Un video parece mostrar cómo los rusos matan a soldados ucranianos que se rinden

Nota del editor: esta historia contiene imágenes perturbadoras y descripciones de violencia explícita.

(CNN) -- Los soldados emergen y se tambalean en medio del camino polvoriento, luego se arrodillan y se ponen las manos en la cabeza. Segundos después, según muestra la grabación del dron ucraniano, yacen boca abajo, inmóviles, con polvo a su alrededor.

Un video obtenido en exclusiva por CNN, grabado durante los combates a finales de agosto cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, muestra una aparente ejecución por parte de tropas rusas de tres ucranianos que se rindieron, después de que su trinchera fuera invadida.

El incidente, descrito por un funcionario ucraniano que pidió que no se revelaran algunos detalles para proteger la identidad de la unidad, forma parte de un patrón de aparentes ejecuciones, cuyo ritmo parece haber aumentado este año.

Fuentes de la inteligencia de defensa ucraniana han proporcionado a CNN una lista de 15 casos desde noviembre, la mayoría apoyados por videos de drones o intercepciones de audio, en los que aseguran que las tropas ucranianas que se rindieron murieron bajo custodia de los rusos en el frente, en lugar de ser hechas prisioneras.

El fiscal general de Ucrania declaró a CNN que su oficina estaba investigando 28 incidentes de este tipo desde el comienzo de la guerra, en los que habían muerto un total de 62 soldados ucranianos.

Las imágenes de la región de Pokrovsk parecen reflejar las tácticas implacablemente brutales de los militares rusos en su avance por el este de Ucrania.

El avance de Moscú hacia el centro militar estratégico ucraniano de Pokrovsk ha continuado, a pesar de los recientes avances de Kyiv en la región fronteriza rusa de Kursk, que alimentan las esperanzas de que el Kremlin se vea obligado a desviar tropas para defender las propias fronteras rusas.

Los fiscales ucranianos declararon a CNN que creen que estas muertes son presuntamente crímenes de guerra y forman parte de una política orquestada por el Kremlin. "Si los prisioneros de guerra se rinden, si muestran que se rinden, si no tienen armas en sus manos, entonces la ejecución sumaria es un crimen de guerra”, dijo a CNN Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania.

Kostin argumentó que esos crímenes se habían cometido en distintas zonas de Ucrania, por parte de diversas unidades, lo que daba a Kyiv "la oportunidad de decir que esa política podría (elevarse) a crímenes contra la humanidad. Esta política está orquestada por el Kremlin. Es una orden de comandantes específicos".

El Ministerio de Defensa ruso aún no ha respondido a la petición de CNN de comentar las acusaciones.

La aparición de videos que muestran lo que parece ser una creciente táctica rusa ha planteado un dilema a los comandantes ucranianos, que se enfrentan a la poco envidiable tarea de advertir a sus tropas y al mundo del salvajismo ruso, a riesgo de minar la ya mermada moral ucraniana.

El oficial ucraniano que proporcionó las imágenes del dron de Pokrovsk dijo que su unidad tenía conocimiento de múltiples casos similares en el frente que no habían sido publicados ni investigados.

Algunos casos recientes se han hecho públicos: una unidad de Toretsk dijo en Telegram que tenía un video grabado con un dron, que publicó el martes, en el que tres soldados ucranianos salían de un sótano con las manos levantadas en señal de rendición y eran muertos a tiros por tropas rusas. Los fiscales de la región de Donetsk dijeron que habían abierto una investigación por "violación de las leyes y costumbres de la guerra, combinada con homicidio intencionado".

Varios militares rusos han sido juzgados acusados de este tipo de homicidios, uno de ellos en la región sureña de Zaporiyia, en Ucrania. Los fiscales ucranianos alegan que el ruso era un convicto, liberado de su condena por robo en noviembre para servir en la 127 división de rifles motorizados del Ejército ruso. Los fiscales han hecho públicas imágenes de drones que respaldan su afirmación de que el ruso disparó a un soldado ucraniano en enero cuando este salía, con los brazos en alto, de su trinchera cerca de Priyutne y luego se arrodillaba.

CNN ha obtenido otro video de dron, también de la región de Zaporiyia, que muestra cómo en mayo de este año, cerca de la localidad de Robotyne, fuertemente disputada, las tropas rusas ordenaron a tres soldados ucranianos que se tumbaran boca abajo después de que su trinchera fuera invadida. La inteligencia de defensa ucraniana ha facilitado a CNN transcripciones de audio de lo que, según ella, fue la orden de un comandante ruso, conocido como "Turk", a su subordinado sobre el terreno, "Maloy", de matar a los prisioneros.

TURK: Derríbenlos, derríbenlos, derríbenlos.

MALOY: Entendido, copiado.

TURK: Una vez que los tengas en la mira, informa.

El video del dron muestra cómo, una vez que los tres ucranianos están fuera de la trinchera y tumbados boca abajo, los rusos disparan.

Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por su papel en un presunto plan para deportar a la fuerza a niños ucranianos a Rusia, Kyiv está llevando a cabo agresivamente acusaciones de genocidio contra Moscú. Kostin, fiscal general, sugirió que la naturaleza sistemática de estas presuntas ejecuciones en el campo de batalla podría formar parte de un caso más amplio de genocidio.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Dr. Morris Tidball-Binz, visitó Ucrania en mayo invitado por Kyiv, en parte para examinar los informes sobre ejecuciones extrajudiciales en combate.

Una fuente de investigación de la ONU dijo a CNN que algunas de las aparentes ejecuciones de soldados ucranianos habían sido objeto de su examen. “Son muchas. Hay un patrón. Esto sugiere complacencia, si no órdenes de no dar cuartel”, dijo la fuente, refiriéndose a la práctica de no mostrar piedad.

"Este tipo de muertes son crímenes de guerra individualmente", dijo la fuente, “y en conjunto podrían equivaler a crímenes contra la humanidad”.