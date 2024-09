Pavel Durov, CEO de Telegram, afirma que le "sorprendió" su detención e interrogatorio

Francia niega que la detención del fundador de Telegram sea "política" 0:49

Nueva York (CNN) -- El CEO de Telegram, Pavel Durov, regresó a la plataforma de mensajería este jueves, diciendo en una extensa publicación que estaba sorprendido de haber sido arrestado e interrogado por las autoridades francesas hace menos de dos semanas en una investigación que ha desatado el debate sobre la libertad de expresión y la actividad criminal en línea.



Durov fue detenido en un aeropuerto de París en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con actividades delictivas en Telegram, según la fiscalía francesa. Posteriormente fue puesto en libertad bajo custodia policial bajo fianza fijada en US$ 5,56 millones mientras se desarrolla la investigación.

Telegram, que según Durov tiene 950 millones de usuarios, se utiliza como herramienta de mensajería cotidiana y como forma de burlar a los gobiernos autoritarios, pero los grupos supremacistas blancos e ISIS también lo utilizan.

Los fiscales también están investigando a Durov por supuestos "actos de violencia" contra su hijo en Suiza.

En la publicación de Telegram del jueves, el primer mensaje desde su detención, Durov reconoció que el "abrupto aumento" de usuarios de la aplicación provocó problemas de crecimiento que facilitaron a los delincuentes abusar de la plataforma.

"Por eso me propuse como objetivo personal asegurarme de que mejoramos significativamente las cosas en este sentido. Ya hemos iniciado ese proceso internamente, y muy pronto compartiré con ustedes más detalles sobre nuestros progresos", afirmó Durov.

Durov dijo que el propósito de la aplicación es proteger a los usuarios en regímenes autoritarios. Durov señaló que la aplicación se negó a entregar las "claves de cifrado" a Rusia, lo que provocó su prohibición en ese país. La aplicación también fue prohibida en Irán después de que la aplicación se negara a bloquear los canales utilizados por los manifestantes, dijo.

"Estamos preparados para abandonar los mercados que no son compatibles con nuestros principios, porque no hacemos esto por dinero", dijo Durov, afirmando que la app se ha marchado en casos en los que "no puede ponerse de acuerdo con el regulador de un país sobre el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad".

Durov también rebatió la maniobra de las autoridades francesas de exigirle responsabilidades personales.

"Si un país no está satisfecho con un servicio de Internet, la práctica establecida es iniciar una acción legal contra el propio servicio", dijo. "Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un enfoque equivocado".

-- Antonella Francini, Emmanuel Miculita, Anna Chernova y Zahid Mahmood de CNN contribuyeron con este reportaje.