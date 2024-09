El cambio de Harris hacia el centro sobre el muro fronterizo y el asilo contradice sus años de posiciones progresistas sobre inmigración

Lo más destacado de la entrevista de Harris y Walz en CNN 9:50

(CNN) -- A la vicepresidenta Kamala Harris le gusta presentarse como dura con la frontera y la inmigración.



Anuncios de televisión recientes destacan su etapa como "fiscal del estado fronterizo" que persiguió agresivamente a los cárteles criminales y a los contrabandistas de drogas, así como su apoyo al "proyecto de ley de seguridad fronteriza más duro en décadas".

Ese proyecto de ley, que fracasó en el Senado en febrero y de nuevo en mayo, incluía US$ 650 millones para la construcción de nuevos muros fronterizos.

En los anuncios de Harris aparecen imágenes del muro fronterizo construido durante el Gobierno de Trump, aunque Harris criticó repetidamente el muro a lo largo de los años, describiéndolo como una afrenta tanto a sus valores como a los de Estados Unidos.

En su libro de 2019, "The Truths We Hold", Harris calificó el muro de "inútil" y dijo que no era "más que un símbolo, un monumento que se opone no sólo a todo lo que valoro, sino a los valores fundamentales sobre los que se construyó este país".

Una revisión de CNN KFile de los mensajes de Harris en las redes sociales encontró que ella criticó el muro fronterizo más de 50 veces durante el Gobierno de Trump, llamándolo, entre otras cosas, "estúpido", "inútil" y un "proyecto de vanidad medieval".

Mientras intenta reforzar su imagen en la frontera, Harris tendrá que contar con sus años de oposición a algunas de las mismas políticas que ahora abraza. Eso incluye la construcción de más muros fronterizos y también dificultar la llegada de inmigrantes a EE.UU. en busca de asilo.

Harris ha virado hacia el centro en otras cuestiones clave, como dejar de prohibir la fracturación hidráulica o apoyar Medicare para todos, posiciones que una vez apoyó antes de ser elegida candidata a la vicepresidencia por Joe Biden.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, el jueves pasado, Harris dijo que, a pesar de sus cambios de política, "mis valores no han cambiado".

La inmigración y la frontera siguen siendo vulnerabilidades significativas para Harris y el partido demócrata, según algunas encuestas nacionales, aunque sondeos recientes sugieren que Harris ha conseguido reducir la distancia.

No todo el trabajo fronterizo se detuvo durante el gobierno de Biden.

En 2021 y 2022, la administración continuó los trabajos cerca del muro fronterizo para evitar inundaciones, completar la construcción previa de caminos de acceso y cerrar "pequeñas brechas que permanecen abiertas por actividades de construcción previas y la reparación de compuertas incompletas".

En octubre de 2023, el Gobierno de Biden permitió la construcción adicional del muro fronterizo en Texas. Biden dijo que tenía que utilizar el dinero asignado para el muro en 2019 y que no podía redirigirlo.

"Intenté que lo reapropiaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, no quisieron. Y mientras tanto, no hay nada bajo la ley que no sea que tienen que usar el dinero para lo que fue apropiado. No puedo impedirlo", dijo entonces Biden a los periodistas en el Despacho Oval.

En respuesta a las preguntas de CNN, un asesor de campaña de Harris dijo al referirse al reciente anuncio de campaña que era "inexacto insinuar que unas pocas imágenes" son "de alguna manera representativas de la posición política general de la vicepresidenta sobre un tema complejo, cuando la totalidad del anuncio, las declaraciones de la vicepresidenta como candidata y el gobierno de esta Administración han sido claros en cuanto a su posición sobre la seguridad fronteriza: apoyar el acuerdo fronterizo bipartidista".

Cambio en el asilo

Junto con la ampliación de la financiación para más muros fronterizos y la contratación de más funcionarios federales de inmigración, el proyecto de ley de seguridad fronteriza que Harris se ha comprometido a firmar como presidenta también prohibiría en gran medida a los migrantes solicitar asilo si cruzan la frontera de manera ilegal. Muchas de las personas que se encuentran con agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur son migrantes que solicitan asilo y afirman huir de conflictos o persecuciones en su país de origen.

Una revisión de CNN KFile de los comentarios de Harris desde 2017 hasta agosto de 2020, antes de que Biden la eligiera como su compañera de fórmula, encontró que ella se comprometió repetidamente a "honrar el proceso" de asilo establecido hace décadas y criticó las políticas que restringían a los solicitantes de asilo.

Harris fue una de los siete senadores estadounidenses que firmaron un informe amicus a finales de 2018 en apoyo de una demanda presentada por solicitantes de asilo que impugnaban una norma del Gobierno de Trump que prohibía de hecho todas las solicitudes de asilo fuera de los puertos de entrada.

"La ley de Estados Unidos es meridianamente clara en cuanto a que los hombres, mujeres y niños que llegan a cualquier punto de nuestras fronteras pueden solicitar asilo", decía el informe. "En nuestro sistema democrático, las leyes no pueden ser anuladas por decreto del Ejecutivo".

Un juez anuló esa norma en agosto de 2019 y el Gobierno de Trump perdió sus apelaciones.

Mientras se presentaba a la presidencia en 2019, Harris prometió respetar la ley de asilo y calificó la restricción del asilo de "mancha en nuestra conciencia moral".

"Bajo una administración Harris, cuestiones como el asilo, por ejemplo, vamos a honrar el proceso y no tratar de eludir el proceso y acelerar el proceso en aras de algún objetivo político en lugar de en aras de la justicia y la equidad", dijo Harris en el podcast "Pod Save America" en 2019.

Ella reiteró la promesa en varios tuits en ese momento, escribiendo en julio de 2019: "Como presidenta, pondré en marcha inmediatamente un proceso significativo para revisar los casos de asilo. Liberaré a los niños de las jaulas. Me desharé de los centros de detención privados. Es hora de que tengamos un presidente cuyas acciones reflejen los valores de nuestro país".

Durante una entrevista en junio de 2019 con CBS News, prometió que una administración Harris respetaría los procedimientos de asilo establecidos, afirmando: "Si merecen protección, se la daremos".

Un año después, en junio de 2020, Harris fue una de los 34 senadores que firmaron una carta del Congreso criticando la autoridad del Título 42 de la era del covid, que permitía al gobierno prohibir la entrada de inmigrantes al país debido a la crisis de salud pública. La carta equiparaba las políticas de asilo de Trump a la denegación de un paso seguro a los refugiados judíos que huían del Holocausto.

Poco después de que Biden y Harris asumieran sus cargos en 2021, la afluencia masiva de solicitantes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México puso a prueba de forma significativa los recursos de inmigración estadounidenses. En un principio, el Gobierno Biden-Harris mantuvo en vigor el Título 42. En 2022, los republicanos interpusieron una demanda para impedir que la administración pusiera fin al Título 42, lo que finalmente hizo en mayo de 2023, cuando anunció el fin de las restricciones nacionales de emergencia de la era covid.

Como vicepresidenta, Harris se encargó de supervisar los esfuerzos diplomáticos para abordar las causas profundas de la migración. A pesar de este papel, la postura actual de Harris sobre el asilo supone un notable distanciamiento de sus anteriores promesas de defender el proceso de asilo y proteger a los migrantes vulnerables.

Después de que los republicanos del Senado abandonaran el proyecto de ley de fronteras a instancias de Trump, el gobierno de Biden adoptó acciones ejecutivas para restringir el asilo. En junio, Biden firmó un decreto que prohíbe en gran medida que los migrantes que crucen la frontera ilegalmente soliciten asilo una vez alcanzado un umbral diario, lo que supone un alejamiento de la antigua política de asilo estadounidense.

Aunque Harris aún no ha comentado públicamente sus planes en materia de asilo, su director de campaña ha señalado que Harris seguiría aplicando las órdenes ejecutivas de Biden que restringen el asilo.

Ataques repetidos al muro fronterizo

A lo largo de la administración Trump, Harris fue una crítica constante del muro fronterizo.

En abril de 2018, Harris firmó una carta que instaba a la comisión de apropiaciones a reducir la financiación del muro fronterizo y a detener la contratación de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.

CNN identificó uno de los muros fronterizos que aparecen en sus nuevos anuncios de campaña como construido durante la presidencia de Trump en Sasabe, Arizona, en una zona donde antes no había muro fronterizo. Los otros muros muestran signos de que eran muros de la era Trump, como las llamadas placas antiescalada que se construyeron durante los años de Trump.

"Es el proyecto de vanidad del presidente", dijo Harris en junio de 2019 en un acto de promoción de su libro. "Señalemos los hechos, las pruebas y los datos. Y el hecho es que no estamos ante una crisis".

"Este presidente se subió a una ola en el cargo de vilipendiar, a toda una población de personas", dijo en otro evento en 2019. "Su multimillonario proyecto de vanidad llamado muro no es más que una distracción del hecho de que en realidad no se ha centrado en la gente trabajadora de Estados Unidos. Así que en lugar de centrarse en las necesidades de las familias trabajadoras de Estados Unidos, crea un chivo expiatorio, un hombre del costal".

-- Priscilla Alvarez de CNN contribuyó con este reportaje.