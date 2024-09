El Reino Unido suspenderá algunas exportaciones de armas a Israel

Así recuerdan a los seis rehenes israelíes muertos en Gaza 4:20

(CNN) -- El Reino Unido suspenderá unas 30 de un total de 350 licencias de exportación de armas a Israel, anunció este lunes el ministro de Asuntos Exteriores del país, David Lammy.

La decisión se debe a un "claro riesgo de que puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario", dijo Lammy, dirigiéndose a los legisladores en la Cámara de los Comunes.

Lammy dijo que una evaluación del gobierno concluyó que "para ciertas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un claro riesgo de que puedan ser utilizadas para cometer o facilitar una grave violación del derecho internacional humanitario". En virtud de la Ley de Control de las Exportaciones del país, se suspenderán por tanto unas 30 de las aproximadamente 350 licencias de exportación a Israel, algunas de las cuales "incluyen equipos que evaluamos que se van a utilizar en el actual conflicto de Gaza#, explicó Lammy.

La suspensión por parte del Reino Unido de algunas ventas de armas a Israel "no es una determinación de inocencia o culpabilidad", añadió Lammy. "No se trata de una prohibición general. No es un embargo de armas".

Israel dice que decisión envía un "mensaje problemático" a Hamas

Funcionarios de Israel expresaron este lunes su decepción por la decisión del Reino Unido.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó la medida de "envía un mensaje muy problemático a la organización terrorista Hamas y a sus agentes en Irán", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Israel está decepcionado por la serie de recientes decisiones tomadas por el Gobierno británico, incluyendo la última decisión sobre las exportaciones de defensa a Israel, su decisión de retirar su solicitud de presentar una posición amistosa ante la CPI, y su posición con respecto a la UNRWA, así como la reciente conducta y declaraciones británicas en el Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Katz.

El Reino Unido eligió un nuevo gobierno laborista en julio, que ha cambiado algunas de sus políticas respecto a Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí continuó diciendo que Israel opera de acuerdo con el derecho internacional y que espera que "países amigos como el Reino Unido" lo reconozcan, "especialmente unos días después de la ejecución de seis rehenes israelíes por terroristas de Hamas y de las intensas negociaciones para la liberación de los rehenes y un alto el fuego, y con el telón de fondo de las recientes amenazas del régimen iraní de atacar al Estado de Israel".

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, también expresó su decepción en un mensaje en X, diciendo que está "profundamente consternado al conocer las sanciones impuestas por el Gobierno del Reino Unido a las licencias de exportación al establecimiento de defensa de Israel".

"Esto llega en un momento en que luchamos una guerra en 7 frentes diferentes, una guerra que fue lanzada por una organización terrorista salvaje, sin provocación. En un momento en que lloramos a 6 rehenes que fueron ejecutados a sangre fría por Hamas dentro de túneles en Gaza", publicó Gallant.