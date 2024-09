ANÁLISIS | Una confusa respuesta de Trump a una pregunta sobre el cuidado infantil, deconstruida

Donald Trump.

(CNN) -- Al expresidente Donald Trump y a su compañero de fórmula J. D. Vance se les hizo casi la misma pregunta a miles de kilómetros de distancia esta semana: ¿Cómo reducirían el costo del cuidado infantil, que es una barrera para las personas que tienen hijos y una carga importante para los padres?

Dado que la campaña republicana se basa en la idea de revertir la inflación y atraer a los estadounidenses "reales", y que Vance en particular ha argumentado, bromeando o no, que las "mujeres de los gatos sin hijos" son una amenaza para la democracia estadounidense, parece el tipo de tema sobre el que tendrían algo que decir.

Pero los dos hombres dieron respuestas notablemente diferentes, ninguna de las cuales parece probable que reduzca el costo del cuidado infantil.

Vance, hablando con un activista conservador en una iglesia de Arizona el miércoles, dijo que cree que los padres deberían recurrir a los abuelos, tías y tíos, y también sugirió reducir los requisitos de capacitación y certificación para los trabajadores de guarderías. Esa respuesta, al menos, se centra en el tema en cuestión, pero no satisface a ningún padre o posible padre que no viva cerca de su familia extendida o cuya familia extendida no pueda permitirse trabajar gratis.

Sin embargo, lo que salió de la boca de Trump en su charla con el Club Económico de Nueva York el jueves no fue una respuesta directa sobre el cuidado infantil, que descartó como un problema no muy grande y no tan costoso de solucionar en comparación con el dinero que recaudará con los aranceles.

Se podría decir siendo benévolo que pasó de la cuestión del cuidado infantil a su tema de discusión de ese día, que tenía que ver con su plan de imponer impuestos, también conocidos como aranceles, a todas las importaciones que ingresan a EE.UU.

Sin embargo, si alguien ha pasado algún tiempo en los últimos meses escuchando en profundidad las palabras de Trump (y si no lo ha hecho, debería hacerlo), durante su discurso en la Convención Nacional Republicana, por ejemplo, pasó de comentarios preparados a reflexiones errantes.

El viernes, dedicó gran parte de una conferencia de prensa en Nueva York sobre sus problemas legales a un recuento de antiguas acusaciones por mala conducta sexual que él ha negado. Pero el efecto fue un recordatorio para la gente sobre esas acusaciones.

Su respuesta a la pregunta sobre el cuidado infantil, tema de algunas bromas de sus oponentes políticos, podría describirse con precisión como una divagación sin respuesta. Vale la pena analizar más de cerca un tema que afecta a tantos estadounidenses.

La pregunta sobre el cuidado infantil fue planteada a Trump por Reshma Saujani, fundadora de Moms First y Girls Who Code. Alerta de spoiler: Saujani no quedó satisfecha con las palabras de Trump.

"Ni siquiera creo que haya pensado en el tema, y los padres están sufriendo", dijo más tarde en TikTok, argumentando que las familias están siendo aplastadas por el costo del cuidado infantil.

Si bien es posible que no esperara mucho de la respuesta de Trump, la pregunta que formuló en el escenario fue detallada y para nada partidista. Esto es lo que dijo:

—Reshma Saujani: presidente Trump, usted habló de cómo el aumento del precio de los alimentos, la gasolina y el alquiler está afectando a las familias, pero el costo real que está afectando a las familias y evitando que las mujeres participen en la fuerza laboral es el cuidado infantil. El cuidado infantil ahora es más caro que el alquiler para las familias trabajadoras y le está costando a la economía más de US$ 122 mil millones al año, lo que lo convierte en uno de los problemas económicos más urgentes que enfrenta nuestro país. De hecho, el costo del cuidado infantil está superando el costo de la inflación, y la mayoría de las familias estadounidenses con niños pequeños gastan más del 20% de sus ingresos en eso. Una cosa que los demócratas y los republicanos tienen en común es que ambos partidos hablan mucho sobre lo que van a hacer para abordar la crisis del cuidado infantil, pero ninguno de los dos partidos ha logrado cambios significativos. Si gana en noviembre, ¿puede comprometerse a priorizar la legislación para que el cuidado infantil sea asequible? Y si es así, ¿qué legislación específica promoverá?

Saujani tiene razón en gran medida en sus datos. Esa cifra de US$ 122.000 millones proviene de un estudio de 2023 realizado por el grupo no partidista sin fines de lucro Council for a Strong America. Luhby informó en mayo sobre otro informe que concluyó que en 11 estados y la ciudad de Washington, los padres con dos niños en una guardería podrían esperar pagar al menos el doble por el cuidado infantil que por el alquiler típico. Matt Egan de CNN también ha informado sobre la crisis del cuidado infantil.

—Donald Trump: Bueno, yo lo haría. Y estamos sentados allí, ya sabes, yo fui alguien... El senador Marco Rubio y mi hija Ivanka tuvieron un gran impacto en ese tema. Es un tema muy importante.

Hasta ahí, Trump tuvo un buen comienzo. Cuando ocupó la Casa Blanca, su hija Ivanka ayudó a añadir disposiciones a la ley de recortes de impuestos de Trump que duplicaba el crédito fiscal por hijo a US$ 2.000 por niño para millones de estadounidenses, según una verificación de hechos de CNN.

Sin embargo, esos aumentos no se concedieron a los millones de niños cuyos padres no ganan lo suficiente para pagar el impuesto sobre la renta. Los demócratas ampliarían más tarde aún más el crédito fiscal por hijo en hasta US$ 1.600 adicionales y también otorgaron el crédito en efectivo incluso a las familias que no pagan impuestos sobre la renta. A ese aumento adicional y a la ampliación del crédito a todos los padres se le atribuyó la reducción de la tasa de pobreza infantil casi a la mitad en 2021. Pero los demócratas no consiguieron los votos para una ampliación a más largo plazo de ese experimento.

La vicepresidenta Kamala Harris ha prometido intentar ampliar y extender permanentemente ese crédito, y Vance —no la campaña de Trump— también ha sugerido que apoya una ampliación, pero los detalles son imprecisos.

Incluso la duplicación del crédito a US$ 2.000 propuesta por Trump está a punto de expirar el año próximo, por lo que será un tema clave para quien gane la Casa Blanca.

Aquí es donde lo que dice Trump deja de tener mucho sentido:

—Donald Trump: Pero creo que cuando se habla de las cifras de las que estoy hablando, porque, mira, el cuidado infantil es cuidado infantil. Es... no podría... ya sabes, es algo... tienes que tenerlo. En este país, tienes que tenerlo.

Sí, hay que tener cuidado infantil. Pero ¿cuáles son esas cifras de las que habla?

—Donald Trump: Pero cuando hablamos de esas cifras en comparación con las cifras a las que me refiero, al gravar a los países extranjeros a niveles a los que no están acostumbrados, pero a los que se acostumbrarán muy rápidamente, y esto no les impedirá hacer negocios con nosotros pero tendrán que pagar un impuesto muy sustancial cuando envíen productos a nuestro país.

Así que Trump ha pasado del costo del cuidado infantil a los impuestos –aranceles– que planea imponer a las importaciones.

—Donald Trump: Esas cifras son mucho mayores que cualquier otra cifra de la que estemos hablando, incluida la de las guarderías. Eso va a ser un asunto de cuidado, vamos a tener… Espero que no haya déficit en un período de tiempo bastante corto, junto con las reducciones de las que les hablé sobre el despilfarro y el fraude y todas las otras cosas que están sucediendo en nuestro país.

Mucho se ha escrito sobre el temor generalizado entre los economistas de que la propuesta de Trump de imponer un nuevo arancel del 60% a los bienes de China y un arancel general del 10% a los bienes de otros países se traslade principalmente a los consumidores y no reemplazará el impuesto a la renta para el gobierno. Trump no está escuchando esas advertencias.

—Donald Trump: Porque tengo que decir que con las guarderías, quiero seguir con las guarderías, pero esas cifras son pequeñas en relación con el tipo de cifras económicas de las que estoy hablando, incluido el crecimiento, pero el crecimiento también está encabezado por el plan que acabo de mencionarles.

¿Escucharon eso, padres? El costo del cuidado infantil es una nimiedad en comparación con todo el dinero que Estados Unidos va a recibir de los aranceles de Trump. Lo que no se está escuchando es una propuesta concreta de un crédito fiscal o un programa para transformar esos dólares de los aranceles que Trump está seguro de que el gobierno estadounidense va a recibir en ayuda para pagar el cuidado infantil.

—Donald Trump: Vamos a recibir billones de dólares. Y por mucho que se hable de que el cuidado infantil es caro, en términos relativos no es muy caro en comparación con las cifras que vamos a recibir.

Repito: el cuidado infantil, en realidad, no es muy caro, según Trump.

—Donald Trump: Vamos a convertir a este país en un país increíble que pueda permitirse cuidar de su gente, y luego nos preocuparemos por el resto del mundo. Ayudemos a otras personas, pero vamos a cuidar de nuestro país primero. Se trata de Estados Unidos primero, se trata de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Tenemos que hacerlo porque ahora mismo somos una nación en decadencia. Así que nos ocuparemos de ello. Gracias. Muy buena pregunta.

Sí. Muy buena pregunta.