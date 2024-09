Premio mayor de Mega Millions alcanza los US$ 800 millones y se convierte en el séptimo mayor en la historia del juego

Powerball acumula US$ 685 millones 1:05

(CNN) -- Los jugadores de lotería que sueñan con un gran premio para celebrar el final del verano están atentos al juego de Mega Millions, donde el premio mayor ahora asciende a US$ 800 millones después de que nadie acertara los seis números en el sorteo del viernes por la noche.

Los números del viernes fueron 6, 23, 41, 59 y 63, más la Mega Ball dorada 25.

El sorteo del martes será por el séptimo premio mayor más grande del juego, con $800 millones para la opción de anualidad y poco más de US$ 400 millones para la opción en efectivo. La mayor ganancia del juego fue de US$ 1.602 mil millones en agosto de 2023.

Solo dos personas han ganado un premio mayor hasta ahora este año. El 4 de junio, un afortunado jugador en Illinois se llevó US$ 560 millones. En Nueva Jersey, un jugador ganó más de US$1.1 mil millones en marzo y no ha reclamado el dinero.

En todo el país, ganadores en seis estados ganaron un premio de $1 millón el viernes por acertar cinco números pero no la Mega Ball. Otros 49 boletos acertaron cuatro números más la Mega Ball. La mayoría de esos ganaron un premio de US$ 10,000 y 10 incluyeron un bono Megaplier, duplicándolo a US$ 20,000.

Los sorteos se realizan los martes y viernes en Atlanta a las 11 p.m.

Y no empieces a planear tus vacaciones de otoño todavía. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 302,575,350, según los funcionarios de la lotería.