momento”, agregó.

Consultado sobre los motivos de su decisión, el artillero dijo: “creo que no hay mayor orgullo para uno mismo que irse sabiendo cuándo es el momento indicado. Me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado, en el sentido de que hay jugadores de grandísima proyección. Tengo 37 años y sé que para el próximo Mundial es muy difícil llegar”.

Durante la conferencia de prensa, Luis Suárez tuvo un momento especial de recuerdo para el “maestro” Óscar Tabárez, el entrenador que lo hizo debutar en la selección y lo dirigió durante 15 años. “Fue uno de los primeros a los que se lo comuniqué, porque sé lo que es (…) El 90% de mi carrera en la selección es de él. Es una persona que me ha dado todo”, manifestó.

Luis Suárez debutó en la Celeste en 2007, jugando contra Colombia un amistoso en Cúcuta. En total jugó 142 partidos y anotó 69 goles.