Selena Gomez suma una fortuna de US$ 1.300 millones y se convierte en una de las multimillonarias más jóvenes de EE.UU.

(CNN) -- Selena Gomez ya puede añadir el título de multimillonaria a su larga lista de logros.

La actriz, cantante, inversora y empresaria de 32 años acaba de alcanzar el hito financiero que la convierte en una de las multimillonarias, que logró la fortuna por sí misma, más jóvenes de Estados Unidos, según Bloomberg, que valora su patrimonio neto en US$ 1.300 millones.

Parte de la riqueza de la estrella de "Only Murders in the Building" proviene de la música, las asociaciones con marcas y la actuación, pero el "gran grueso" de su riqueza está ligado a Rare Beauty, su línea de maquillaje de 5 años que es un éxito entre influencers y adolescentes, reveló la publicación este viernes.

La riqueza de Gomez se basa en el "valor estimado" de Bloomberg de su participación en la marca de belleza, además de su interés en la plataforma de salud mental Wondermind y varias otras ganancias de su música, actuación, propiedades y dinero que gana de las colaboraciones que publica en las redes sociales, que incluye sus 424 millones de seguidores en Instagram.

Su popularidad en Instagram la convierte en la tercera persona con más seguidores, por detrás de los iconos del fútbol Cristiano Ronaldo (638 millones) y Lionel Messi (504 millones), lo que le ha ayudado a conseguir importantes contratos de patrocinios con Puma, por valor de US$ 30 millones, y Coach, por US$ 10 millones.

Pero sus seguidores también han ayudado a su línea Rare Beauty, situándola en la categoría de marcas de maquillaje lideradas por celebridades y dominadas por Rihanna y las Kardashian. Según los informes, Gomez también se ha puesto en contacto con inversores para Rare Beauty, buscando una valoración de US$ 2.000 millones.

En 2020, Gomez reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar y más tarde dijo en una entrevista con Entrepreneur que cualquier acuerdo que se hiciera con ella "debe tener un elemento que sea benéfico o en el ámbito de la salud mental". Creó el Rare Impact Fund para recaudar US$ 100 millones destinados a ayudar a las personas a acceder a servicios de salud mental.

Otras fuentes de ingresos para la exestrella infantil incluyen los ingresos de su programa de Hulu "Only Murders in the Building", que acaba de ser renovado para una quinta temporada donde gana US$ 6 millones por temporada, según Bloomberg, y una porción más pequeña de sus regalías musicales.

El representante de Gomez no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.