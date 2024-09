Cómo el Kremlin cambió de táctica respecto a su estrategia electoral de 2016

EE.UU. anuncia esfuerzos para impedir que Rusia intervenga en las elecciones presidenciales 4:14

(CNN) -- La reciente imputación en Estados Unidos de dos empleados de la cadena de medios estatal rusa RT subraya un cambio significativo en las tácticas del Kremlin para influir en las elecciones estadounidenses desde 2016, según dijeron a CNN funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.



En lugar de basarse en cuentas falsas y falsos personajes en línea, el esfuerzo actual alegado en la acusación de esta semana implica cooptar personas influyentes estadounidenses reales para tratar de impulsar narrativas rusas a las audiencias estadounidenses, particularmente dirigidas a socavar el apoyo a Ucrania.

La acusación alega que los empleados de RT aportaron en secreto casi 10 millones de dólares a una empresa de Tennessee que contrató a destacados comentaristas de derecha que produjeron contenidos sobre cuestiones políticas candentes, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania. Los influencers dicen que desconocían cualquier mano rusa en las operaciones de la compañía de medios, que CNN identificó como Tenet Media, y que controlaban su propio contenido.

"Comprar influencers auténticos es un uso mucho mejor de los fondos que crear personajes falsos, porque aportan sus propias audiencias de confianza y son realmente, ya sabes, reales", dijo Renee DiResta, experta en operaciones de influencia en línea, en una publicación en las redes sociales.

Después de que se vieran obligados a cerrar sus oficinas en Estados Unidos en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, RT ha recurrido a operaciones más encubiertas para difundir su mensaje, según alegan los fiscales.

Ese cambio demuestra que la mejor apuesta de Rusia para socavar el apoyo de EE.UU. a Ucrania puede consistir en capitalizar las voces estadounidenses influyentes que pasan por alto los principales medios de comunicación y son críticas con la ayuda a Kyiv, dijeron las fuentes.

"Los rusos se han diversificado mucho más allá del modelo de 2016", dijo Chris Krebs, ex jefe de la Agencia Federal de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras. "No está claro cuál es el impacto real, al menos desde una perspectiva táctica. Mi sensación es que no tienen éxito a la hora de cambiar comportamientos o decisiones específicas, como el resultado de una sola elección", dijo Krebs. "Sin embargo, es mucho más probable que los esfuerzos de los rusos estén ardiendo en una mecha más larga, y aún no comprendemos el daño real causado".

Es un cambio total

El cambio en las tácticas rusas también muestra una aguda comprensión de un entorno mediático fracturado en Estados Unidos.

Mientras que en 2016, la inteligencia rusa priorizaba la filtración de información pirateada para llegar a los principales medios de noticias, ahora están aprovechando directamente un rincón dispar de los medios conservadores, donde los podcasters individuales alcanzan una audiencia que rivaliza con la de los diarios y medios tradicionales.

Como resultado, Rusia ya no necesita orquestar el tipo de operación de hackeo y filtración que utilizó con gran efecto en 2016, cuando agentes de inteligencia rusos robaron un alijo de correos electrónicos de funcionarios demócratas y los filtraron a Wikileaks.

Los rusos pensaron que los medios de comunicación estadounidenses verían a Wikileaks como una fuente de información relativamente creíble, según Michael van Landingham, un antiguo funcionario de la CIA que evaluó la actividad rusa de 2016.

"Pero ahora, en ausencia de una campaña actual de hackeo y filtración, Rusia ha vuelto a la vieja táctica de apoyar a las voces públicas que expresan opiniones alineadas con los mensajes rusos", dijo van Landingham.

La inteligencia artificial también ha hecho que sea mucho más fácil para las agencias de inteligencia rusas (o cualquier otra) hacerse pasar por estadounidenses en línea con fotos y biografías falsas.

"Es un cambio total", dijo Emerson Brooking, investigador senior residente en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council. En comparación con 2016, esta vez, "los actores rusos mostraron una comprensión mucho más sofisticada del entorno informativo estadounidense", dijo Brooking.

Tampoco está claro lo útiles que serían las operaciones de hackeo y filtración en 2024. Los periodistas están más atentos a los esfuerzos de influencia extranjeros, y al menos una operación conocida destinada a influir en las elecciones de este año ha tenido un impacto cuestionable.

Irán llevó a cabo su propia operación de hackeo y filtración este verano, robando documentos de la campaña de Trump y enviándolos a varios de los principales medios de comunicación, como informó previamente CNN. Pero hubo poca cobertura informativa del contenido de los documentos robados, en parte porque eran poco llamativos.

"Es sobre todo un ciclo de estafa"

El Departamento de Justicia también incautó este miércoles docenas de sitios de noticias falsas que otras empresas rusas utilizaban para imitar de cerca la apariencia de Fox News y The Washington Post. Las empresas rusas utilizaron ChatGPT, la popular herramienta de inteligencia artificial, para redactar algunos de sus contenidos, según una declaración jurada del FBI.

Los documentos internos del proyecto de una de las empresas rusas proponen dirigirse a los votantes estadounidenses de seis estados indecisos con desinformación, incidiendo en temas como el "riesgo de pérdida de empleo para los estadounidenses blancos" y la supuesta amenaza de delincuencia de los "inmigrantes ucranianos", según la declaración jurada.

"Se obsesionaron con el impacto y fijaron objetivos claros", dijo Brooking.

Pero medir el impacto y la eficacia de los esfuerzos de influencia rusos es difícil. Los influencers contratados por Tenet Media, entre ellos Benny Johnson y Tim Pool, dicen que fueron víctimas de la presunta trama rusa. Tenían millones de seguidores a los que han estado transmitiendo sus puntos de vista mucho antes de que, según la acusación, los empleados de RT invirtieran en Tenet Media.

"Soy escéptico de que esta operación haya resultado en predicar a alguien que no estuviera ya convertido", dijo a CNN Gavin Wilde, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional centrado en Rusia.

"Se trata sobre todo de un ciclo de estafa", afirmó Jason Kikta, antiguo funcionario del Mando Cibernético estadounidense que ahora trabaja en la empresa de seguridad Automox. "El dinero ruso les permite ampliar las operaciones dentro de la población ideológicamente alineada para seguir estafando, mientras que los rusos pueden alegar un éxito fantasioso dentro de su gobierno para el presupuesto y la promoción profesional".