¿Por qué algunas personas otorgan sentimientos humanos a objetos inanimados? Lo que dicen los expertos

Antropomorfizar es la acción de atribuir comportamientos o sentimientos humanos a animales u objetos, los cuales no pueden experimentar las mismas emociones que los humanos. (Crédito: Rawf8/iStockphoto/Getty Images).

(CNN) -- Cuando va al supermercado, Lilianna Wilde a veces va por el carrito de la compra del que todos los demás se alejan, el de aspecto triste con la rueda chirriante.

Cuando guarda la vajilla, cambia el plato de abajo por el de arriba para poder utilizarlo.

Y cuando tuvo que deshacerse de su pantalón corto vaquero favorito, el que usó durante años, se sintió mal por la ropa mientras la doblaba para enviarla a la basura.

No es nada que afecte a la capacidad funcional de Wilde, dice, solo un momento fugaz de emoción por el objeto que no puede devolver el sentimiento. Cuando Wilde habló del fenómeno en un video de su cuenta de TikTok, donde suele publicar contenidos sobre estilo de vida y relaciones, descubrió que no era la única que lo hacía. La gente comentaba que sentía emociones por sus peluches, plantas, muebles e incluso por la voz detrás del GPS de su teléfono.

Según la Dra. Melissa Shepard, psiquiatra titulada de Maryland, la breve humanización de estos objetos no sensibles podría formar parte del deseo natural de las personas de buscar conexiones en su vida cotidiana.

"Estamos programados para conectar con otras personas, y a veces eso se extiende a otras (cosas) que no son personas", afirma Shepard. "Como humanos, buscamos formas de dar sentido al mundo, y una de las maneras más fáciles de entenderlo es a través de nuestras propias experiencias".

No es nada que deba preocuparte, a menos que se trate de una emoción extrema que interfiera en tu vida cotidiana. Esto es lo que dicen los expertos sobre este curioso comportamiento.

Antropomorfizar objetos domésticos

Según Shepard, cuando las personas sienten simpatía por objetos inanimados, están antropomorfizando, es decir, atribuyendo comportamientos o sentimientos humanos a animales u objetos que no pueden sentir las mismas emociones que nosotros.

La razón exacta por la que la gente hace esto no está clara, pero los expertos tienen algunas conjeturas. A veces, los sentimientos están ligados a objetos que una persona ha tenido durante un tiempo y que ahora encuentra sentimentales o nostálgicos, recordándole una época diferente de su vida, dice Kim Egel, terapeuta matrimonial y familiar licenciada en California.

"Creo que todos tenemos cosas que nos llegan al corazón un poco más", afirma Egel. "Es algo común en los seres humanos. ... Tal vez sólo algunas personas podrían hacerlo más que otras por ciertas razones".

Podría ser una proyección de los sentimientos de alguien en el objeto, como dar a un objeto una emoción que ha sentido en el pasado, como la soledad cuando dicho objeto está aislado. También puede ser una señal de que una persona no está recibiendo la conexión que quiere y necesita de los humanos, añadió.

Cuando Wilde compartió el vídeo por primera vez, pensó que tal vez era la única que experimentaba emociones por los sencillos objetos.

"Mi marido, que aparece en el video conmigo, no lo entiende en absoluto. No entiendo cómo puedes sentir algo humano por algo que no es humano ni está vivo", explica Wilde. "Pero no es al mismo nivel que lo sientes por un humano, es solo una emoción comparable".

"No es que afecte a mi día a día, que piense en ello rápidamente, que me sienta mal por los pantalones cortos vaqueros, y luego se acabe. ... Te das cuenta, '¿por qué me siento triste por esto? Son, ya sabes, pantalones cortos vaqueros', y pasas página".

Se pregunta si los sentimientos podrían derivar de las películas que le encantaba ver de niña, como la saga "Toy Story" de Disney o "La Bella y la Bestia", que dan vida a cosas que no la tienen en el mundo real. O tal vez provenga de sentimientos que tenía de niña de sentirse excluida o no incluida y que no quiere que nadie más sienta, dijo.

"Supongo que a veces me pregunto si me siento como si fuera el carrito de la rueda chirriante, ya sabes, como si tal vez alguien no hubiera mirado por mí, para no sonar tan dramática", dijo Wilde. "Me pregunto si tengo esa necesidad de asegurarme de que nadie se siente abandonado... así que eso se traduce en que el plátano se queda solo en el mostrador".

Existe un trastorno médico conocido como síndrome del compañero delirante en el que las personas pueden tener estos sentimientos de empatía en un grado mucho más extremo y pueden estar convencidas de que los objetos sí tienen estas emociones, pero es mucho menos común que la antropomorfización promedio, dijo Shepard. La antropomorfización también es algo que Shepard ha observado con más frecuencia en sus pacientes neurodivergentes, que a menudo tienen sentimientos más intensos que pueden causar trastornos en la vida, añadió.

Si alguien se encuentra antropomorfizando hasta el punto de evitar ciertas actividades que le provocan esos sentimientos, o es incapaz de deshacerse de cosas debido a la intensa emoción, Shepard recomienda ponerse en contacto con un profesional de la salud mental.

La mayoría de las veces, "es algo normal para la gente y, a menudo, puede ser un signo de que tal vez tienes una imaginación muy sana... y un signo de que puedes empatizar con la gente más fácilmente", dijo Shepard. "También es algo realmente hermoso, porque creo que nos permite conectar con las personas y los objetos y las cosas de formas que de otro modo no lo haríamos".

Sentir simpatía por los robots y la IA

A veces, los robots también despiertan la simpatía de los humanos, como ocurre con la antropomorfización de los robots de la NASA en Marte. En agosto de 2013, un año después de su exitoso lanzamiento, el rover Curiosity se cantó a sí mismo cumpleaños feliz, y rápidamente fue apodado el cumpleaños más solitario de la galaxia. En febrero de 2019, cuando el rover Opportunity fue declarado muerto -su último mensaje a la estación espacial en junio de 2018 se tradujo como "Mi batería está baja y está oscureciendo"-, los usuarios de las redes sociales respondieron al anuncio con sus expresiones de dolor por el robot espacial.

A medida que la inteligencia artificial, o IA, se integra más en la vida cotidiana, la investigación está analizando si el chatbot también puede hacer que las personas sientan emociones similares a las que sienten por otros humanos, dijo la Dra. Marlynn Wei, psiquiatra y fundadora de una práctica de psicoterapia holística en Nueva York.

Normalmente, si los robots tienen rasgos más parecidos a los humanos, como cara, voz, personalidad o lenguaje corporal humano, es más probable que la gente empatice con él, añadió.

Pero en el otro extremo, si los robots se parecen demasiado a los humanos, se crea el efecto contrario, conocido como valle inquietante. Este fenómeno es una sensación inquietante e incómoda ante una animación CGI o una máquina no humana, como un robot con ojos humanos, explica Wei, que también lleva cinco años trabajando en un proyecto de performance llamado "Elixir: Digital Immortality", que explora las reacciones de la gente ante clones de inteligencia artificial de sí mismos o de sus seres queridos.

Estos compañeros de IA son cada vez más populares, pero los expertos aún no saben cómo pueden afectar estos robots al desarrollo o la psicología de una persona, afirma Wei. "Estamos resolviendo el problema de la soledad dándole a la gente una compañía artificial, pero ¿es eso bueno? ¿Es esa intimidad artificial lo que realmente queremos para resolver el problema de la soledad? ¿Es realmente una conexión social saludable? Todavía estamos intentando aprender cómo nos afecta (la IA) en el día a día".