La madre del sospechoso del tiroteo llamó a la escuela secundaria Apalachee y condujo 320 km después de recibir un mensaje alarmante, dice el abuelo

Sospechoso del tiroteo en Georgia se presentó ante la corte 5:21

(CNN) -- La madre del adolescente sospechoso de matar a cuatro personas durante el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, llamó para advertir a un consejero escolar antes del ataque, según la tía y el abuelo del sospechoso.

Colt Gray, de 14 años, se disculpó con su madre Marcee Gray la mañana del tiroteo masivo en la secundaria Apalachee, enviando un mensaje de texto alarmante y oscuro el miércoles que llevó a la madre a advertir a la escuela que algo podría estar mal, dijo su abuelo a CNN, lo que confirmó la información que primero proporcionó al New York Post.

“Lo siento, mamá”, decía el mensaje de texto, según el padre de Marcee Gray, Charles Polhamus, quien dijo que estaba cerca de su hija en su casa en Fitzgerald, Georgia, cuando recibió el mensaje.

La madre llamó a la escuela sobre una “emergencia extrema” no especificada que involucraba a Colt en algún momento antes de que comenzara el tiroteo, dijo la hermana de Marcee Gray, Annie Brown, al Washington Post y luego confirmó a CNN.

Se realizó una llamada de 10 minutos desde el teléfono de Marcee Gray a la escuela a las 9:50 a.m., informó el Washington Post, aproximadamente 30 minutos antes de que la policía fuera notificada del tiroteo.

Según el Post, Brown tiene un plan telefónico compartido con la familia, lo que le permitió ver un registro de las llamadas realizadas por su hermana.

Después de una conversación telefónica de 10 minutos, dijo Polhamus, su hija y su madre comenzaron el viaje de 320 kilómetros desde Fitzgerald a Winder.

Marcee Gray luego confirmó la llamada al Washington Post, que informó que “se negó a dar detalles sobre lo que la llevó a llamar para advertir a la escuela, pero dijo que había compartido esa información con las autoridades”.

“Lo siento mucho y no puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que están pasando en este momento”, dijo al Washington Post en un mensaje de texto.

Colt Gray fue acusado de cuatro cargos de homicidio agravado después de cometer el tiroteo masivo, dijeron los fiscales. Será juzgado como adulto y se espera que enfrente cargos adicionales en relación con las víctimas heridas.

Marcee Gray habló por primera vez el sábado, disculpándose con los afectados por el “absolutamente horrible” tiroteo.

El Distrito Escolar del Condado de Barrow no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. La Oficina de Investigación de Georgia remitió la solicitud de comentarios de CNN a la Oficina del Fiscal del Circuito Judicial de Piedmont.

CNN se comunicó con la Oficina del Fiscal del Circuito Judicial de Piedmont el sábado por la noche. CNN también se comunicó con el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, quien anteriormente dijo que no tenía conocimiento de ninguna llamada telefónica a la escuela antes del tiroteo.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo, el 45º tiroteo escolar de 2024 y el tiroteo escolar más mortífero en EE.UU. desde la masacre de marzo de 2023 en The Covenant School en Nashville:

Las cuatro personas asesinadas: el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee cobró la vida de dos estudiantes de 14 años, Christian Angulo y Mason Schermerhorn, así como de dos maestros, la profesora de matemáticas de 53 años Cristina Irimie y el entrenador asistente de fútbol de 39 años Richard Aspinwall, quien también enseñaba matemáticas. Las autoridades dicen que Irimie celebraba su cumpleaños con sus estudiantes el día que fue asesinada, según un amigo de la familia.

el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee cobró la vida de dos estudiantes de 14 años, Christian Angulo y Mason Schermerhorn, así como de dos maestros, la profesora de matemáticas de 53 años Cristina Irimie y el entrenador asistente de fútbol de 39 años Richard Aspinwall, quien también enseñaba matemáticas. Las autoridades dicen que Irimie celebraba su cumpleaños con sus estudiantes el día que fue asesinada, según un amigo de la familia. Nueve heridos se espera que se recuperen completamente: de las nueve personas heridas, siete de ellas, seis estudiantes y un maestro, fueron baleadas, dijo la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) el jueves. Los otros dos, ambos estudiantes, sufrieron otras lesiones, dijo el GBI.

de las nueve personas heridas, siete de ellas, seis estudiantes y un maestro, fueron baleadas, dijo la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) el jueves. Los otros dos, ambos estudiantes, sufrieron otras lesiones, dijo el GBI. El sospechoso había sido interrogado sobre amenazas en línea: en mayo de 2023, las autoridades interrogaron a Colt Gray y a su padre sobre “amenazas en línea de cometer un tiroteo escolar” que incluían fotos de armas, según una declaración conjunta del FBI Atlanta y la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson. Colt Gray, que tenía 13 años en ese momento, dijo a los investigadores durante esa entrevista que “alguien lo está acusando de amenazar con disparar en una escuela, afirmando que nunca diría tal cosa, ni siquiera en broma”, dijeron las autoridades. Las autoridades no pudieron corroborar las amenazas y la investigación se cerró, según la oficina del sheriff.

en mayo de 2023, las autoridades interrogaron a Colt Gray y a su padre sobre “amenazas en línea de cometer un tiroteo escolar” que incluían fotos de armas, según una declaración conjunta del FBI Atlanta y la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson. Colt Gray, que tenía 13 años en ese momento, dijo a los investigadores durante esa entrevista que “alguien lo está acusando de amenazar con disparar en una escuela, afirmando que nunca diría tal cosa, ni siquiera en broma”, dijeron las autoridades. Las autoridades no pudieron corroborar las amenazas y la investigación se cerró, según la oficina del sheriff. Acusan al padre del sospechoso: dos fuentes policiales con conocimiento directo de la investigación dijeron que Colin Gray, de 54 años, dijo a las autoridades que compró el rifle estilo AR utilizado en el tiroteo escolar como un regalo de Navidad para su hijo en diciembre de 2023, solo meses después de que las autoridades contactaran inicialmente al padre sobre las amenazas en línea. Colin Gray enfrenta cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio intencional sin premeditación y ocho cargos de crueldad hacia los niños.

dos fuentes policiales con conocimiento directo de la investigación dijeron que Colin Gray, de 54 años, dijo a las autoridades que compró el rifle estilo AR utilizado en el tiroteo escolar como un regalo de Navidad para su hijo en diciembre de 2023, solo meses después de que las autoridades contactaran inicialmente al padre sobre las amenazas en línea. Colin Gray enfrenta cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio intencional sin premeditación y ocho cargos de crueldad hacia los niños. El sospechoso tenía escritos sobre tiroteos escolares pasados: durante el interrogatorio, Colt Gray dijo a los investigadores: “Yo lo hice”. Mientras las autoridades registraban su casa, encontraron documentos que creen que escribió haciendo referencia a tiroteos escolares pasados, incluidas referencias a la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida, dijo una fuente policial a CNN.

durante el interrogatorio, Colt Gray dijo a los investigadores: “Yo lo hice”. Mientras las autoridades registraban su casa, encontraron documentos que creen que escribió haciendo referencia a tiroteos escolares pasados, incluidas referencias a la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida, dijo una fuente policial a CNN. Muestras de apoyo: antes del inicio del partido de los Georgia Bulldogs contra los Tennessee Tech Golden Eagles el sábado, se observó un momento de silencio para honrar a los afectados por el tiroteo. También el sábado, frente a la escuela secundaria, más de 100 motociclistas de diferentes clubes organizaron un evento para mostrar su apoyo.

antes del inicio del partido de los Georgia Bulldogs contra los Tennessee Tech Golden Eagles el sábado, se observó un momento de silencio para honrar a los afectados por el tiroteo. También el sábado, frente a la escuela secundaria, más de 100 motociclistas de diferentes clubes organizaron un evento para mostrar su apoyo. Estudiantes relatan el aterrador tiroteo: en un aula, una niña de 14 años dijo que impidió que el sospechoso entrara por la puerta cuando lo vio sacar un arma. Y después de que un maestro en otra aula fuera baleado, los estudiantes dicen que lo arrastraron de vuelta al interior y usaron las camisetas de sus espaldas para tratar de detener su sangrado mientras bloqueaban la puerta con escritorios y sillas. Un adolescente dijo que corrió a cerrar la puerta de su aula para evitar que el atacante entrara, solo para darse cuenta de que había sido baleado.

El sospechoso de tiroteo escolar en Georgia será juzgado como adulto 2:20

Una comunidad de luto

Las familias de las víctimas se limpiaron las lágrimas o abrazaron animales de peluche mientras se sentaban en la sala del tribunal del condado de Barrow el viernes durante la lectura de cargos de Colt Gray, donde se negó a presentar una declaración de culpabilidad a los cargos en su contra. Los fiscales alegan que Colt Gray disparó un rifle estilo AR en el campus el miércoles por la mañana, matando a cuatro personas.

Debido a su corta edad, la pena máxima que Gray podría enfrentar es cadena perpetua con o sin posibilidad de libertad condicional, dijo el juez Currie Mingledorff al adolescente en el tribunal. En 2005, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que nadie puede ser condenado a muerte por crímenes cometidos antes de los 18 años.

El siguiente paso en el caso contra Colt Gray será una reunión del jurado investigador el 17 de octubre. Esto será seguido por una lectura de cargos programada antes de que comience el proceso de juicio, dijo el fiscal del condado de Barrow, Brad Smith. Su audiencia preliminar está programada para el 4 de diciembre, dijo Mingledorff.

Por separado, el padre de Colt Gray, Colin Gray, enfrenta una sentencia máxima de 180 años de prisión por los cargos presentados en su contra. Una orden de arresto para Colin Gray alega que le dio a su hijo un arma de fuego “con conocimiento de que era una amenaza para sí mismo y para los demás”.

“Solo trato de usar las herramientas en mi arsenal para procesar a las personas por los crímenes que cometen”, dijo el fiscal del distrito Smith.

Colin Gray también se negó a presentar una declaración de culpabilidad en su primera comparecencia ante el tribunal el viernes, y ni él ni su hijo solicitaron que se fijara una fianza en sus audiencias.

CNN buscó comentarios de los defensores públicos que representan a Colt Gray y a su padre.

Para los sobrevivientes y otros, un centro de recuperación comunitaria abrirá en el condado de Barrow el lunes para ofrecer asistencia financiera, servicios legales y atención espiritual y de salud mental, anunció el viernes la Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia.

Mientras tanto, se desconoce cuándo se reanudarán las clases en la escuela secundaria Apalachee. Las autoridades aún determinan los próximos pasos, aunque se están finalizando los planes para que las personas recojan sus pertenencias de la escuela el lunes, dijo la directora Jessica Rehberg en una carta a los padres de los estudiantes, una copia de la cual fue obtenida por CNN.

“Determinamos la manera correcta de avanzar y planificamos compasivamente los detalles de nuestro futuro”, escribió Rehberg en la carta este domingo.

Se espera que el resto del sistema escolar del condado de Barrow regrese a clases el martes.

Una estudiante dice que no abrió la puerta después de ver un arma

Bri Jones, de 14 años, estaba en la segunda hora el miércoles cuando Colt Gray salió del aula, dijo Jones. “No nos dimos cuenta de que se fue”, dijo, agregando que él “siempre estaba callado”.

Pero Colt Gray regresó y llamó a la puerta, dijo Jones.

Bri dijo que miró por la puerta antes de abrirla porque eso es lo que su madre le enseñó a hacer.

“Mientras miraba la puerta, él estaba sacando su arma, y luego me paralicé, como que me paralicé y me dije ‘no’ a mí misma”, dijo.

La maestra pidió que se abriera la puerta, dijo Bri, “porque no sabía que él tenía un arma porque estaba en su escritorio”. Cuando fue a abrir la puerta, “dije, ‘No, él tiene un arma’”, dijo Jones.

Luego, el atacante los miró antes de darse la vuelta y disparar, dijo Jones.

“Nos estaba mirando a mí, a mi maestra, y luego a alguien que estaba en el pasillo”, dijo. “Giró la cabeza y simplemente comenzó a disparar”.

Estudiante se encontró cara a cara con el tirador de Georgia 2:51

Los estudiantes luego corrieron al fondo del aula y la maestra apagó las luces, dijo Bri.

“Una vez que comenzó a disparar es como si siguiera, eran tantos disparos tras disparos”, comentó. “Parecía que estaba disparando para siempre”.

Si hubiera abierto la puerta del salón, Bri dijo que cree que el sospechoso “nos habría atrapado a todos en esa clase”.

Otro estudiante, Ronaldo Vega, de 14 años, se cubrió inmediatamente debajo de su escritorio cuando comenzó el tiroteo en su clase de matemáticas de segunda hora, dijo, creyendo haber escuchado de cuatro a seis disparos. Después, se levantó y rápidamente cerró la puerta del aula para que el atacante “no pudiera regresar”, dijo.

Solo después de ver una de las balas detrás del escritorio del maestro se dio cuenta de que había sido baleado y estaba sangrando, dijo Ronaldo.

Los estudiantes se quitaron las camisetas para tratar de salvar a su maestro de matemáticas

Richard Aspinwall, un maestro de matemáticas, escuchó conmoción fuera de su aula y salió al pasillo para ver qué estaba pasando. Cuando lo hizo, fue baleado en el pecho por el sospechoso de 14 años, según la amiga de la familia Julie Woodson, quien citó relatos de los estudiantes de Aspinwall.

“Tuvimos que ver a nuestro maestro regresar al aula sosteniéndose como si hubiera sido baleado, y cayó al suelo”, dijo Malasia Mitchell, de 17 años. “Y mientras seguía, mi maestro fue baleado de nuevo”.

Los estudiantes en la clase dicen que arrastraron a Aspinwall de vuelta al aula y usaron las camisetas de sus espaldas para tratar de detener el sangrado de su maestro, según Woodson.

Mientras tanto, los estudiantes cerraron la puerta y se protegieron con escritorios y sillas, dijo Mitchell.

Woodson dijo que Aspinwall “murió como un héroe tratando de salvar la vida de sus estudiantes”.

“Si no hubiera salido y recibido la bala... quién sabe qué habría pasado”, dijo Woodson.

Malasia recordó a su maestro como un “gran tipo” con “un espíritu tan feliz”, alguien que no querría que ella se rindiera nunca.

“No quería que dejara de venir a la escuela”, dijo. “Quería que siguiera adelante”.

Scott Glover, Keith Allen, Ashley R. Williams, Rebekah Riess, Holly Yan, Mark Morales, Ryan Young, Isabel Rosales, Chelsea Bailey, Sara Smart, Jaide Timm-García, Raja Razek, Jade Gordon y Steve Sorg de CNN contribuyeron a este artículo.