Cómo han cambiado los salones de clase por los tiroteos masivos en EE.UU.

Sospechoso del tiroteo en Georgia se presentó ante la corte 5:21

(CNN) -- Ante el creciente número de tiroteos en las escuelas y la falta de una legislación significativa para frenar la violencia armada, las escuelas y los padres están tratando de tomar la seguridad en sus propias manos.

La violencia armada ha cambiado la vida cotidiana dentro y fuera de las aulas, y cada vez se dedica más tiempo y recursos a prepararse para los peores escenarios.

Mientras algunos distritos escolares invierten en medidas de seguridad adicionales, como ventanas de emergencia de fácil salida, algunos padres están añadiendo mochilas antibalas a las listas de la compra de sus hijos para la vuelta al colegio. Un sistema de botón de pánico implantado una semana antes del tiroteo en el instituto Apalachee avisó con antelación a las fuerzas de seguridad de Georgia.

Este año se han registrado al menos 32 tiroteos en centros de enseñanza primaria y secundaria, según un análisis de datos de CNN realizado hasta el 4 de septiembre. Hubo al menos otros 13 en campus universitarios y de escuelas superiores.

Con la excepción de 2020 -cuando adoptaron en gran medida las clases en línea- los tiroteos en las escuelas se han vuelto más frecuentes en todo el país. Casi 400 han sido reportados desde 2018, según el análisis de CNN.

"He tenido que aceptar el hecho de que podría morir en mi salón de clases", dijo Briana Takhtani, maestra de séptimo grado en el condado de Middlesex, Nueva Jersey. "La escuela era un buen lugar para ser un niño, y parece que eso está cambiando".

Ante el aumento de la violencia con armas de fuego, se han modernizado las instalaciones de los salones de clase, como las cerraduras de las puertas y las ventanas, para aumentar la seguridad.

Estos son algunos de los elementos que, según los educadores de todo el país, se han instalado en sus escuelas y que, aunque parezcan comunes y corrientes, tienen una finalidad oculta.

Cubreventanas en las puertas

El día después del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, la maestra de primer grado Melissa Parrish dijo que su escuela en Los Ángeles realizó un simulacro de cierre.

"Nos hicieron cubrir cualquier ventana que quedara expuesta en el aula", dijo. "Luego simplemente apagamos las luces y nos sentamos en silencio".

Parrish dijo que hizo todo lo posible tanto para consolar a sus jóvenes alumnos como para ser sincera con ellos.

"Muchos de ellos estaban muy asustados. Y no me sentía cómoda diciéndoles: 'Bueno, esto nunca ocurrirá aquí', porque simplemente no lo sabes", dijo. "Pero también tienen 7 años, así que quieres asegurarles que están en un entorno seguro".

Al otro lado del país, en Raleigh, Carolina del Norte, la maestra de cuarto grado Sara Andrews dijo que su escuela también lleva a cabo simulacros con protocolos similares que incluyen cubrir las ventanas de los salones con papel o tela.

"Les digo a mis hijos que este es un edificio realmente seguro, y hacemos estos simulacros de encierro para mantenerlos [a ellos] a salvo", dijo. "Sin embargo, es una carga muy pesada sentarse con niños de 9 y 10 años acurrucados contra la pared".

Ventanas a prueba de balas que también funcionan como salidas de emergencia

En enero de 2017, un estudiante de la escuela secundaria West Liberty-Salem en Ohio entró al campus y abrió fuego, disparando e hiriendo gravemente a un compañero de clase. Alrededor de 400 estudiantes fueron evacuados a través de las ventanas de sus salones, dijo el superintendente del distrito escolar local de West Liberty-Salem, Kraig Hissong, a CNN.

"Simplemente patearon o rompieron esas ventanas".

Desde entonces, la escuela ha experimentado una serie de cambios para mejorar la seguridad. La escuela secundaria ha quitado las mallas de las ventanas e instalado ventanas de salida de emergencia con palancas a las que los estudiantes pueden acceder desde el interior, para que sea más fácil hacer otro escape si es necesario.

Para proteger a los estudiantes de un tirador activo que intente ingresar a un aula desde afuera del edificio, el distrito también ha instalado una lámina a prueba de balas en las ventanas de los salones.

"Si alguien intenta disparar por una ventana [para entrar], las balas pasarán, pero no romperán la ventana", dijo. "No mantendrá [al tirador] afuera para siempre, pero dos minutos permiten que la policía o los servicios de emergencia puedan llegar allí".

Salas aseguradas con la pizarra

Una escuela de Alabama está probando un nuevo elemento de seguridad en dos aulas: pizarras a prueba de balas que se convierten en una habitación segura. Estas pizarras, que van del suelo al techo, se colocan planas contra la pared hasta que es necesario desplegar la sala de seguridad. En cuestión de segundos, los paneles se convierten en una habitación blindada que puede cerrarse con llave desde dentro.

El inventor, Kevin Thomas, declaró a la CNN que nunca tuvo la intención de meterse en el negocio de la seguridad escolar.

"No puedo hacer leyes, no puedo cambiar la legislación", dijo Thomas, fundador y CEO de KT Security Solutions. "Pero lo que sí puedo hacer es construir estos paneles e instalarlos en las escuelas. Y puedo darles [a los niños] la oportunidad de volver a casa con sus seres queridos esta noche".

Mochilas antibalas

Las mochilas antibalas, a menudo hechas con fibra de polietileno, un material flexible que puede brindar protección balística cuando se teje firmemente, son cada vez más comunes. Yasir Sheikh, presidente de Guard Dog Security, un fabricante de mochilas antibalas, dijo que las ventas han aumentado de manera constante durante la última década.

"Después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, comenzamos a recibir algunas consultas sobre productos de seguridad escolar", dijo Sheikh. "Los padres buscan algún tipo de solución para sus hijos".

Kevin Lim, fundador de Bulletproof Zone, un minorista especializado en chalecos antibalas y productos antibalas como mochilas, dijo que notó una tendencia similar después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en 2018.

"De la noche a la mañana hubo un montón de pedidos de estas mochilas balísticas".

Varias empresas también venden insertos para mochilas antibalas. Una placa estándar de Bulletproof Zone mide 28 por 35 centímetros y pesa alrededor de 680 gramos.

Puertas con cierre automático

Andrews dijo que dejar las puertas abiertas es algo del pasado en su escuela en Carolina del Norte, donde la mayoría de las puertas ahora se cierran automáticamente.

“[Las puertas] se cierran automáticamente y luego tienes una tarjeta-llave para entrar”, le dijo a CNN. "Poner un pie en el campus en general se ha convertido en un proceso más complicado”.

"Ahora te paras en la puerta principal, la cámara de video te mira si eres un visitante, la secretaria te deja entrar", dijo Andrews.

Hannah Lee, una profesora de inglés de secundaria en Irvine, California, que comenzó su carrera durante la pandemia de Covid-19, dijo que piensa con frecuencia en cómo bloquearía su puerta o qué haría si un tirador rompiera la cerradura de su puerta.

"Soy una profesora joven y, a veces, me pregunto, ¿será lo mejor ahora?”, dijo. “¿Se pondrá peor y más difícil?".

Lee no es la única que se pregunta sobre su futuro como maestra. Con el aumento de los tiroteos en las escuelas y el aprendizaje interrumpido por la pandemia que afecta a los maestros, que se sienten cada vez más agotados, la educación pública está pasando apuros para atraer y retener personal escolar calificado, dijo Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, el sindicato de maestros más grande del país.

Los activistas por el derecho a poseer armas han propuesto durante mucho tiempo armar a los maestros para combatir los tiroteos en las escuelas. Sin embargo, la mayoría de los educadores dicen que poner armas en manos de los maestros no es la respuesta. Más de la mitad de los maestros estadounidenses creen que estar armado haría que las escuelas fueran menos seguras, según una encuesta reciente de la Corporación RAND.

"Ya soy niñera, madre, consejera de salud mental", dijo Takhtani. "No quiero ser policía".

A través de cambios graduales, así es como las escuelas de todo el país han respondido a la epidemia de armas que empeora.

Esta es la nueva aula estadounidense.

Nota del editor: Esta historia se publicó originalmente en septiembre de 2023 y se actualizó para reflejar las últimas cifras de tiroteos.