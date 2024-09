Alex Morgan, leyenda del fútbol estadounidense, anuncia su retiro del deporte

Barbie le dedica una muñeca a Alex Morgan 0:28

(CNN) -- Alex Morgan, una de las goleadoras más prolíficas y una de las estrellas del fútbol más conocidas del mundo, anunció su retiro del fútbol profesional el jueves.

Morgan, delantera de 35 años del San Diego Wave de la NWSL, publicó un emotivo video de más de cuatro minutos en las redes sociales para afirmar que su último partido será este fin de semana contra el North Carolina Courage.

Morgan también reveló que está embarazada de su segundo hijo.

“El fútbol ha sido parte de mi durante 30 años. Fue una de las primeras cosas que amé. Y le di todo a este deporte. Lo que recibí a cambio fue más de lo que jamás podría haber soñado”, afirmó Morgan.

Morgan, que lució la camiseta de la Selección Femenina de Estados Unidos (USWNT), es dos veces campeona de la Copa del Mundo y ganó una medalla de oro olímpica en 2012.

publicidad

“Estamos cambiando vidas y el impacto que tenemos en la próxima generación es irreversible y estoy orgullosa de la mano que tuve para que eso sucediera, impulsando el juego hacia adelante y dejándolo en un lugar del que estoy tan feliz y orgullosa”, dijo.

Marcó 123 goles para EE.UU., ubicándose en el quinto lugar en la lista de todos los tiempos de la selección.

“Charlie [la hija de Morgan] se me acercó el otro día y me dijo que cuando crezca, quiere ser jugadora de fútbol y me hizo sentir inmensamente orgullosa, no porque desee que se convierta en jugadora de fútbol cuando crezca, sino porque existe un camino que incluso una niña de cuatro años puede ver ahora”, afirmó Morgan.