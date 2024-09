La policía lo presionó para que confesara un homicidio que nunca ocurrió

Fontana, California (CNN) -- Tom Perez llamó a la línea de no emergencias de la policía local para denunciar la desaparición de su anciano padre. Treinta y seis horas más tarde, Perez se encontraba retenido en un hospital psiquiátrico, tras haber sido presionado para confesar que había matado a su padre e intentar quitarse la vida.

Su padre estaba vivo y no había habido ningún homicidio.

Nadie se lo informó a Perez. En su lugar, la policía siguió investigándolo, buscando a una víctima que no existió.

Eso fue hace seis años, en agosto de 2018. Su ciudad natal, Fontana, California, pagó US$ 900.000 para resolver sus demandas contra la policía, pero Perez dice que nadie de la ciudad se ha disculpado siquiera. Tampoco hay indicios de que hubiera una investigación interna sobre por qué detective tras detective, supervisor tras supervisor, permitieron que el interrogatorio de Pérez continuara hora tras hora.

Desde entonces, muchos de los policías implicados han sido ascendidos. Y Perez siente que todavía no se ha explicado por qué lo trataron tan mal.

CNN tuvo conocimiento de esta historia cuando se hizo público el acuerdo. Obtuvimos algunos videos del interrogatorio y pasamos semanas estudiando minuciosamente los registros y las entrevistas, muchas de las cuales no se han hecho públicas debido a una orden de protección, para tratar de averiguar qué condujo a lo que un experto en asuntos policiales calificó como "una de las cosas más perturbadoras que he visto".

Perez y la ciudad de Fontana llegaron a un acuerdo esta primavera después de que él presentara una demanda civil acusando a la policía de detención ilegal y violación de las garantías procesales, entre otros delitos. La ciudad suburbana, a una hora en coche al este de Los Ángeles, no admitió ningún delito en el acuerdo y "niega enérgicamente" que se infringiera ninguna ley estatal o federal.

Tanto Tom Perez como su padre, que tiene el mismo nombre y le llaman "Papa Tom", se sentaron en entrevistas exclusivas con CNN. Los agentes de policía que interrogaron al hijo durante 17 horas no han respondido a las peticiones de comentarios de CNN.

La policía acudió a la casa de los Pérez y pronto empezó a sospechar

Los Perez, padre e hijo, viven juntos en una casa de tres habitaciones de color crema con tejado a dos aguas en un callejón sin salida de casas construidas alrededor de un campo de golf. En 2018, planeaban vender la propiedad y estaban recogiendo sus cosas y realizando algunas mejoras. El más joven de los Perez, un contratista, estaba haciendo él mismo la mayor parte del trabajo.

Los dos hombres terminaron compartiendo casa después de que Perez se separara de su mujer y su padre, también separado, descubriera que no se adaptaba a las normas de una comunidad de ancianos. Se las apañaban juntos, a veces sacándose de quicio, pero nunca durante demasiado tiempo. Ambos tenían licencias inmobiliarias, dijeron, aunque llevaban vidas muy separadas, con sus propios intereses y amigos. Pero ambos adoraban a su perra -una peluda mezcla de Husky y Border Collie llamada Margo-, le preparaban comidas especiales y compartían sus cuidados.

Para los Perez, el trauma aún está tan vivo que les cuesta hablar entre ellos de lo sucedido. "No hemos llegado a ese punto", dijo el Perez más joven.

El 7 de agosto, el padre, que entonces tenía 71 años, salió de su casa con Margo para revisar el buzón al final de la calle, o eso creía su hijo. Unos minutos después, la perra regresó, pero el hombre mayor no.

Perez, que entonces tenía 53 años, dijo que no estaba demasiado preocupado ya que su padre, ferozmente independiente, conocía a mucha gente de la zona, donde habían vivido durante años, y solía hacer visitas sin decir adónde iba. Pero cuando a la tarde del día siguiente seguía sin volver a casa, Perez llamó al teléfono de no emergencias de la policía por si alguien informaba de que había visto a su padre.

"Sólo quiero saber que si hay un anciano paseando por el barrio o a veces quizá se ha desorientado... que me avisen, puede ser mi padre. Eso es todo", dijo a CNN.

La agente de servicios comunitarios que atendió la llamada, Joanna Piña, dijo que sintió que algo no iba bien.

"No parecía muy preocupado por la desaparición de su padre y no paraba de divagar sobre diferentes temas que no tenían que ver con el informe de persona desaparecida", recordó cuatro años después en una declaración legal tomada para el caso civil de Pérez por daños y perjuicios.

Piña y su supervisora, la cabo Sheila Foley, fueron a hacer un seguimiento al domicilio de Perez, donde ambas parecían sorprendidas por el estado de la casa, según las imágenes de las cámaras corporales. Vieron posesiones amontonadas y trabajos de construcción en marcha.

"No lo hiciste de una manera que sería algo normal", le dijo Foley a Perez cuando éste describió la retirada de un mueble de pared de la habitación del anciano. Ella prosiguió: "¿Estás seguro de que no discutiste con tu padre?". En la grabación de la cámara corporal, Perez les dijo que estaba cansado mientras se tropezaba con algunas de sus palabras e intentaba explicar por qué seguía trabajando después de que su padre se hubiera ido y por qué las pertenencias de su padre estaban en un montón desordenado.

Los agentes pidieron refuerzos, primero un sargento y luego detectives. Se hicieron más preguntas y Pérez accedió a ir a la comisaría para intentar ayudar a averiguar dónde podría estar su padre.

En este punto, nadie alega que la policía hubiera hecho nada malo. Un anciano había desaparecido. Su hijo pedía ayuda pero a menudo se desviaba por la tangente, hablando del trabajo que estaba haciendo en la casa o de la dieta de su mascota. La policía necesitaba más información.

Fue lo que ocurrió a continuación lo que resultó cada vez más inquietante.

Mientras los detectives interrogaban a Pérez, la policía solicitó una orden de registro

El detective Robert Miller pidió a Perez que acompañara a los agentes al Departamento de Policía de Fontana, un edificio de un solo piso en un campus municipal del centro rodeado de palmeras. Allí, a primera hora de la tarde, Perez entró por primera vez en la sala de interrogatorios, lo que ahora llama "su cajita de los horrores".

Perez recuerda los primeros 90 minutos más o menos de preguntas con Miller y otros agentes como amables y razonables, obteniendo información sobre dónde podría haber ido su padre. Dice que se centró en dar ideas sobre dónde podría estar su padre: con su hermano, su hija o un amigo.

Esa misma tarde, los agentes conseguían una orden de registro para la casa de los Perez, los teléfonos de los hombres y sus vehículos.

Para cuando el padre de Perez llevaba fuera unas 24 horas y comenzó un segundo interrogatorio con Miller, el tono había cambiado.

Los investigadores de la escena del crimen tomaron fotografías de lo que pensaban que eran pruebas de sangre, y un perro rastreador de cadáveres llamado Jet traído por un voluntario del sheriff alertó del posible olor de restos humanos en un dormitorio del piso superior, según muestran los informes policiales.

Miller interrogó a Perez hasta altas horas de la madrugada del 9 de agosto, y se tomó una muestra de ADN del hombre ahora considerado sospechoso a las 4:41 a.m. Fue una segunda noche con poco o nada de sueño para Perez. Miller escribió en un informe policial que se le había dicho a Perez que era libre de irse, y otros agentes dijeron más tarde que no estaba detenido.

Pero las muchas horas en la sala de interrogatorios pintaron un escenario diferente.

Cuando los detectives David Janusz y Kyle Guthrie comenzaron sus turnos el 9 de agosto, se les pidió que se hicieran cargo del interrogatorio de Perez. Guthrie, en una deposición de 2023 del caso civil, describió una rápida reunión con su teniente que dijo: "algo al hecho de que creían que Thomas -o el señor Perez- había matado a su padre y nos habían pedido a Janusz y a mí que le interrogáramos en relación con la denuncia".

Había "un presentimiento" entre la policía de que Perez había matado a su padre, aceptó Janusz en una declaración en octubre de 2022 por el mismo caso civil.

Los dos detectives llevaron a Perez a una cafetería y luego lo condujeron por la ciudad durante horas. Fueron a una caja de donaciones donde se habían llevado parte de la ropa de su padre, y a urbanizaciones donde se estaban construyendo casas nuevas, aparentemente buscando el lugar donde se podría haber arrojado un cadáver. En un momento dado, mientras se encontraban en el obstáculo de agua de un estanque en un campo de golf, Perez preguntó si los cuerpos flotaban, dijo Janusz en la declaración.

Los detectives también aprovecharon mientras conducían para reprender a Perez, sugiriendo que había hecho daño a su padre, quizá bajo los efectos de la medicación que tomaba para afecciones como la hipertensión, la depresión, el estrés y el asma, según una revisión de las grabaciones de las cámaras corporales realizada por la juez de distrito estadounidense Dolly Gee, asignada para revisar el caso civil de Perez.

"¿Adónde puede llevarnos para mostrarnos dónde está papá...?", preguntó Guthrie a Perez. "Thomas nunca podría hacer algo así... pero esa no es la cuestión. La medicación, se apoderó de él, y tenemos que encontrar a papá ahora mismo".

Más tarde, Perez pidió atención médica. "Pero... necesito, necesitaba atención". Janusz le respondió: "No, no la necesitas".

Este fue el punto en el que los detectives cruzaron claramente una línea, según Jeff Noble, un experto en procedimiento policial que revisó el caso a petición del abogado de Perez como parte de la demanda civil.

"Comienza con un interrogatorio de seis o siete horas por parte del Det. Miller, luego Janusz y Guthrie lo meten en su coche y comienzan a conducirlo y llevarlo a diferentes lugares para que pueda identificar dónde está este cuerpo", dijo Noble a CNN. "Y durante ese trayecto le están sugiriendo cosas que puede haberle hecho a su padre. Le están diciendo que su padre está muerto. Le están diciendo que saben dónde está el cuerpo de su padre, y cuando pide medicación o ir al hospital, le dicen que no, le niegan el acceso a esas cosas".

La ciudad rechaza esa acusación. "El Sr. Perez pidió y se le dio su medicación durante su detención", decía una declaración a CNN.

Perez dijo a CNN que pensaba que los agentes le llevaban a la estación de tren para comprobar cualquier video de vigilancia que pudiera haber mostrado hacia dónde se había dirigido su padre, pero entonces cambiaron de dirección.

"Todo lo que hicieron fue tenerme hoy en campos de tierra buscando cadáveres... me lavaron el cerebro", dijo más tarde ese mismo día en la sala de interrogatorios. "¿Dónde está papá, dónde está papá, dónde está papá?".

La policía llevó a un amigo de Perez para ayudar a obtener una confesión

Los detectives llevaron a Perez de vuelta a la comisaría de Fontana a mediodía del 9 de agosto y lo devolvieron a la sala de interrogatorios. Perez dijo a CNN que pidió un abogado o irse a casa y que le negaron ambas cosas, lo que contrasta con las afirmaciones de los agentes de que no estaba detenido y podía marcharse.

Perez sí pidió ver a un amigo y socio, Carl Peraza. Pero antes de que Peraza pudiera entrar, los detectives lograron que se pasara a su bando.

"Los dos primeros agentes, Janusz y el otro agente con la cabeza rapada (Guthrie), me llevaron de nuevo al pasillo y entonces me dijeron que, vaya, que Tom iba a ser detenido por homicidio", declaró Peraza en una declaración de febrero de 2023. "Luego entraron en detalles de que tenían pruebas abrumadoras con sangre por todas partes", dijo.

Los detectives le dijeron que tenían video de Perez tirando ropa con sangre. "Dijeron que había un lugar donde creían que estaba enterrado el cuerpo y que iban a desenterrarlo... Los agentes me indicaron que lo que más necesitaban era que intentara conseguir una ubicación exacta del lugar donde Tom no sólo enterró a su padre, sino también que confesara que había matado a su padre".

Peraza dijo después que no entendía cómo era posible que el mayor de los Pérez estuviera muerto o que su hijo pudiera haberlo matado, pero intentó ayudar a la policía.

CNN vio 8 horas y 30 minutos de video que muestran lo que ocurrió a continuación.

Peraza le dijo a su amigo que la policía tenía pruebas contra él. Perez sabía que la policía tiene derecho a mentir en los interrogatorios y se lo dijo, pero Peraza siguió.

"Hay sangre por todas partes, en el garaje, en la camioneta", dijo.

"No puedo entenderlo. Eso es lo que no entiendo, Tom. Tienen pruebas, tienen... está el garaje, la camioneta... y tu padre desaparecido. Quiero decir, Tom, ¿podría, podría haber sucedido?"

Cuando los detectives volvieron a la habitación, Peraza dijo que les oyó decir que Perez había matado a su padre, pero nunca oyó a Perez aceptarlo.

Después de que dejaran solo a Perez, Peraza dijo a los agentes que había intentado ayudar pero que seguía sin entender cómo había habido un homicidio, aunque las pruebas estuvieran allí. En ese momento oyó a un agente decir que las pruebas eran "circunstanciales".

"Eso fue otro shock para mí", dijo Peraza en su declaración. "Pasó de 'abrumador' a 'circunstancial' y yo estaba aún más confundido. Quería entrar y hacerle saber a Tom, después de haberlo llevado a intentar confesar, que era circunstancial, no abrumador como me habían dicho".

Ese día no se le permitió volver a hablar con Perez.

La policía insistió a Perez sobre su padre, diciéndole: "Tú lo mataste"

Janusz y Guthrie volvieron a la sala de interrogatorios más tarde, en la tarde del 9 de agosto, según se ve en el video revisado por CNN.

Janusz dijo que Perez podría acabar debiendo a la ciudad hasta un millón de dólares en concepto de indemnización por no ayudar a la policía a localizar a su padre.

Guthrie dijo: "Está desaparecido porque ustedes lo mataron".

Luego trajeron a Margo, la perra de la familia, y dijeron que sufría porque había presenciado el homicidio.

"Sí ocurrió. Sí ocurrió. Tú lo mataste y está muerto", le dijo Guthrie a Perez. "Sabes que lo mataste... No estás siendo sincero contigo mismo. ¿Cómo puedes sentarte ahí, cómo puedes sentarte ahí y decir que no sabes lo que pasó, y tu perra está sentada ahí mirándote, sabiendo que mataste a tu padre? Mira a tu perra. Ella lo sabe, porque estaba caminando entre toda la sangre".

Una y otra vez le pedían a Perez que imaginara lo que podría haber pasado. Si respondía con una sugerencia, lo tomaban como un hecho.

En un momento dado, cuando los detectives ya habían discutido si había habido una pelea con un palo y botellas rotas, y si Perez había atropellado a su padre con una camioneta, le preguntaron si era verosímil que el más joven hubiera apuñalado al mayor.

"¿Y qué pasó con las tijeras?", preguntó Janusz.

"Es posible", respondió Perez. "¿Posible?", siguió Janusz. "Es plausible", concedió Perez. "¿Lo apuñalaste?", cuestionó Guthrie. "No creo haberlo hecho", dijo Perez.

Para entonces habían pasado unas 24 horas desde que Perez había ido con la policía a comisaría y cerca de dos días completos desde que había visto a su padre.

Los detectives repasaron más escenarios, pero Perez no hizo ninguna confesión clara.

Sin embargo, en el informe de su investigación, fechado el 31 de agosto de 2018, Janusz escribió lo siguiente:

"Thomas dijo que tomó unas tijeras, se acercó al sofá y apuñaló a su padre. Dijo que si estaba enfurecido probablemente lo apuñaló muchas veces. Thomas dijo que después de apuñalar a su padre, éste subió al baño. Thomas lo oyó caerse así que subió y vio a su padre tirado en el suelo del baño sin responder. Dijo que le dio varias bofetadas en la cara, pero seguía sin despertarse. La perra de Thomas entró en el cuarto de baño, así que intentó sacarla porque había sangre por todas partes. Una vez que sacó a la perra, envolvió el cuerpo de su padre en la cortina verde de la ducha y transportó su cuerpo escaleras abajo hasta el garaje. Luego metió el cuerpo de su padre en la parte trasera de su camioneta".

Nada de eso ocurrió.

Pero en la sala de interrogatorios, Perez estaba agotado, confundido y empezaba a creer que tal vez sí. Se derrumbó, lloriqueando, intentando arrancarse el pelo y rasgándose la camisa.

Los detectives, que parecían haber convencido a Perez de que había matado a su padre mientras se encontraba en una especie de estado de fuga, le sugirieron que pidiera perdón a su padre. "Lo siento, papá", dijo. "No tenía ni idea. Te quiero".

A su hermana, le ofreció: "No era mi intención llevarme a tu padre. No tengo ni idea. Sigo sin entenderlo". Estas disculpas, junto con las respuestas de Pérez a las hipótesis planteadas por la policía, se convirtieron en lo que la policía llamó una confesión.

Perez vomitó en un bote de basura. Los detectives siguieron presionando para obtener detalles, pero todo lo que pudo decir fue: "No lo sé". Cuando lo dejaron solo, dijo que intentó quitarse la vida con los cordones de los zapatos.

El juez Gee dijo que las tácticas de los detectives "condujeron indiscutiblemente a la confusión y desorientación subjetivas de Perez, hasta el punto de que confesó falsamente haber matado a su padre e intentó quitarse la vida".

Los detectives sugirieron que se practicara la eutanasia al querido perro de la familia

Perez dijo a CNN que ha visto partes del video del interrogatorio pero que no tiene ningún deseo de revivir lo que él llama la crueldad de los funcionarios que pusieron su vida de cabeza.

"Ya no podía ver a color", dijo sobre la tarde del 9 de agosto, cuando se derrumbó mental y físicamente. Habían pasado 28 horas desde que había llamado a la policía, casi dos días desde que había visto a su padre, y no había tomado sus medicinas ni dormido o comido mucho. "Veía a todo el mundo en blanco y negro y entonces sentí dolor físico, como una descarga eléctrica, y me recorría de la cabeza a los pies".

Perez dijo que llegó un momento en que sí creyó que su padre estaba muerto, aunque aún no podía concebir que él fuera el responsable. Y entonces los detectives volvieron a insistir, hablándole de un perro que presenció un asesinato y quedó tan traumatizado que tuvo que ser sacrificado y sugiriendo que lo mismo podría ocurrirle a Margo.

"Está traumatizada, tiene trastorno de estrés postraumático", dijo Guthrie.

Perez recordó: "Todavía estaba aguantando, lidiando con esa pérdida hasta que me dijeron que también iban a matar a mi perra".

Incluso entre todas las demás transgresiones, ésa destaca para Noble, el veterano expolicía y experto en procedimientos.

"Cuando te pasas de la raya y te involucras en una acción engañosa que haría que una persona inocente confesara un delito que no cometió, ahí es donde se cruza la raya", dijo.

"Y ciertamente, cuando estás amenazando a alguien diciéndole que va a tener que pagar hasta un millón de dólares en restitución por no contarte lo que había ocurrido, diciéndole que vas a tener que aplicar la eutanasia a su perro si no confiesa, eso no es acercarse a la raya, eso es pasarla".

Mientras un tercer equipo de detectives se turnaba en la sala de interrogatorios, la perra Margo fue llevada a un refugio de un condado vecino y entregada como callejera.

Y poco antes de la medianoche del 9 de agosto --unas 33 horas después de la llamada a la policía para que buscara a su padre-- Perez fue internado en la unidad psiquiátrica de un hospital para ser sometido a una evaluación tras decir a los agentes que quería suicidarse.

Encuentran a su padre, pero la policía sigue sin abandonar el caso

Pero para entonces, al menos uno de los detectives de Fontana sabía que el Thomas Perez padre estaba vivo y bien. Su hija había hablado con Miller a primera hora de la tarde, mientras su hermano seguía en la sala de interrogatorios, diciendo que el desaparecido estaba en el aeropuerto internacional de Los Ángeles esperando un vuelo para visitarla en Oakland, California.

Los agentes del aeropuerto se reunieron con él en la puerta de embarque y le pidieron que esperara para hablar con los agentes de Fontana. Le detuvieron y le leyeron sus derechos Miranda, aunque no era sospechoso de ningún delito.

"Me detuvieron, me leyeron mis derechos y mi mente decía: '¿Qué está pasando?", narró el mayor de los Perez a CNN. "Me metieron en el auto, me pusieron en el asiento trasero y empezaron a explicarme la situación... y yo seguía sin tener ni idea de lo que estaban hablando".

Había ido a visitar a su hermano y luego se quedó con un amigo, dijo. No supo nada de su búsqueda hasta que llamó a su hija. Ella le había comprado un pasaje de avión para visitarla en el norte de California antes de que ese viaje se viera interrumpido por la llegada de la policía de Fontana.

El padre fue incluso introducido en la misma sala de interrogatorios que acababa de desocupar su traumatizado hijo, según declaró a CNN, reconociendo más tarde una manta que vio en el suelo y que había sido utilizada por el hombre más joven. Dijo que le dieron poca información.

"Estaban en la casa y revisaron todo porque creían que allí se había producido un asesinato", dijo sobre lo que le contaron. Dijo que le preguntaron sobre su relación con Perez y si alguna vez se puso violenta, pero que nunca le dijeron que su hijo había sido acusado de matarlo, ni en la comisaría ni cuando se lo llevaron a casa, rompiendo la cinta de la escena del crimen para dejarle entrar en su casa.

Mientras tanto, nadie le dijo a Perez que su padre estaba vivo. En cambio, estuvo en la unidad psiquiátrica, pensando que su padre estaba muerto, quizá por su propia mano, y que su perra también moriría, también por su culpa.

Jerry Steering, el abogado de Perez que le ayudó a conseguir el acuerdo, dijo de los detectives: "No tuvieron el valor de mirarle a la cara. No tuvieron el valor de decirle que su padre estaba bien".

El padre de Perez fue a verlo pero no le dejaron entrar durante varios días, dijo el joven.

"Me dejaron en esa angustia mental y sólo para sufrir continuamente y luego pusieron bloquearon el teléfono para que no pudiera recibir las llamadas", dijo Perez. "Sufrí así durante tres días".

Sólo cuando una enfermera conectó a la pareja por teléfono dijo Perez que por fin supo que su padre estaba vivo.

"Me pasó el teléfono y me tiré al suelo llorando", dijo Perez, con la voz entrecortada, "porque estaba vivo y me dijo que había estado intentando llamar pero que rechazaban sus llamadas".

Una semana después de que su padre diera aquel fatídico paseo, ambos se reencontraron cuando Perez fue dado de alta del hospital.

"Cuando me vio, se me quedó mirando y me dijo: 'Papá, ¿eres tú de verdad?'", contó el mayor de los Perez. "Y yo le dije: 'Sí, soy yo', y él me dijo: 'Me dijeron que habías muerto'. Y le dije: 'No, no, estoy aquí'. Y entonces caminó lentamente hacia mí... y nos abrazamos, y teníamos los ojos llorosos".

Tras encontrar un microchip bajo su piel, el refugio determinó que Margo no era una callejera y se puso en contacto con los Perez para que la recogieran.

Los Perez dicen que llegó a casa con una herida y que necesitó cirugía para un ligamento roto. Mientras intentaban ayudarla, la policía seguía buscando a una víctima.

Los detectives seguían creyendo que había una víctima

En lugar de abandonar el caso después de que encontraran al padre de Perez, la policía de Fontana redobló sus sospechas de que alguien había resultado herido o muerto en la casa.

La policía obtuvo permiso para colocar un rastreador en la camioneta de Perez. En una declaración de causa probable solicitando la orden, Miller hizo referencia a la sangre en la casa y a cómo un perro rastreador de cadáveres alertó a los agentes de algo.

"Yo mismo y otros detectives implicados en esta investigación creemos que hay una posible víctima que aún no ha sido localizada", escribió Miller, el primer agente que interrogó a Perez, el 15 de agosto.

"El declarante, junto con otros detectives de la FPD creen que todavía hay una víctima fallecida pendiente posiblemente relacionada con un homicidio", escribió.

Las fotos de pruebas de la escena muestran aparentes gotas de sangre seca que Perez atribuyó a accidentes anteriores. Pero en una declaración en su demanda civil en octubre de 2022, se le mostró lo que Shel Harrell, abogada de la ciudad de Fontana, dijo que era una foto de pruebas de una puerta de su casa con lo que parecía ser sangre.

Perez dijo que parecía ser su puerta, pero dijo que no había marcas rojas en ella cuando se presentaron los agentes de policía.

Harrell le preguntó si estaba diciendo que los agentes de Fontana mentían cuando dijeron que estaba allí, a lo que Perez respondió: "Sí".

En un documento judicial que respalda las demandas civiles de Perez, el experto policial Noble señaló que la foto no se mencionó en ningún informe policial ni se utilizó para obtener órdenes de registro.

Y aunque se tomaron muestras de sangre sospechosa en el sofá donde Janusz escribió que Perez había apuñalado a su padre y en otros lugares de la casa, no se ha abierto ningún caso contra él ni contra ninguna otra víctima encontrada. Noble escribió que nunca se hizo una identificación positiva de la sangre. El mayor de los Perez dijo a CNN que las muestras habían sido identificadas como procedentes de un varón, pero que eso era todo.

CNN preguntó a Harrell sobre la foto de las supuestas pruebas de sangre y otros asuntos. Harrell no respondió a las preguntas de CNN, pero sí dijo que los videos vistos por CNN están sujetos a una orden de protección y no deben publicarse.

Harrell, cuya oficina asesora a la ciudad de Fontana, pidió a CNN que devolviera los videos que tuviera, sin emitir.

Los agentes implicados recibieron ascensos más tarde

Para la jueza que admitió a trámite la demanda de Perez, lo que condujo al acuerdo, algunas de las acciones policiales fueron demasiado lejos, aunque algunas sospechas iniciales pudieran estar justificadas.

"El estado mental de Perez, entre otros factores, lo convertía en un individuo vulnerable", escribió el juez Gee. "Estaba privado de sueño, mentalmente enfermo y, significativamente, sufriendo síntomas de abstinencia de sus medicamentos psiquiátricos. Fue reprendido, desgastado y presionado para obtener una confesión falsa tras 17 horas de interrogatorio. (Los agentes) hicieron esto con plena conciencia de su comprometido estado mental y físico y de la necesidad de sus medicamentos".

Perez había presentado su denuncia en agosto de 2019, un año después de los hechos, y llegó a un acuerdo con la ciudad de Fontana por casi US$ 900.000 en la primavera de 2024, después de que se desestimaran algunas de sus reclamaciones.

La ciudad de Fontana, sin embargo, sigue negando que se cruzaran líneas en el manejo de Perez como sospechoso.

Una declaración a CNN del abogado de la ciudad, Ruben Duran, dijo: "El acuerdo no incluía específicamente ningún hallazgo de delito, ni ninguna violación de la ley estatal o federal". Duran dijo que la policía "sospechaba razonablemente que se había producido un acto violento" y que Perez no fue aislado y fue alimentado y recibió medicación. También dijo que la investigación se detuvo cuando el padre de Perez fue encontrado con vida.

Una declaración anterior publicada y posteriormente retirada del sitio web de la ciudad decía: "El acuerdo en este caso fue una decisión empresarial recomendada por un mediador del tribunal federal para ahorrar a la ciudad más tiempo, esfuerzo y gastos". Y concluía: "Los responsables de las fuerzas de seguridad de la ciudad han desarrollado muchas mejoras en los servicios para tratar con personas con problemas mentales". Duran no respondió a las peticiones de más detalles sobre dichas mejoras.

Guthrie, que no fue nombrado como acusado, dijo de Perez en su declaración: "No creo que lo que le dijimos le causara angustia emocional porque, como se puede ver en esta entrevista, ni siquiera está alterado. Ni siquiera reaccionó al hecho de que hiciéramos la suposición de que su padre ya no estaba vivo". Dijo que no había visto el video del interrogatorio --donde se ve claramente la crisis emocional de Perez-- antes de que le mostraran clips durante su declaración.

Guthrie dijo que utilizar "una treta" durante el interrogatorio era claramente aceptable. "No creo que las técnicas que utilizamos con él sean la razón por la que admitió haber matado a su padre".

Meses después del interrogatorio, Guthrie fue nombrado Empleado del Año 2019 del Departamento de Policía de Fontana.

Guthrie es ahora sargento. También lo es Janusz.

Y Michael Dorsey, el teniente que según Guthrie les dijo a él y a Janusz que los agentes creían que Perez Jr. había matado a su padre, ha sido ascendido a capitán y ahora es jefe de policía de Fontana y tiene a 188 agentes jurados a su cargo, según su página web.

Dorsey no fue nombrado acusado en la demanda civil. CNN le solicitó comentarios y no ha obtenido respuesta.

Noble, experto policial que ha dirigido investigaciones de asuntos internos, dijo que los múltiples fallos deberían haber dado lugar a una revisión completa y a más formación.

Noble dijo que el video del interrogatorio, especialmente la sugerencia de que la perra de Perez podría tener que ser sometida a una eutanasia, debería haber sido una llamada a la acción. "No puedo creer que haya un jefe de policía en Estados Unidos que se quede sentado y de alguna manera diga que eso está bien".

El experto afirmó que los agentes deberían haberse moderado unos a otros en lugar de unirse y que estaba claro que un interrogatorio de 17 horas fue demasiado lejos.

"Esto no fue un error o un paso en falso", dijo. "Se trata de una serie de desviaciones flagrantes de las normas generalmente aceptadas".

Los detectives pueden haberse sentido abrumados durante su investigación, pensó, hasta el punto de creer que había habido un homicidio. "Se formaron esa creencia basándose en un sesgo de su investigación sin revisar todos los hechos o dar un paso atrás y evaluar realmente lo que de hecho tenían", dijo Noble, que dice haber sido testigo experto en asuntos legales penales y civiles relacionados con el procedimiento policial, la mala conducta y la corrupción.

"Dicho esto, al mentirle repetidamente, al negarle sus necesidades básicas, con este interrogatorio increíblemente largo y prolongado, se extralimitaron de una forma que ningún agente razonable debería haber hecho".

Padre e hijo siguen lidiando con las secuelas de la terrible experiencia

Tom Perez, que ahora tiene 59 años, dijo a CNN que le ha tomado años empezar a superar el trauma de lo ocurrido.

"Llegué a un punto en el que tenía miedo incluso de ir a recoger el correo", dijo el hombre más joven, mostrando cómo había tenido que depender de su padre. "Tenía miedo de salir. Decía que no sabía quién podía estar allí".

Los dos hombres hablaron recientemente con CNN en la casa que aún comparten. Perez dijo que era la primera vez que hablaban tanto juntos sobre cómo vivió cada uno esa terrible experiencia.

El mayor de los Perez dijo que su hijo estuvo tan traumatizado durante un tiempo que no podía trabajar ni siquiera contestar al teléfono.

"Por suerte, mi padre estaba allí para asegurarse de que se cubrieran todas las necesidades", dijo Perez. "Y entonces empecé a abrirme camino para salir del agujero, sabiendo que dependía de mí salir, con algo de ayuda, por supuesto".

La perra, Margo, murió en febrero de 2023, dejando un hueco en la vida de los hombres. Pero padre e hijo aún se tienen el uno al otro y están agradecidos por ello.

"Le ayudé... en aquel momento a superarlo", dijo el mayor de los Perez, ahora de 77 años, sobre el trauma de su hijo tras su interacción con la policía. "Nos ayudamos mutuamente".

Pero si hay una lección primordial que Perez aprendió de esta experiencia, es negativa: "No llames a la policía".

-- Norma Galeana, Jeff Winter y Ali Zaslav de CNN contribuyeron con este reportaje.