El atleta paralímpico más alto de la historia se vio obligado a dormir en el suelo en París. Ahora tiene una cama a su medida

Morteza Mehrzadselakjani (arriba en el centro) posa para una foto con sus compañeros iraníes durante una sesión de entrenamiento del equipo masculino de voleibol sentado antes de los Juegos Paralímpicos de París 2024. (Foto: Atta Kenare/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Morteza Mehrzadselakjani, el atleta paralímpico más alto de la historia, tuvo que dormir en el suelo en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al no disponer de una cama en la que pudiera caber, pero la situación "ya se resolvió", según informó el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) a CNN.

Mehrzadselakjani –más conocido como Mehrzad– mide 2,46 m y es el segundo hombre más alto del mundo.

Es una pieza fundamental en el equipo masculino de voleibol sentado de Irán, que domina la competición, y desempeñó un papel clave en la conquista de la medalla de oro en los dos últimos Juegos Paralímpicos.

Sin embargo, su altura conlleva requisitos especiales. El seleccionador de Irán, Hadi Rezaeigarkani, explicó que, si bien Mehrzad dispuso de una cama específica para él en Tokio hace tres años, en esta ocasión no se hizo una construcción similar en París.

Como resultado, dijo Rezaeigarkani, Mehrzad tuvo que "acostarse en el suelo".

"No tiene una cama especial, pero tiene en mente el objetivo más importante", declaró Rezaeigarkani a Olympics.com. "Para él no importa si se va a tumbar en el suelo o si no va a tener suficiente para comer. En cualquier caso, tiene la mente puesta en convertirse en campeón".

Sin embargo, tras conocerse la noticia de las dificultades de Mehrzad, los organizadores de los Juegos Paralímpicos dijeron a CNN Sport que el "asunto ya se resolvió".

"Las camas de la Villa Paralímpica son de diseño modular", dijo el IPC en un comunicado. "El equipo de París 2024 recibió una solicitud del Comité Nacional Paralímpico (CNP) de Irán y respondió proporcionando dos extensiones a la cama estándar. El CNP iraní no hizo ninguna otra petición a París 2024, pero las dos extensiones no fueron suficientes. Ahora se pusieron a disposición extensiones adicionales".

CNN se puso en contacto con el CNP iraní para obtener sus comentarios.

A Mehrzad se le diagnosticó acromegalia a una edad temprana, una afección que provoca un exceso de la hormona del crecimiento. De adolescente, una fractura de pelvis causada por un accidente de bicicleta impidió que su pierna derecha creciera, haciéndola más corta que la izquierda y dificultándole caminar.

Sentado en el suelo con los brazos levantados, Mehrzad alcanza una altura de más de 1,80 metros, lo que le convierte en un activo muy valioso en la cancha de voleibol.

Mehrzad es un componente vital en el reciente éxito de Irán en el voleibol sentado, aunque la nación ha sido históricamente dominante en el formato masculino desde hace años.

De los nueve Juegos Paralímpicos desde Seúl 1988, Irán se ha llevado a casa la medalla de oro en siete de ellos.