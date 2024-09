Las vacunas actualizadas contra el covid-19 ya no son gratuitas para las personas sin seguro en Estados Unidos

Vacuna actualizada contra covid-19: esto es lo que debe saber 1:32

(CNN) -- El lanzamiento de las vacunas actualizadas contra el covid-19 comenzó en Estados Unidos pero, por primera vez, las inyecciones ya no serán gratuitas para las personas sin seguro en su farmacia local.

Al principio de la pandemia, las vacunas eran adquiridas por el gobierno federal y eran gratuitas para todos. El año pasado, cuando las vacunas pasaron a comercializarse, el Programa Bridge Access de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) proporcionó vacunas gratuitas contra el covid-19 a los adultos sin seguro y a aquellos cuyo seguro no cubría todos los costos de la vacuna. El programa finalizó el mes pasado debido a la falta de fondos federales.

“Esto significa que las personas que no tienen seguro médico no tienen acceso a vacunas gratuitas contra el covid-19 y, por lo tanto, si fueran a la farmacia a intentar conseguir una, tendrían que pagar”, dijo Lori Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades. Aproximadamente 26 millones de personas en los Estados Unidos no tienen seguro médico.

“Sabemos que, en este momento de la economía, el costo es una carga aún mayor que nunca”, dijo Freeman.

La mayoría de las personas con seguro privado, Medicare o Medicaid aún podrán vacunarse sin costo, pero para los adultos sin seguro o aquellos cuyo seguro no cubre la vacuna, recibir la vacuna actualizada en una farmacia podría costar US$ 201,99.

El cambio puede sorprender a algunas personas.

La farmacia CVS ha publicado información en su sitio web sobre cuánto podrían costar las vacunas contra el covid-19 para las personas sin seguro, dijo la portavoz de CVS, Amy Thibault. En una página de preguntas y respuestas en su sitio, instó a las personas a verificar si su plan de seguro cubre las vacunas y si CVS está dentro de la red.

Durante los últimos meses, Walgreens ha estado educando a los miembros de su equipo de farmacia sobre la interrupción del Programa Bridge Access, dijo la portavoz corporativa de Walgreens, Samantha Stansberry, en un correo electrónico este martes.

“Nuestros farmacéuticos están al tanto de los cambios y pueden ayudar a cualquier paciente que tenga preguntas”, dijo Stansberry. “Walgreens sigue comprometido a impulsar un acceso equitativo y conveniente a las vacunas que salvan vidas. Continuaremos trabajando con los pacientes elegibles para la vacuna contra el covid-19 para determinar el mejor y más rentable modo de recibirla”.

En algunos estados todavía podría haber vacunas gratuitas disponibles para algunas personas. El mes pasado, los CDC anunciaron que distribuirían US$ 62 millones a los departamentos de salud estatales y locales para proporcionar vacunas gratuitas contra el covid-19 a los adultos que de otra manera no podrían costearlas.

Los estados pueden solicitar vacunas contra el covid-19 ahora, dijo un portavoz de los CDC en un correo electrónico este jueves. El programa proporcionará vacunas durante la temporada de enfermedades respiratorias de otoño e invierno de 2024-2025.

“Esperamos que el suministro en los estados siga aumentando”, dijo el portavoz. “Estos fondos mejorarán los programas de inmunización mediante el apoyo a los departamentos de salud estatales y locales, que trabajarán con los proveedores de vacunas en sus estados para que estén disponibles”.

Una vez que un departamento de salud recibe las vacunas, algunos pueden decidir organizar clínicas o eventos de vacunación públicos, dijo Freeman.

Incluso con el fin del Programa de Acceso al Puente, Freeman dijo que a muchos departamentos de salud estatales y locales aún les gustaría hacer que las vacunas actualizadas contra el covid-19 sean accesibles al público.

“Queremos que el departamento de salud local sea un proveedor principal del estado y que tenga ese programa de salud pública continuo”, dijo Freeman. “Tiene que haber una manera de aprovechar la necesidad de que las vacunas lleguen de manera segura a las manos del público, pero también reconocer el papel permanente del departamento de salud como proveedor”.

Los niveles de covid-19 en Estados Unidos son muy altos y están aumentando, según los datos de vigilancia de aguas residuales de los CDC. Las cifras han ido aumentando desde mayo y ya son tan altas como en diciembre del año pasado. Las tasas de hospitalización relacionadas con el covid-19 también siguen siendo elevadas, en particular entre los adultos de 65 años o más y los niños menores de 2 años, según los CDC.

La temporada pasada, se estima que el 22,5% de los adultos y el 14,4% de los niños estaban completamente vacunados contra el covid-19 con vacunas actualizadas.

La gente aún debe comprometerse a vacunarse contra el covid-19 este otoño, dijo el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

“Si tienes seguro, debes consultar con tu compañía de seguros para averiguar cuáles son los parámetros en torno a la vacunación. La vacuna debería ser gratuita según la Ley de Atención Médica Asequible”, dijo Benjamin.

“Si no tienes seguro médico o tiene un seguro insuficiente, debes consultar con el departamento de salud de tu estado o localidad y ver qué disposiciones están tomando para las personas sin seguro médico o con un seguro insuficiente. Algunos de los departamentos de salud estatales y locales, entendiendo que esto es un problema, están trabajando con la oficina del gobernador o la oficina del alcalde para encontrar fondos para brindar acceso a la vacuna. En la mayoría de los casos, si la vacuna está disponible y si tienen la vacuna, podrán proporcionártela sin costo o a un costo reducido”, dijo. “Y hay algunos programas de asistencia farmacéutica que deberían estar disponibles para Pfizer y Moderna”.

-- Deidre McPhillips de CNN contribuyó a este informe.