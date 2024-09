Por qué esta es "la mejor época del año para ir a casi cualquier sitio”

El Parque Nacional Yosemite en California es impresionante en otoño y menos concurrido que en los meses de verano de mayor afluencia. (Crédito: Galyna Andrushko/Alamy Stock Photo)

(CNN) -- Puede que aún no lo parezca, pero las cosas están a punto de enfriarse. Y eso se aplica tanto a los precios de los viajes como a las altas temperaturas.

"Esta época del año es realmente la mejor para viajar a casi cualquier sitio", afirma Hayley Berg, economista y jefa de la plataforma de viajes Hopper.

Las multitudes se reducen, los precios de algunos destinos bajan respecto a la temporada alta y las tarifas aéreas descienden considerablemente con la llegada del otoño.

"Las tarifas aéreas bajan tanto del verano a septiembre y octubre que puedes tomarte una de esas vacaciones grandes, largas y caras por un 30% menos en general, vayas donde vayas", explica Berg. Es un buen momento para ir a los destinos favoritos.

El asesor de viajes Dave Hershberger, presidente de Prestige Travel en Cincinnati, Ohio, opina que retrasar un viaje a finales de verano tan solo unas semanas puede resultar rentable.

"Hay muchos destinos a los que, si se viaja fuera de la época más popular, se obtendrá una buena relación calidad-precio y una mejor experiencia", afirma.

He aquí algunas ideas para los próximos meses:

Parques nacionales de EE.UU.

"En otoño hay mucha menos gente en los parques nacionales, así que siempre es una buena opción", dice Hershberger, que es un ávido visitante de estos lugares.

Algunos de los impresionantes parques nacionales de Estados Unidos se hicieron tan populares en los últimos años que han empezado a exigir reservas para determinadas horas pico, especialmente durante los ajetreados meses de verano. Pero el ajetreo disminuye con el otoño.

En el Parque Nacional de Yosemite, en California, que exigía reservas todos los días durante la temporada alta de verano, ahora solo se exigen los sábados, domingos y festivos. Y los requisitos de reserva de verano para las zonas populares del Parque Nacional del Monte Rainier de Washington, instituidos por primera vez este año, terminan el 2 de septiembre. El precio de los billetes de avión a Seattle, cuyo aeropuerto está a unos 90 minutos en coche del monte Rainier, experimenta un importante descenso de más de US$ 100 del verano al otoño, según Berg.

Pero no todos los parques encajan en esta tendencia. Lugares como el Parque Nacional de Acadia, en Maine, donde el follaje otoñal es un gran atractivo, estarán muy concurridos, según Hershberger.

Santa Fe, Nuevo México

Hershberger también mencionó Santa Fe como una buena opción otoñal "porque es una especie de entretiempo para ellos".

Los hoteles de Santa Fe suelen estar casi llenos los fines de semana de verano, y aparcar puede ser todo un reto. Pero la afluencia empieza a disminuir en otoño, antes de las vacaciones.

En septiembre y octubre sigue habiendo muchos eventos, y el Museo Georgia O'Keeffe y el Museo Internacional de Arte Popular son solo dos de las muchas atracciones de la ciudad para los amantes del arte. También se puede acceder fácilmente a pintorescos paseos otoñales y actividades al aire libre.

Japón

Japón atrajo un número récord de visitantes durante el verano, gracias a la debilidad del yen y a la demanda acumulada de destinos asiáticos tras las prolongadas restricciones por la pandemia. Aunque la demanda de Japón sigue siendo alta y el yen se ha recuperado en julio desde su mínimo de 38 años frente al dólar, adelantar un viaje caro a Asia en otoño puede suponer un ahorro significativo.

Según datos de Hopper, el precio medio de un billete de avión de ida y vuelta a Japón en otoño es de US$ 942, un 33% menos que en verano de 2024. Y los precios de este otoño han bajado un 21% respecto al mismo periodo del año pasado.

"Si se viaja en pareja o en familia, el ahorro por billete es considerable y hay menos aglomeraciones, ya que en la mayor parte de Estados Unidos y Europa se ha vuelto al colegio y al trabajo", explica Berg.

Hopper considera que Japón se está convirtiendo en un destino familiar, con ciudades fáciles de recorrer en transporte público y opciones económicas de ocio y restauración.

Cruceros de reposicionamiento

Las compañías de cruceros trasladan sus barcos de una región a otra a medida que cambian las estaciones.

Eso significa algunas grandes ofertas para los viajeros que estén dispuestos a hacer un "open-jaw sailing". (No tan temible como suena, se trata de un viaje que sale de un puerto y llega a otro distinto).

"En lugar de mover barcos vacíos, venden estas navegaciones al público, a menudo a un coste bastante bajo. Además del ahorro, los viajeros pueden disfrutar de itinerarios que no suelen estar a la venta", afirma Aaron Saunders, redactor jefe de Cruise Critic.

Por ejemplo, un crucero transatlántico de 13 noches a bordo del Norwegian Epic en octubre hace escala en Roma, Cannes, Ibiza, Cartagena (España) y Ponta Delgada, en las Azores portuguesas, antes de llegar a Puerto Cañaveral, en Florida. El crucero cuesta a partir de US$ 688 por persona (o US$ 53 por noche).

Disney World

Los parques Disney estarán menos concurridos ahora que la mayoría de los niños han vuelto al colegio, según Hershberger.

Las entradas para los parques temáticos de Walt Disney World Resort entre semana en septiembre son más baratas que nunca: desde US$ 109 por una entrada de un día para un solo parque, Animal Kingdom.

Y los vuelos a Orlando y otros lugares populares de Florida también son más baratos. Los precios de otoño bajan unos US$ 80 por billete a Orlando y Miami, según Berg.

Albania

El avance de viajes de otoño de Hopper muestra que los viajeros otoñales pueden ahorrar más de un 30% en billetes de avión a Europa si evitan los viajes de verano este año. Pero los precios europeos siguen siendo bastante elevados, por lo que puede tener sentido elegir un destino que atrae cada vez más visitantes por su gran relación calidad-precio.

Los amantes de la playa han acudido en masa a Albania por sus playas del Adriático, pero las Montañas Malditas y el salvaje río Vjosa también han cosechado elogios con menos visitantes que la Riviera albanesa.

Y si quieres visitar uno de los destinos europeos más populares, el otoño seguirá siendo más barato que el verano.

“El precio es más bajo, pero también hay más ofertas”, explica Berg. “Ahora mismo, por ejemplo, se puede ir de Boston a Madrid por US$ 360 ida y vuelta. No es una oferta que se encuentre en verano, y puede que no sea en los días más convenientes de la semana, pero ahora mismo hay muchas más ofertas por debajo de US$ 500 ida y vuelta a Europa de las que se ven normalmente”.

Cruceros otoñales

Dejar que otro navegue tiene mucho sentido cuando se trata de visitar destinos que atraen a multitudes en otoño con su espectacular follaje.

"Lo que puede resultar sorprendente, teniendo en cuenta que se trata de un destino tan popular en otoño, es que los cruceros por Canadá y Nueva Inglaterra también ofrecen grandes ofertas de cara a la temporada de otoño", afirma Saunders, de Cruise Critic.

"Estamos viendo tarifas tan bajas como US$ 55 por persona por noche. Pueden ser viajes muy especiales para quienes deseen conocer la región en otoño, con itinerarios que incluyen puertos como Portland, Bar Harbor, Saint John, Halifax y Quebec".

Estos viajes también son open-jaw, por lo que los pasajeros volverán a casa desde una ciudad distinta a la de su puerto de salida.

Por una navegación sin sobresaltos hacia el ahorro otoñal.