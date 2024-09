Cómo algunas de las mayores estrellas de derecha de las redes sociales se convirtieron en involuntarios portavoces de la propaganda rusa

Dave Rubin, Benny Johnson y Tim Pool. (Getty Images, Reuters)

(CNN) -- No están en ninguna de las grandes cadenas de televisión, pero tienen millones de espectadores. Ahora, el Departamento de Justicia alega que algunas de las mayores estrellas de la derecha en las redes sociales formaron parte, sin saberlo, de una siniestra operación rusa para influir en las elecciones estadounidenses de 2024.

El Departamento de Justicia no ha nombrado directamente a las personalidades ni las ha acusado de cometer delitos, pero los documentos judiciales publicados el miércoles revelan que los productores de medios de comunicación estatales rusos canalizaron casi 10 millones de dólares a una empresa de medios de comunicación en línea, no mencionada, con sede en Tennessee. La compañía, identificada por CNN como Tenet Media, cuenta con una serie de comentaristas de derecha de alto perfil como "talentos", entre ellos Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern, Tayler Hansen, Matt Christiansen y Dave Rubin, que colectivamente cuentan con millones de seguidores en las plataformas de redes sociales.

Dos empleados de medios estatales rusos fueron acusados de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y de blanqueo de dinero.

Los pagos secretos revelan a algunas de las personalidades más populares de la derecha, a las que el Kremlin pagó millones de dólares, según el Departamento de Justicia, sin su conocimiento, para promover narrativas conservadoras que favorecieran los intereses rusos. Y aunque el espacio de los influencers, podcasters y creadores de contenidos online está en auge, la acusación muestra lo abierto que está el ecosistema de los nuevos medios a la infiltración, donde los creadores independientes operan con pocas barreras y escasa transparencia.

¿Qué es Tenet Media?

Tenet Media se lanzó el año pasado, describiéndose a sí misma como "una red de comentaristas heterodoxos que se centran en cuestiones políticas y culturales occidentales" con seis comentaristas, todos los cuales habían establecido presencia en línea en el ecosistema de los medios conservadores.

Algunos de los comentaristas de Tenet habían hecho carrera en medios de comunicación más convencionales antes de lanzarse por su cuenta: Tim Pool fue reportero en Vice Media y Benny Johnson fue redactor en BuzzFeed y en Independent Journal Review (Johnson fue despedido de ambos medios) antes de convertirse en influencer del trumpismo.

Rubin, antes conocido como un libertario que trabajó en la red progresista The Young Turks antes de dar un giro a la derecha hacia los medios conservadores, presenta su programa "The Rubin Report" en The Blaze de Glenn Beck y en YouTube. Otros, como Lauren Southern, se han hecho un nombre en los espacios online de la derecha alternativa y el nacionalismo blanco (Southern ha negado previamente ser nacionalista blanca).

Los comentaristas reunidos por Tenet contaban con más de 6 millones de suscriptores en YouTube, pero su influencia se ha extendido mucho más allá de la plataforma de vídeo propiedad de Google. Pool, conocido por llevar un gorro negro en sus emisiones, ha utilizado su programa para recibir a extremistas de ultraderecha, como el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y Jack Posobiec. A principios de este año, Pool entrevistó al expresidente Donald Trump en su podcast.

Johnson, que cuenta con casi 2,4 millones de suscriptores en YouTube y es exdirector creativo del grupo activista de derecha Turning Point USA, entrevistó a Donald Trump Jr. en la plataforma de Tenet en febrero.

Los acuerdos de los influencers con Tenet variaban, ya que el canal alojaba en exclusiva algunos de sus programas y publicaba otros contenidos de los creadores. Según la acusación, una de las estrellas anónimas de las redes sociales cobraba US$ 400.000 al mes por crear videos para la plataforma, mientras que otro influencer anónimo también recibía una prima de US$ 100.000 por firmar.

Christiansen dijo durante una transmisión en directo el miércoles que los cofundadores de Tenet Media, Lauren Chen y su marido, Liam Donovan, se pusieron en contacto con él en junio para unirse a la red, alegando que podrían ayudarle a conseguir más "ojos" para su contenido. Ni Chen ni Donovan figuran en la acusación.

Chen, una personalidad de los medios de derecha que presentaba un programa para "The Blaze" de Glenn Beck y colaboraba con Turning Point USA, había acumulado más de 572.000 suscriptores en su cuenta de YouTube antes de que fuera eliminada el jueves. Blaze Media despidió a Chen el día después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación.

Los representantes de Tenet no respondieron a la solicitud de comentarios.

La narrativa rusa a la vista

Según la acusación, empleados del medio de comunicación estatal ruso RT supuestamente financiaron y dirigieron la empresa, con la esperanza de conectarse a la vasta red de seguidores de los comentaristas para explotar narrativas divisivas que lograran los objetivos del Kremlin. Gran parte de la asociación parecía simplemente amplificar lo que ya eran opiniones afines entre el Kremlin y los influencers de la empresa. Según las agencias de inteligencia, el Kremlin ha tratado de impulsar la candidatura de Donald Trump, cuestionando el apoyo de Occidente a Ucrania y criticando a elementos del movimiento LGBTQ.

El Departamento de Justicia dijo que las opiniones en los videos de influencers promovían los intereses y narrativas del Kremlin, incluido el aumento de la división doméstica y tenían como objetivo "debilitar la oposición de Estados Unidos a los intereses centrales del Gobierno de Rusia, como su guerra en curso en Ucrania".

Mientras que Rusia y el Partido Republicano bajo Trump se han alineado cada vez más en sus puntos de vista, la acción militar de Rusia en Ucrania se convirtió en materia para los influencers de Tenet.

"¡Ucrania es el enemigo de este país!", gritó Pool en una transmisión en directo el mes pasado. "Ucrania es nuestro enemigo, financiado por los demócratas. Insistiré de nuevo, uno de los mayores enemigos de nuestra nación ahora mismo es Ucrania".

En otro caso, los financiadores rusos pidieron directamente a un cofundador de Tenet, alrededor del 23 de marzo, que "culpara a Ucrania y a Estados Unidos" de un atentado terrorista en una sala de conciertos a las afueras de Moscú en el que murieron más de 130 personas. Mientras el grupo ISIS asumía la autoría del atentado, el presidente ruso Vladimir Putin insinuaba que Ucrania había participado en la masacre. Kyiv negó cualquier papel en la masacre.

"Fundador-I respondió que Fundador-I preguntaría a Comentarista-3 y, al día siguiente, confirmó que Comentarista-3 dijo que 'estaba encantado de cubrirlo'”, según la acusación. La identidad del Comentarista-3 aún no está clara.

El 22 de marzo, Johnson sugirió en su programa que Ucrania podía estar relacionada con el atentado y dijo que le parecía "un poco demasiado precipitado para mí" que Estados Unidos hubiera emitido una advertencia sobre posibles atentados terroristas en los días previos a que se produjera el atentado. No está claro si Johnson es el Comentarista-3 o si casualmente ya había publicado un video que encajaba con la petición. Johnson ha negado tener conocimiento alguno de la financiación rusa y ha afirmado su independencia editorial.

Otras narrativas impulsadas por los influencers pagados por Rusia encajan con los objetivos del Kremlin, como el alarmismo sobre las bandas de migrantes y el impulso a la candidatura de Trump, a quien las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron que Rusia apoyó en las elecciones de 2020.

En 2022, Pool dijo que si bien el ataque masivo a tiros en un club nocturno LGBTQ de Colorado, donde un hombre mató a cinco personas e hirió a 19, estaba "mal", sugirió que el club, que había celebrado un "brunch drag para todas las edades", significaba que apoyaba el acoso a los niños.

"No deberíamos tolerar que pedófilos acosen a niños", publicó Pool en X, antes conocido como Twitter. "El Club Q celebró un evento de grooming (acoso a menores). ¿Cómo prevenir la violencia y detener el grooming?".

La noción de que las personas LGBTQ son pedófilos o acosadores es una teoría de la conspiración homófoba extrema que a menudo flota en los círculos de extrema derecha como justificación de las políticas anti-LGBTQ.

El pasado noviembre, Rubin atacó al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ha llamado "monstruo" a Putin, después de que Trudeau instara a Israel a mostrar moderación en su campaña militar contra Hamas tras el ataque del 7 de octubre.

Trudeau es "un malvado comunista de m***da" que debería "salir del armario de una vez", escribió Rubin en una publicación en X.

El Departamento de Justicia dijo que los comentaristas no eran conscientes de que la fuente de financiación procedía de Rusia, y al menos a uno de los comentaristas se le dijo que un falso inversor europeo llamado Eduard Grigoriann estaba detrás de los pagos.

"En realidad", dice el escrito de acusación, "Grigoriann era un personaje ficticio".

Todas las personas influyentes de Tenet que han hablado desde que se destapó el sumario han dicho que desconocían la financiación rusa y que fueron víctimas de la trama.

"Nunca, en ningún momento, nadie aparte de mí tuvo el control editorial total del programa y los contenidos del programa son a menudo apolíticos", dijo Pool.

Al menos tres de los comentaristas han declarado públicamente que posteriormente el FBI se puso en contacto con ellos para entrevistarlos voluntariamente como posibles víctimas de un delito.

"Propaganda abierta"

Los rusos también presionaron a Tenet para que promocionara videos que se estaban haciendo virales en las redes sociales, según la acusación. En un caso, se pidió a los empleados de Tenet que publicaran un video de "un conocido comentarista político estadounidense", que se cree que era el expresentador de Fox News Tucker Carlson, visitando una tienda de comestibles en Rusia en febrero, donde Carlson elogiaba la calidad, la selección y el precio de los comestibles.

Según la acusación, uno de los empleados, identificado como Productor 1, escribió en un chat interno a uno de los fundadores de la empresa: "Me da la sensación de que estoy haciendo propaganda abierta".

Pero el productor acabó cediendo a la presión de uno de los fundadores de Tenet y respondió: "De acuerdo, lo publicaré mañana", según el escrito de acusación.

"Por eso el lavado de información es tan pernicioso", dijo la experta en desinformación Nina Jankowicz, cofundadora del American Sunlight Project. "Esta gente está detrás de su línea de fondo, por lo que publican mensajes que destacan enojo que van a funcionar bien, acumular reacciones y likes, y hacer feliz a sus productores".

"Esta gente no actúa con la debida diligencia a la hora de saber quién les paga, y millones de estadounidenses acuden a ellos en busca de una opinión 'sin tapujos' sobre las noticias del día", añadió.

Tenet Media no ha respondido a las peticiones de comentarios y dejó de publicar contenidos el miércoles. Uno de los colaboradores de la empresa, Tayler Hansen, publicó el jueves: "TENET Media ha terminado tras la acusación del DOJ".

Las largas campañas de influencia de Rusia

El Gobierno ruso tiene un largo historial de intervenciones a estadounidenses como parte de operaciones de desinformación e influencia destinadas a avivar las divisiones en Estados Unidos y promover los intereses de Rusia.

En los últimos años, Rusia ha aprovechado con éxito las redes sociales y el anonimato que ofrece Internet para infiltrarse en movimientos sociales estadounidenses de derecha e izquierda. A veces, en forma de trolls y bots, pero en otros casos se trataba de estadounidenses reales que, sin saberlo, cumplían las órdenes de agentes rusos.

Tras las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, las investigaciones federales y del Congreso demostraron que Moscú había logrado cooptar a estadounidenses involuntarios para que organizaran protestas, gestionaran cuentas en las redes sociales y celebraran actos a sus órdenes. En la jerga soviética de la Guerra Fría, se les conoce como "idiotas útiles": personas que no saben que están haciendo el trabajo de Rusia.

"Los actores estatales con recursos utilizan simultáneamente las redes sociales y de radio y televisión, tanto de forma abierta como encubierta", escribió Renee DiResta, exdirectora de investigación del Observatorio de Internet de Stanford y autora del libro "Invisible Rulers: The People Who Turn Lies Into Reality" (Gobernantes invisibles: las personas que convierten las mentiras en realidad).

"En este punto, hay un montón de estrategias en las que Rusia está trabajando simultáneamente; a medida que una se hace más costosa/menos eficaz, se apoyan en otras", añadió. "Esta situación es esencialmente una operación de medios de comunicación de fachada - un enfoque bastante antiguo, aunque ahora los idiotas útiles más eficaces pueden ser influencers en lugar de periodistas de antaño".

Donie O'Sullivan contribuyó a este informe