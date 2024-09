Resumen de noticias de la llegada a casa de la cápsula Starliner de Boeing sin su tripulación

Exastronauta de la NASA: Tomaron "la decisión correcta"

El exastronauta de la NASA Garrett Reisman, que ahora es profesor y consultor de SpaceX que ayudó a dirigir el esfuerzo de la compañía para desarrollar su primera cápsula de tripulación, dijo a CNN el viernes por la noche que cree que la NASA hizo lo correcto al decidir volar el Starliner de Boeing a casa sin tripulación a bordo.

"Creo que tomaron la decisión correcta en esta circunstancia", dijo Reisman.

"Creo que todos los ingenieros que tomaron la decisión, si se les pidiera que apostaran sobre lo que ocurriría en este momento, habrían apostado a que tendríamos lo que estamos viendo aquí, que es una entrada bastante exitosa hasta ahora", añadió.

"Pero no estaban dispuestos a jugarse la vida por ello. Debido a la incertidumbre, al hecho de que no sabían exactamente qué le pasaba (a la nave Starliner). ... Y hasta ahora todo ha ido bien, pero no ha sido perfecto. Tuvimos otro fallo en un propulsor".

Reisman se refería a una avería en un propulsor que los responsables de Boeing y de la NASA revelaron cuando el vehículo iniciaba su descenso final. Una serie de comprobaciones llevadas a cabo por los equipos en tierra mostraron que uno de los propulsores a bordo de la cápsula Starliner se había estropeado.

Las anteriores averías de los propulsores que preocuparon a los equipos de Boeing y de la NASA se produjeron en el módulo de servicio del Starliner, un accesorio cilíndrico situado en la base de la cápsula.