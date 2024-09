La comunidad de Georgia llora a 2 estudiantes y 2 maestros asesinados en el tiroteo escolar más mortal de este año

Personas asisten a una vigilia en Jug Tavern Park tras un tiroteo en Apalachee High School en Winder, Georgia, este miércoles. (Crédito: Elijah Nouvelage/Reuters)

La comunidad de Winder, Georgia, llora la muerte de dos estudiantes y dos profesores en un tiroteo ocurrido este miércoles en el instituto Apalachee. Es el más mortífero de los 45 tiroteos en escuelas en lo que va del año. Estas son las últimas noticias:

Las autoridades arrestan a un sospechoso de 14 años: Colt Gray, un estudiante de 14 años de Apalachee High acusado de ser el atacante, está bajo custodia, dijo el Director de la Oficina de Investigación de Georgia, Chris Hosey, en una conferencia de prensa. Será acusado de asesinato y será tratado como un adulto a medida que avanza en el sistema de justicia penal, dijeron Hosey y el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith. Gray ingresará en prisión este miércoles por la noche. Hosey dijo que no estaba seguro de cuándo Gray haría su primera aparición en la corte, pero dijo que sería "dentro de un tiempo razonable".

Las autoridades identifican a los cuatro muertos: Hosey identificó a los cuatro muertos en el tiroteo de este miércoles como Mason Schermerhorn, de 14 años, Christian Angulo, de 14 años, Richard Aspinwall, de 39 años, y Christina Irimie, de 53 años. El sitio web de la escuela muestra que los dos adultos eran profesores de matemáticas y Aspinwall era también entrenador asistente de fútbol.

Otros nueve heridos: otras nueve personas -ocho estudiantes y un profesor- fueron trasladadas a hospitales con heridas, según la Oficina de Investigación de Georgia. Se espera que todos los heridos se recuperen.

Cómo se desarrolló el tiroteo: las autoridades dijeron que el primer informe de un atacante activo llegó a las 10:20 am ET. Las fuerzas del orden llegaron poco después, dijo Hosey, además de dos oficiales de recursos escolares que fueron asignados a Apalachee High. El tiroteo hizo que los estudiantes y el profesorado corrieran desesperadamente en busca de refugio, mientras las escuelas de todo el condado se cerraban y los padres buscaban información. Un ayudante de recursos escolares se enfrentó al atacante, que se tiró al suelo y fue detenido, dijo Smith a los periodistas.

Arma AR utilizada en el tiroteo: el arma utilizada en el tiroteo fue una plataforma AR, dijo Hosey. Un funcionario de las fuerzas del orden dijo anteriormente a CNN que se trataba de un rifle de tipo AR-15, pero no proporcionó ninguna información sobre cómo creen los investigadores que el atacante obtuvo el arma y la munición utilizadas. Las autoridades están investigando además cómo se introdujo en la escuela. "Todavía estamos tratando de aclarar gran parte de la cronología desde el momento en que llegó hoy a la escuela hasta el incidente", dijo Hosey.

La escuela secundaria había recibido una amenaza telefónica: la escuela secundaria había recibido una amenaza telefónica anterior, dijeron múltiples agentes de la ley a CNN. La llamada telefónica de este miércoles por la mañana advertía que habría tiroteos en cinco escuelas, siendo Apalachee la primera. No se sabe quién realizó la llamada.

Las escuelas del condado se cerraron: todas las escuelas en el Sistema Escolar del Condado de Barrow, que incluye la escuela secundaria, se bloquearon y la policía fue enviada por medidas de precaución a todas las escuelas secundarias del distrito, según las fuentes, pero no hubo informes de incidentes o escenas en otras escuelas secundarias.

Funcionarios del gobierno reaccionan al tiroteo: el gobernador de Georgia, Brian Kemp, dirigió todos los recursos estatales disponibles para ayudar en la escena, dijo en un comunicado en las redes sociales. El gobernador instó a "todos los georgianos a unirse a mi familia para rezar por la seguridad de los que están en nuestras aulas, tanto en el condado de Barrow como en todo el estado". El presidente Joe Biden ofreció apoyo federal a los funcionarios estatales y locales y pidió al Congreso que apruebe una prohibición de las armas de asalto. "No podemos seguir aceptando esto como algo normal", dijo en un comunicado. El general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia de EE.UU. "está preparado" para apoyar a la comunidad tras el tiroteo. "Todavía estamos recopilando información, pero el FBI y la ATF están en el lugar, trabajando con socios estatales, locales y federales", dijo Garland en una reunión del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia.

Las escuelas locales cierran tras el tiroteo: las escuelas del condado de Barrow permanecerán cerradas el resto de la semana mientras se desarrolla la investigación. El sistema escolar del condado de Barrow es el 24º distrito escolar más grande del estado, según su sitio web. Atiende a unos 15.340 alumnos, 1.932 de los cuales están matriculados en el Apalachee High School. Winder, que está a una hora al noreste de Atlanta, tenía una población de alrededor de 18,338 como consta el censo de 2020, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Cómo se compara con los tiroteos escolares anteriores: de los 45 tiroteos escolares de este año, 32 se han reportado en campus de K-12 y 13 en campus universitarios y de colegios. Este tiroteo es uno de los 11 tiroteos con cuatro o más víctimas mortales desde 2008, año en que CNN empezó a hacer un seguimiento de los tiroteos en centros escolares. Estados Unidos ha sufrido al menos 385 tiroteos masivos en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define los tiroteos masivos como aquellos en los que se dispara a cuatro o más víctimas. Eso supone una media de más de 1,5 tiroteos masivos cada día.

Lo que sabemos sobre el sospechoso de 14 años

El sospechoso, un estudiante de 14 años de Apalachee, fue interrogado por las fuerzas del orden el año pasado en relación con "pistas anónimas sobre amenazas en línea de cometer un tiroteo en una escuela", según un comunicado conjunto del FBI de Atlanta y la Oficina del Sheriff del condado de Jackson. Negó haber hecho las amenazas en línea, dijeron las agencias.

Las amenazas en línea incluían fotografías de armas, según el comunicado.

"El padre declaró que tenía armas de caza en casa, pero que el sujeto no tenía acceso a ellas sin supervisión", decía el comunicado.

Las agencias añadieron que "en ese momento, no había causa probable para la detención ni para emprender ninguna acción policial adicional a nivel local, estatal o federal."

Los investigadores hablaron con el sospechoso y estuvieron en contacto con su familia, dijo Smith. No se sabía de inmediato si el atacante tenía alguna relación con sus víctimas, dijo el sheriff, aunque las autoridades subrayaron que eso formará parte de la investigación.

Una estudiante, Lyela Sayarath, dijo que el sospechoso salió del aula al comienzo de su clase de Álgebra 1 alrededor de las 9:45 a.m. Cuando el sospechoso regresó cerca del final de la clase, llamó a la puerta para volver a entrar. Otro estudiante fue a abrir la puerta, pero Lyela dijo que se dio cuenta del armay no abrió la puerta. Dijo que el atacante fue al aula de al lado y abrió fuego.

Hosey dijo que no hay pruebas de que otras escuelas fueran el objetivo, pero los investigadores están siguiendo "cualquier pista de posibles asociados del atacante que estuvo involucrado en este incidente." Tampoco hay pruebas de que hubiera otro atacante implicado, ni de que hubiera una lista de escuelas objetivo.

"Sin embargo, hay muchas pruebas que se están recuperando y evaluando", añadió Hosey.

Mientras las fuerzas del orden investigan el tiroteo y la causa que lo motivó, Smith advirtió de que podría llevar "varios días" obtener respuestas.

Kemp dio las gracias a los primeros intervinientes y a otros funcionarios que respondieron al tiroteo de este miércoles .

"Esta es la peor pesadilla de todos y solo quiero ofrecer mis más sinceras condolencias y nuestros pensamientos y oraciones a las familias que han perdido a sus seres queridos, para aquellos que están heridos y siguen luchando a través de un momento trágico", dijo Kemp.

Hosey calificó de “héroes” al personal docente y administrativo de la escuela secundaria que fueron quienes tomaron medidas para proteger a los estudiantes

"Los héroes que tenemos que recordar son nuestro personal docente y administrativo aquí en esta escuela", dijo Hosey. "Actuaron de forma admirable. Fueron héroes en las acciones que tomaron. Los protocolos de esta escuela y este sistema activado hoy evitaron que esto fuera una tragedia mucho mayor que la que tuvimos, así que quiero reconocerlos."

La comunidad escolar, conmocionada por la muerte de 4 víctimas

Kathrine Maldonado se quedó dormida este miércoles y faltó a clase. Cuando se despertó por la mañana, su amiga le envió un mensaje de texto diciendo que la escuela estaba cerrada.

La amiga de Kathrine le dijo que estaba bien y luego empezaron a enviar mensajes de texto a través de chats de grupo, donde se enteraron de que una amiga había muerto y al menos dos más habían resultado heridas.

"Cuando me enteré empecé a llorar y me enfadé, porque ¿por qué disparar a gente inocente?”

Kathrine dijo que su amigo Christian, que murió en el tiroteo, era conocido como el payaso de la clase y lo describió como una "persona dulce".

Otros estudiantes de Apalachee High School dicen que todavía están procesando la tragedia de hoy, donde sus compañeros y profesores fueron atacados.

"Ha sido bastante difícil porque han pasado muchas cosas en un corto período de tiempo", dijo Jayden Finch a CNN. "Ha sido difícil asimilarlo".

Otra estudiante, Macey Right, de 14 años, dijo que le preocupa volver a la escuela.

"Realmente no quiero volver; siento que no debería tener que volver a la escuela con la preocupación de morir", dijo Right. "Quiero ir a la escuela preocupándome por cuál va a ser mi promedio cuando termine mi año y preocupándome por mi carrera".

Isabel Rosales, John Miller, Nick Valencia, Dakin Andone, Sharif Paget, Elise Hammond, Maureen Chowdhury, Tori B. Powell, Nouran Salahieh y Amir Vera, de CNN, han contribuido a este reportaje.