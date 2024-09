Trump afirma que subir los aranceles pagará las guarderías pero no explica cómo

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump habla en el Club Económico de Nueva York el 5 de septiembre de 2024. (Crédito: David Dee Delgado/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Al preguntarle cómo lograría que el cuidado infantil fuera más asequible, el expresidente Donald Trump respondió que su plan para aumentar los aranceles generaría ingresos suficientes, aunque no explicó de qué manera eso beneficiaría a las familias.

"Vamos a ingresar billones de dólares. Y por mucho que se hable de que el cuidado infantil es caro, en términos relativos no es muy caro comparado con el tipo de cifras que vamos a ingresar", dijo en declaraciones en el Foro Económico de Nueva York. "Vamos a convertir esto en un país increíble que pueda permitirse cuidar de su gente".

Trump eludió responder a la pregunta formulada por Reshma Saujani, fundadora de Moms First y Girls Who Code, que le preguntó qué legislación específica respaldaría para hacer más asequibles las guarderías. Su pregunta estuvo precedida con el señalamiento de que Trump había hablado de los aumentos de precios de los alimentos, la gasolina y el alquiler, pero dijo: "El coste real que está rompiendo las espaldas de las familias e impidiendo que las mujeres participen en la fuerza de trabajo es el cuidado de los niños."

El expresidente reconoció que el cuidado infantil es "un tema muy importante" y que "en este país, hay que garantizarlo".

A lo largo de su discurso, Trump afirmó que su plataforma económica -especialmente los aranceles- promovería un crecimiento explosivo y resolvería los problemas financieros de la nación. Ha propuesto imponer un arancel del 60% a las importaciones procedentes de China y un arancel general del 10% a las importaciones de otros países, que ha dicho que podría aumentar al 20% en la mayoría de las importaciones.

Sin embargo, algunos economistas temen que el aumento de los aranceles pueda elevar los precios, perjudicar a la economía y desencadenar una guerra comercial internacional.

La vicepresidenta Kamala Harris, rival demócrata de Trump, ha intentado abordar el coste de la crianza de los hijos. En agosto, presentó una propuesta para restaurar la popular ampliación del crédito fiscal por hijos del Plan de Rescate Estadounidense hasta US$ 3.600, frente a los US$ 2.000 actuales, y pide que se haga permanente. La mejora solo entró en vigor en 2021. Harris también añadiría un nuevo crédito fiscal por hijo de hasta US$ 6.000 para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida.

Cuidados caros

El cuidado infantil es una gran carga financiera para muchas familias en los EE.UU. En 2023, los padres con dos hijos en un centro de cuidado infantil pagaron en promedio al menos el doble por ese servicio en comparación con el alquiler promedio en 11 estados y el Distrito de Columbia, según un informe de Child Care Aware of America publicado en mayo.

Llevar a dos niños a una guardería costaba al menos un 25% más que el alquiler típico, de media, en todos los estados de EE.UU.

Según el informe de Child Care Aware, que analiza el cuidado de un bebé y un niño de 4 años, la factura supera el pago anual de una hipoteca en 45 estados, más el distrito de Columbia.

En todo el país, el coste medio anual de la atención infantil ascendió a US$ 11.582 por niño el año pasado, un 3,7% más que el año anterior. Se trata del menor aumento anual desde el inicio de la pandemia, por debajo de la inflación.