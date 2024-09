Presidente del Consejo de Ministros de Perú afirma que Edmundo González no es el presidente electo de Venezuela

¿Cómo deben actuar gobiernos extranjeros ante situación en Venezuela? 1:19

(CNN Español) –– El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, negó este jueves que su país haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y desautorizó lo que había dicho el entonces canciller Javier González-Olaechea tras las elecciones.

En declaraciones al medio local RPP, Adrianzén afirmó que González Urrutia “no puede ser el presidente electo. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia, no la tenemos. Lo que hemos pedido es que se haga un recuento” de las elecciones del 28 de julio. Adrianzén hizo la aclaración ante la pregunta de si, para el gobierno peruano, González Urrutia era el “candidato opositor o presidente electo”.

El miércoles, Elmer Schialer, nombrado nuevo canciller peruano este lunes, se refirió a Edmundo González Urrutia como “candidato opositor”, cuando hacía alusión a un comunicado de la Cancillería que condenó la orden de detención emitida en su contra por la Fiscalía de ese país. En el pasado, Javier González-Olaechea, a quien Schialer reemplazó esta semana, se había referido a González Urrutia como “presidente electo”.

Durante su gestión, González-Olaechea criticó duramente el régimen de Nicolás Maduro. En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada en julio, se refirió al candidato de la mayoría opositora venezolana como “presidente electo”. El funcionario renunció este lunes sin explicar las razones, a solo dos meses de celebrarse en Lima la Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC).

Tanto Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, como el nuevo canciller Schialer señalan que la posición del gobierno peruano hacia Venezuela no ha cambiado. “Nuestra Cancillería se ha pronunciado a través de comunicados oficiales y lo ha dicho con absoluta claridad, y esto no ha variado en lo más mínimo, que ve con preocupación los resultados del 28 de julio, que hace votos para que las actas se entreguen” puntualizó Adrianzén este jueves.

Adrianzén también informó que no se han reanudado las relaciones diplomáticas bilaterales. "No, pronto, me imagino. Estamos trabajando", señaló.