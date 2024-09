La victoria del "muro azul" no está completa sin el punto azul de Omaha

(CNN) -- Los campos de batalla de Wisconsin, Michigan y Pensilvania pueden ser cruciales en la carrera hacia la Casa Blanca, pero ganar esos estados del "muro azul" (demócrata) no garantiza por sí solo una victoria en la campaña sin algo más: el punto azul de Omaha.

Los carteles con círculos azules han empezado a aparecer en los jardines de toda la ciudad, un símbolo esperanzador para los demócratas en un mar de rojo (republicano) en Nebraska, con uno de los únicos votos electorales del estado probablemente decisivo para Kamala Harris o Donald Trump en los dos últimos meses de la campaña.

"Es posible que podamos tener un empate", dijo Jason Brown, quien comenzó a hacer los carteles la semana pasada en una muestra de su apoyo a Harris. "Toda la noción de 'mi voto no importa' realmente se tira por la ventana. Podría serlo. Esto podría ser un factor decisivo".

Nebraska y Maine son los dos únicos estados que otorgan los votos electorales por distrito congresual, en lugar de por ganador estatal. Los republicanos llevan tiempo intentando cambiar la ley aquí –hasta ahora, sin éxito–, pero para los demócratas es un motivo de orgullo. Barack Obama, en 2008, y Joe Biden, en 2020, son los dos únicos candidatos del Partido Demócrata que han obtenido una sola recompensa en votos electorales.

La campaña de Harris y sus aliados demócratas están invirtiendo millones aquí para seguir su ejemplo.

"Está iniciando conversaciones. La gente se pregunta, ¿qué es el punto azul?", dijo Ruth Huebner-Brown, quien se unió a su marido en la fabricación y distribución de los carteles de punto azul alrededor de Omaha. "Esa es la parte importante, porque en cuanto empiezas la conversación, tienes una conversación completa".

A pesar de todas las vías que tienen Harris y Trump para llegar a la Casa Blanca, la carrera por los 270 votos electorales podría reducirse al extenso 2º Distrito de Nebraska, que abarca Omaha y partes de dos condados cercanos, y que guarda muchas similitudes con las zonas suburbanas de todo el país.

He aquí por qué: si Harris se impone en los tres estados del "muro azul" (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) y Trump gana en los estados del "cinturón del sol" (Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada), la carrera podría convertirse en un empate 269-269, decidido por la Cámara de Representantes. Un solo voto del colegio electoral en Nebraska podría cambiar esa situación, siempre que ningún otro estado arroje resultados sorprendentes.

Trump se benefició del sistema en Maine, un estado azul, donde ganó un solo voto del colegio electoral en 2016 y 2020 a pesar de perder en todo el estado. Los demócratas son menos optimistas sobre una barrida en Maine, dicen los funcionarios del partido, que ganar uno de los votos electorales de Nebraska.

Un arma no tan secreta para los demócratas podría ser Tim Walz, quien nació y creció aquí antes de trasladarse dos estados más allá, a Minnesota, donde fue elegido para el Congreso y cumple su segundo mandato como gobernador. Aunque no es un nombre familiar para muchos votantes de Nebraska, muchos demócratas se sintieron orgullosos cuando Harris lo eligió como su compañero de fórmula, el mes pasado.

"La gente se enorgullece de él, absolutamente", dijo Ashlei Spivey, recordando las conversaciones con los votantes mientras llama a las puertas en Omaha en su campaña por un escaño en la Cámara estatal. "Una vez de Nebraska, siempre de Nebraska, y eso no cambia. La gente está superemocionada de decir mira lo que ayudamos a producir".

El senador estatal de Nebraska Tony Vargas cree que la candidatura Harris-Walz también ayudará a los demócratas a hacerse con el control del Congreso, empezando por su carrera por el 2º Distrito, uno de los más competitivos del país.

"Tenemos suburbios, zonas rurales, zonas urbanas, todas las clases sociales, razas, etnias y socioeconomías", dijo Vargas. "Realmente, este es un lugar verdaderamente independiente".

El representante republicano Don Bacon ha prosperado –y sobrevivido políticamente durante casi una década– debido a esa veta independiente del distrito y a los cada vez más raros votos mixtos. Trump ganó aquí en 2016, pero perdió en 2020.

Bacon dijo que Trump corre el riesgo de perder de nuevo, si no se centra en la inflación, la inmigración y otras preocupaciones principales de los votantes.

"Cuando se habla de DEI (diversidad, equidad e inclusión), raza, venir con apodos, eso no juega bien en este distrito", dijo Bacon. "Quieren hablar de los temas. Este es un distrito temático".

“Puede cambiar justo hasta el día de las elecciones”

Durante meses, Trump y sus aliados republicanos han tratado de cambiar la ley de Nebraska que otorga votos electorales por distrito congresual e implementar reglas estatales de ganador-toma-todo. El intento fracasó durante la sesión ordinaria de la Legislatura, que terminó en primavera. Los intentos de convocar una sesión extraordinaria para retomar la medida no se han materializado por falta de apoyo suficiente para superar un obstruccionismo demócrata.

"Nunca descarto nada. Estamos muy atentos y pendientes de si ocurre o no", dijo Vargas, senador estatal que termina su mandato y se presenta como candidato al Congreso. "Puede cambiar hasta el día de las elecciones, teóricamente".

Por ahora, la campaña de Trump y los republicanos están trabajando para derrotar a Harris en un distrito que se extiende por los suburbios del oeste de Omaha hasta pueblos rurales como Wahoo, donde Stephen y Sonja Peetz dijeron que están listos para un cambio en la Casa Blanca, un cambio de vuelta a Trump.

"Aprecié su postura sobre la inmigración. La economía iba mejor. Los precios eran más bajos", dijo Stephen Peetz después de detenerse para tomar una taza de café por la mañana en una cafetería del centro. "Tenía más confianza en la última administración. En los últimos tres años y medio, he perdido la confianza".

Su esposa, Sonja, añadió sobre el anterior presidente: "No creo que le aprecie mucho como persona, pero aprecio sus políticas. No es la persona por la que voto, es lo que ha hecho por el país en el pasado, su historia, y lo que ha hecho en cuanto a nuestra economía".

Ambos cuestionan lo que Harris representa y no se venden en Walz, no importa donde creció.

Aunque se espera que Trump se lleve el voto estatal en Nebraska por un amplio margen –ganó alrededor del 58% en 2016 y 2020–, es una pregunta abierta hasta qué punto tiene intención de competir en el desafiante 2º Distrito. Los carteles de Trump salpican las carreteras, pero su campaña y sus aliados solo han gastado unos pocos miles de dólares en publicidad aquí.

Los demócratas, por su parte, dominan el gasto en el mercado mediático clave de Omaha. Desde que Harris llegó a la cima de la candidatura demócrata, en julio, su campaña ha gastado algo menos de US$ 1 millón en publicidad aquí, según un análisis de CNN de los datos de AdImpact, mientras que unos pocos grupos externos aliados han gastado unos US$ 600.000 más.

De cara al futuro, los demócratas también cuentan con una gran ventaja publicitaria. Según los datos de AdImpact, el partido cuenta con US$ 7,8 millones en reservas futuras, con más de US$ 1 millón en tiempo de emisión reservado por semana para el último mes de la contienda. Las reservas futuras se reparten a partes iguales entre la campaña de Harris, US$ 3,7 millones, y su principal comité independiente de campaña o super PAC aliado, US$ 3,9 millones.

En el barrio de Dundee, en el centro de Omaha, los carteles con puntos azules tienen tanta demanda que Jason Brown se quedó sin pintura en aerosol ni carteles blancos. A última hora del martes le llegó un nuevo pedido, pero afirma que los pedidos se están acumulando, no solo de demócratas, sino también de independientes que podrían ayudar a decidir las elecciones.

"No significa: 'Dios mío, me he hecho demócrata'", dijo Brown sobre su propuesta a los votantes indecisos. "No, estás votando por lo que crees que es correcto para el futuro, ya sea para los próximos cuatro años o para tus hijos o nietos después".