Promulgan ley en Puerto Rico que prohíbe publicar información personal de menores en redes sociales

Proyecto de ley en Puerto Rico busca regular las redes sociales para menores 4:45

(CNN Español) -- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este domingo un proyecto de ley que prohíbe que cualquier red social publique o divulgue información personal de los usuarios menores de 18 años que residan en la isla, sin el consentimiento del padre, madre o tutor legal.

La Fortaleza, sede de la Gobernación, informó mediante un comunicado que “la ley prohíbe la publicación, divulgación, almacenamiento, venta o retención de información personal de menores sin el consentimiento expreso del menor y de sus padres o tutores legales. Además, se prohíbe el perfilado de menores, salvo en casos donde se pueda demostrar un interés superior para el bienestar del menor”.

La nueva norma se conocerá como la Ley para la protección de la privacidad cibernética de los niños y jóvenes y entrará en vigor el primero de marzo de 2025.

En el documento explican que “será implementada y supervisada por el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), el cual tendrá la facultad de imponer multas de hasta US$ 25.000 por infracción”.

La nueva ley requiere a toda red social establecer un proceso para que los usuarios menores de edad, residentes de la isla, puedan modificar sus opciones de privacidad como parte del registro de cada cuenta.

El Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico había expresado que la medida está conforme a la política pública del estado y no es contraria a la federal en la regulación del servicio de Internet. Sin embargo, la Coalición de Privacidad y Seguridad Estatal de Estados Unidos indicó en su momento que el proyecto aprobado no reconocía la primacía de la Ley federal de protección de la privacidad infantil en línea. Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram es parte de esa coalición. CNN ha intentado obtener una reacción de parte de Meta y de X sobre la ley, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

De esta manera, Puerto Rico se une a otras jurisdicciones de Estados Unidos que han aprobado leyes similares. En marzo, Florida aprobó un proyecto que prohíbe a los menores de 14 años tener sus propias cuentas de redes sociales. Además, establece que quienes tengan 14 y 15 años solo podrán tenerlas con el consentimiento de sus padres.

Arkansas, California, Louisiana, Ohio y Utah han impulsado también proyectos de ley para regular las plataformas tecnológicas. En febrero, un juez federal bloqueó temporalmente la ley de Ohio por preocupaciones sobre su magnitud y la posibilidad de que pudiera infringir los derechos de los adolescentes consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. a acceder a información en línea. También, el año pasado otro juez federal había bloqueado temporalmente la ley de Arkansas.