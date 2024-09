El campeón paralímpico de EE.UU., Hunter Woodhall, dijo que el oro olímpico de su esposa le dio la confianza necesaria

Pareja paralímpica aspira a la medalla de oro en París 2024 2:17

(CNN) -- Cuando Hunter Woodhall cruzó la línea logrando una medalla de oro paralímpica en la final masculina de 400 m T62, soltó un rugido y siguió corriendo para encontrarse con su esposa, Tara Davis-Woodhall.

El festejo —con ella abrazándolo desde las gradas entre lágrimas— revivió una celebración que había cautivado al mundo un mes antes, cuando ella logró su propia medalla de oro olímpica en salto en largo femenino y luego se lanzó a sus brazos mientras él estaba en las gradas, abrumado por la alegría.

"Recuerdo escuchar a la multitud gritar, y mirar hacia atrás a mi familia, a Tara, a mi equipo y solo para ver la alegría que tenían en ese momento, tuve que ir a compartirla con ellos", le dijo Woodhall a Don Riddell de CNN sobre el momento en que ganó su primera medalla de oro paralímpica el viernes.

El hecho de ver a su esposa ganar el título olímpico un mes antes le infundió confianza en que él también podría ganar una medalla de oro en París, el objetivo por el que había trabajado durante tanto tiempo después de ganar una medalla de plata con solo 17 años en Río en 2016 y dos bronces en Tokio hace tres años.

"Sé que hacemos las mismas cosas, entrenamos juntos, comemos juntos, nos recuperamos de la misma manera", dijo. "Ver a Tara dominar absolutamente su deporte me dio tanta confianza que pude decir que sé que hemos hecho lo mismo y que si ella es capaz de salir y hacer eso, entonces sé que soy capaz de hacer lo mismo".

La pareja tuvo cuidado de no celebrar demasiado la medalla de oro olímpica de Davis-Woodhall en ese momento, dado que su objetivo estaba solo a medio completar y Woodhall aún no había competido en los Juegos Paralímpicos.

"Lo que hizo fue increíble, pero intentamos no dedicarle demasiado tiempo y energía mental porque sabíamos que teníamos algo más por delante", dijo. "Se necesita alguien que sea realmente genuino y considerado para poder hacer eso y haber hecho tal sacrificio y tener tal humildad; estoy realmente agradecido".

Finalmente, cuando el velocista también ganó su título paralímpico, las celebraciones de la pareja se extendieron a la pista cuando Woodhall levantó a su esposa y dieron vueltas juntos, riendo mientras ella golpeaba el aire.

"Tara y yo podríamos sentarnos en el porche y mirar las puestas de sol todos los días, nos encanta estar juntos, pasar tiempo juntos, simplemente trabajamos juntos", dijo.

"Nos comunicamos mucho y sabemos que ninguno de los dos es perfecto, pero sabemos que nos hacemos mejores mutuamente", agregó. "Simplemente nos divertimos mucho".

Estas celebraciones están cargadas de casi todas las emociones imaginables, ya que se trata de una conmemoración del camino específico de cada atleta hasta los Juegos. Woodhall nació con un tobillo derecho fusionado y una afección llamada hemimelia peronea, que afectó su pierna izquierda. Justo antes de cumplir un año, le amputaron ambas piernas desde las rodillas hacia abajo.

"Me pusieron mi primer par de prótesis a los 15 meses, así que empecé con las cartas echadas en mi contra", dijo. "Recuerdo que mi padre me inculcaba esto: 'Oye, siempre vas a ser diferente y eso no es algo que puedas cambiar, pero lo importante es que sepas quién eres y entiendas tu valor'".

"Todos tenemos cargas y desafíos con los que lidiamos y, de una manera divertida, estoy agradecido de haber lidiado con algunos de mis mayores desafíos a temprana edad y de que eso me haya enseñado a superarlo y a estar agradecido por estas oportunidades y estos momentos realmente especiales que tenemos en la vida", dijo Woodhall.

Cuando se le pidió que imaginara que hablaba con su yo más joven con su medalla de oro paralímpica colgada del cuello, Woodhall se emocionó y dijo: "Le diría lo especial que es y lo genial que es ser diferente".

"Le diría que crea en sí mismo", agregó, asintiendo con la cabeza mientras se le quebraba la voz.