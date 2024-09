La gente está molesta con la Generación Z por tomar fotos de las bandejas de seguridad del aeropuerto. Esto es lo que realmente está pasando

Curar colecciones de accesorios de viaje es una nueva tendencia viral. (Foto: Maureen O'Hare/CNN)

(CNN) -- Tan pronto como los aeropuertos introducen nuevas máquinas de escaneo para que no necesites desempacar tus maletas de mano, surge una tendencia en la que fotografías todos tus artículos sueltos en tu bandeja de seguridad del aeropuerto.

La “estética de la bandeja del aeropuerto” ha despegado en TikTok, Instagram y Pinterest, pues las personas comparten fotos artísticamente organizadas de sus gafas de sol, zapatos, artículos de tocador y material de lectura dentro de las bandejas de polipropileno reglamentarias.

No esperes bolsas de plástico arrugadas llenas de pasta de dientes y Pepto-Bismol. Este es un viaje aspiracional, donde tu cámara de película de 35 mm se acurruca entre tus mocasines vintage y tu copia de primera edición de "En el camino".

Es la más reciente de una serie de tendencias en las que las personas curan sus posesiones para una exhibición pública, desde estanterías hasta mesas de noche e incluso el interior de nuestros refrigeradores. (Sí, el “fridgescaping”, que implica almacenar flores y marcos de fotos junto a tu mantequilla y huevos, ahora es una moda).

Sin embargo, la tendencia está molestando a más de unos pocos, debido a que la fila de seguridad del aeropuerto es uno de los lugares más importantes del mundo donde es imperativo no perder el tiempo.

Naturalmente, se publicaron artículos de opinión.

El New York Post criticó la “tendencia que consume tiempo” como una plaga liderada por influencers en las filas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El periódico británico Metro dijo que “la tendencia que induce ansiedad” corre el riesgo de convertirte en la persona más odiada del aeropuerto.

Los comentarios en el video de TikTok de Shop Pursue que muestra a mujeres jóvenes preparándose para un “viaje de chicas” organizando sus Adidas Gazelles y bolsas Louis Vuitton en un banco van desde “sé que la gente detrás de ustedes estaba molesta esperando” hasta “te electrocutarían en JFK por esto”.

Sin embargo, como muchas cosas que suceden en línea, no todo es lo que parece.

En un video de TikTok con 82.000 me gusta hasta ahora, la influencer con sede en Nueva York Chelsea as of Late da un tutorial paso a paso sobre cómo seguir la tendencia sin ser una molestia.

La clave, dice, es hacerlo después de pasar por seguridad: Encuentra un lugar tranquilo y “si tienes tiempo, prepara algunas bandejas diferentes, porque ¿por qué no?”.

Sin embargo, esa sigue siendo un área destinada a los viajeros que la necesitan para reempacar artículos necesarios o para una parada de descanso más urgente.

No olvidemos que con todos esos zapatos pasando por las bandejas de seguridad, bien podrías estar colocando tus artículos directamente en el suelo. En 2018, un estudio europeo encontró que las bandejas del aeropuerto son la parte menos higiénica del aeropuerto, llevando más gérmenes que los baños.

Así que, aunque el desinfectante de manos no suele aparecer en estas fotos y videos de bandejas del aeropuerto, probablemente debería jugar un papel clave en el cuidado posterior.

La tendencia, como era de esperar, ha sido un gran éxito con los equipos de marketing de todo el mundo, con marcas que incluyen minoristas de ropa y artículos para el hogar como Anthropologie y editoriales de libros como Faber, publicando sus cajas estilizadas.

La marca de soluciones de almacenamiento Stackers le dijo a CNN: “Esta tendencia se alineó perfectamente para nosotros, curando una selección estética mientras nos enfocamos en nuestros productos amigables para el viaje”.

Muchas de las cajas más deliciosamente organizadas no implican un viaje al aeropuerto en absoluto.

En uno de los videos de TikTok más populares con el hashtag “airportaesthetic”, con 1.8 millones de vistas, la creadora de contenido con sede en Chicago Piper Taich da un tutorial explicando que su bandeja de seguridad del aeropuerto fue comprada en Amazon y su pase de abordar fue editado en Photoshop.

Luego cura sus selecciones temáticas de viaje a su antojo.

“Si te preguntas cuál es el punto de esto, el punto es que es divertido y que es arte”, dice. “Es una forma realmente divertida de expresar mi amor por la moda y las compras de segunda mano y la dirección artística”.

El auge de las redes sociales y el software de filmación y edición cada vez más avanzado y accesible significa que las personas pueden crear obras maestras caseras como nunca antes, desde videos de baile hasta sketches de comedia y tutoriales de maquillaje.

Contra estos pros, están los contras. Con instantáneas teñidas de rosa de las vidas de otras personas inundando nuestros feeds las 24 horas del día, la comparación social está teniendo un gran impacto en la salud mental, especialmente para los jóvenes.

En cuanto a la estética de la bandeja del aeropuerto, aunque la gente pueda estar molesta con la idea de que la Generación Z esté retrasando la fila por un poco de introspección, la TSA está tranquila sobre el riesgo.

“La TSA se ha dado cuenta de esta tendencia recientemente”, dijo un portavoz a CNN. “Siempre y cuando las fotos glamorosas escenificadas no causen retrasos o problemas con otros pasajeros en el punto de control, no hay problemas. Los viajeros deben tener cuidado de asegurar sus identificaciones, pasaportes y cualquier artículo ligero en la parte superior que pueda ser barrido fuera de las bandejas cuando entren en las máquinas”.

Para un descanso de la pantalla durante su vuelo, algunos viajeros con mentalidad viral podrían considerar “rawdogging”, lo que solíamos llamar mirar por la ventana. Y cuando llegues a tu destino, siempre puedes dejar tu teléfono y nadar o hacer una caminata: la vida debe vivirse antes de que podamos documentarla.