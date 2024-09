Trump dice que es vergonzoso que la tripulación de la cápsula Starliner esté atrapada y que Elon Musk “tendrá que salvarlos”

Mira el aterrizaje de la cápsula Starliner 2:19

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo durante un mitin de campaña este sábado que la tripulación de la cápsula Boeing Starliner que está atrapada en el espacio es "vergonzosa", y que Elon Musk "tendrá que salvarlos", mientras el candidato republicano a la presidencia continuaba con sus elogios públicos al multimillonario en medio de la estrecha alianza entre ambos.

"Es muy bueno en lo que hace. Tendrá que salvarlos. Tienen dos personas allí arriba. Boeing tuvo un poco —no debería decir eso, hay un hermoso avión Boeing allí— pero Boeing tuvo un poco de dificultad como tú, así que van a salvar, Leon va a enviar un cohete, lo espera con ansias", dijo Trump durante su mitin que se realizó en la pista de un aeropuerto en Wisconsin. Erróneamente llamó a Musk "Leon".

Trump dijo: "Eso es todo en lo que piensa. Es en cosas así. Dije, Elon, ¿por qué tarda tanto? Vamos. Pero él, ya verás. Él resolverá ese problema. Qué problema tan terrible. Es vergonzoso. Eso es lo que está pasando con nuestro país. Todo es vergonzoso. Ya sabes, ya no ganamos. Ya no ganamos. Solíamos ganar todo el tiempo. Ganamos conmigo. Ganamos todo conmigo”.

Se espera que una cápsula SpaceX Crew Dragon traiga a casa a los dos astronautas de la NASA que han permanecido a bordo de la Estación Espacial Internacional durante meses por problemas que afectan a la cápsula espacial Boeing Starliner.

El elogio a Musk llega días después de que Trump anunciara que crearía una nueva comisión de eficiencia gubernamental si era reelegido por sugerencia de Musk, y que Musk aceptó liderar la comisión.

Donald Trump rumbo al siguiente debate presidencial

Trump habló brevemente sobre su próximo debate con la vicepresidenta Kamala Harris.

“Estamos dirigidos por gente estúpida, estúpida, estúpida. Y lo descubrimos en el debate con Joe, cómo acabó eso, y lo vamos a descubrir de nuevo el martes por la noche. ¿Alguien lo estará viendo?”, dijo Trump.

“Están esperando el debate. Ya saben, si la destruyo en el debate, dirán que Trump sufrió una derrota humillante esta noche, pase lo que pase”, dijo el expresidente.

Trump elogió repetidamente a Robert F. Kennedy Jr., diciendo que con su ayuda, “enfrentaremos la corrupción en la FDA, el CDC, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de salud pública que han dominado, realmente están dominadas por el poder corporativo y dominadas realmente por China”.

“Haremos que Estados Unidos vuelva a ser saludable, gracias Bobby”, dijo Trump al cerrar su discurso.

Trump afirmó que la gente de Colorado debería “hacer un voto de protesta importante” a su favor por los esfuerzos para eliminarlo de la boleta que citaron la cláusula insurreccional de la 14° Enmienda.

“Otros estados también deberían votar por Trump en protesta, porque su forma de vida ha cambiado en Estados Unidos”, dijo el expresidente.

Trump volvió a hablar sobre el aplazamiento de su sentencia en su caso penal de Nueva York. Dijo que apreciaba que el juez Juan Merchan haya retrasado su sentencia y señaló que solo comenzará "si es necesario".

"Aprecio mucho las palabras 'si es necesario'. También dijeron que la decisión se pospondrá 'si es necesario'. En primer lugar, no hay 'si es necesario'. No hicimos nada malo", dijo Trump.

El candidato republicano hizo referencia al presidente de Rusia Vladimir Putin diciendo que quería que Harris ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Conocí a Putin, lo conocía bien. Y sabes, él apoyó, no sé si viste el otro día, apoyó a Kamala, apoyó a Kamala, me sentí muy ofendido por eso. Me pregunto por qué apoyó a Kamala. Es un jugador de ajedrez", dijo Trump. "Están unos 19 pasos por delante de nosotros", agregó.

“Es una guerra horrible, horrible. Y las muertes son mucho mayores de lo que se oye… Vamos a lograrlo muy rápidamente. Conozco a ambos, conozco a Zelensky y conozco a Putin. Voy a lograrlo muy rápidamente. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera creo que lo intentemos. Solo damos miles y miles de US$ millones. ¿Alguien quiere hablar con Rusia sobre terminar esto? Nadie habla, no tenemos ninguna comunicación, nada”, afirmó Trump.

Trump volvió a decir que Israel “ya no existiría” si Harris fuera elegida presidenta.

“Si no gano estas elecciones, Israel, con la compañera Kamala Harris al mando de Estados Unidos, está condenado. Israel está condenado. Esa es una declaración dura. Israel desaparecerá en un año, dos años, Israel ya no existirá. Será mejor que gane. Será mejor que gane”, dijo Trump.

El expresidente siguió avivando los temores sobre los inmigrantes indocumentados y dijo a la multitud reunida en su mitin: “Para ser honesto, ni siquiera están seguros sentados aquí”.